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Die Speicherknappheit, bzw. die anhaltend hohen Preise sorgen für ungewöhnliche Maßnahmen seitens der CPU-Hersteller. Während die Vorstellung des Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition sowie des Ryzen 7 7700X3D zur Computex für viele aber noch nachvollziehbar sind, hebt AMD nun noch ältere Chips aus ihren Gräbern hervor.

So sind die Modelle Ryzen 3 3100U, Ryzen 5 3501U und Ryzen 7 4700LE wieder als Produktseiten bei AMD aufgetaucht. Der Ryzen 3 3100U und Ryzen 5 3501U setzen auf die Zen+-Architektur und gehören zur Picasso-Generation, die in 12 nm bei GlobalFoundries gefertigt werden. Sie wurden 2019 und damit vor sieben Jahren vorgestellt. Der Ryzen 3 3100U kommt auf zwei Kerne, beim Ryzen 5 3501U sind es immerhin derer vier. Der L3-Cache ist nur 4 MB groß und die Standard-TDP liegt bei 15 W.

Das dritte Modell, der Ryzen 7 4700LE basiert zumindest schon auf der Zen-2-Architektur und damit der Renoir-Generation. Hier machte AMD Mitte 2020 den Schritt zu TSMCs N7-Fertigungsprozess. Der 4700LE bietet acht Kerne mit einem Takt von bis zu 4.2 GHz und eine TDP von 65 W. Der L3-Cache umfasst 8 MB.

Der Ryzen 7 4700LE wird offenbar ausschließlich als Tray-Version an OEM-Hersteller ausgeliefert. Bei den Notebooks werden wir den Ryzen 3 3100U und Ryzen 5 3501U dann sicherlich in günstigen Modellen wiederfinden.

Intel zieht Anfang 2027 nach

Auch Intel will die DDR4-Plattform wieder bedienen. Allerdings soll Raptor Lake-Next erst Anfang 2027 erscheinen. Aktuell noch stellen die Prozessoren der 13. und 14. Core-Generation (Raptor Lake) eine Alternative dar.

Aktuell gehen weder AMD noch Intel offenbar davon aus, dass sich die Preise für Speicher und die gesamten Plattformen in diesem oder nächsten Jahr ändern werden. Insofern versuchen sie, mit günstigen Prozessoren am Markt vertreten zu sein.