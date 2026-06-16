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Zuletzt wurde ein Takt von bis zu 6,5 GHz für die kommende Ryzen-Generation auf Basis der Zen-6-Architektur spekuliert, nun wird darüber berichtet, dass "Olympic Ridge" auf die integrierte GPU verzichten könnte. Wie viel an beiden Meldungen dran ist, werden wir wohl erst in wenigen Monaten wissen, aber in Anbetracht der aktuellen Ausrichtung am Markt ist das, was Gotou_3rd zu vermelden hat, durchaus denkbar.

So soll "Olympic Ridge" eine integrierte NPU und die Unterstützung von CUDIMM bekommen. Auf der anderen Seite aber wird man auf die bisher obligatorische integrierte Grafikeinheit verzichten müssen. Diese sind seit der Ryzen-7000-Serie ein beständiger Begleiter der Zen-4 und Zen-5-Kerne auf dem Desktop.

Die Tragweite des Verzichts lässt sich nur schwer abschätzen. Als Fallback ist das Vorhandensein einer integrierten Grafikeinheit sicherlich sinnvoll, im Alltag aber wird sie kaum eine Rolle spielen – zumindest bei den DIY-Bastlern und Spielern. Aber vielleicht könnt ihr uns in den Kommentaren wissen lassen, wie wichtig euch die integrierte Grafikeinheit des Prozessors ist.

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In den APUs für die Notebook-Prozessoren sind Neural Processing Units (NPUs) bereits ein fester Standard. Bei Intel finden sich vorherige Ausbaustufen auch in den aktuellen Desktop-Modellen. Insofern wäre es wenig überraschend, wenn auch "Olympic Ridge" eine NPU bekommen würde. Über viele Alltagsanwendungen hinweg können Workloads darauf ausgelagert werden.

Die Unterstützung von CUDIMMs durch den Speichercontroller von "Olympic Ridge" dürfte dafür sorgen, dass wir höhere Transferraten mit den kommenden Ryzen-Prozessoren sehen werden. Auch die Unterstützung von Modulen mit mehr als zwei Ranks ist zu erwarten.

Mit der Zen-6-Generation wird AMD bei den CCDs von acht auf zwölf Kernen gehen. Es ist daher davon auszugehen, dass die stärksten Ryzen-Modelle damit auf 24 Kerne kommen werden. Angesetzt ist die Veröffentlichung von "Olympic Ridge" für 2027. Bis auf Weiteres sollten die Angaben zu den Taktraten und auch das Wegfallen der integrierten Grafikeinheit mit Vorsicht genossen werden.