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Zur Computex stellte AMD den Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition vor und adressiert damit Besitzer eines Systems auf Basis des Sockels AM4. Die Lebensdauer der DDR4-Plattform wird damit erweitert und Besitzer eines Prozessors der Ryzen-2000- oder Ryzen-3000-Serie bekommen die Option, auf die stärkste Gaming-CPU dieser Plattform wechseln zu können.

Offenbar plant Intel einen ähnlichen Schritt, allerdings nicht schon im kommenden Monat, sondern für die erste Jahreshälfte 2027. Erste Gerüchte zur Raptor Lake-Next gab es bereits Mitte April. Nun scheinen sich diese zu konkretisieren. Toms Hardware hat auf der Computex erfahren, dass Intel tatsächlich ein Wiederaufleben des LGA1700 plant. Da die Prozessoren sowohl DDR4 als auch DDR5 unterstützen, will man damit den hohen Plattformkosten durch die Nutzung von DDR5 aus dem Weg gehen.

Laut Videocardz wird Raptor Lake Next Bestandteil der Core-200-Serie sein, anstatt wieder als 14. Core-Generation zu erscheinen. Geplant sind neue Modelle in der Core-i3- bis Core-i7-Serie, was auch verdeutlicht, dass Intel keinerlei Ambitionen hat, im High-End-Segment mit der Neuauflage für Aufruhr zu sorgen, sondern in der preisbewussten Mittelklasse. Geplant ist ein Start laut dieser Quelle bereits im Januar 2027.

Folgende Konfigurationen soll es in Form neuer Modelle geben:

Core i7: 8P+12E-Kerne, TDP: 65 W

Core i5: 8P+8E-Kerne, TDP: 125 W

Core i5: 6P+4E-Kerne, TDP: 65 W, 24 MB L3-Cache

Core i3: 4P+0E-Kerne, TDP: 65 W

Das Core-i5-Modell mit 6+4 Kernen sowie dem 24 MB großen L3-Cache sollte eine neue Konfiguration sein. Bisher wurden in dieser nur 20 MB an L3-Cache geboten. Alle genannten Modelle verfügen über eine integrierte Grafikeinheit. Dem Core i5-14400F (Test) blieb dies als beliebtes Mittelklasse-Modell seinerzeit verwehrt.

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Damit wird der LGA1700 im Nachhinein noch zu einem der wenigen Sockel in jüngster Vergangenheit bei Intel, die mehr als zwei Modellgenerationen oder zumindest Modellvarianten gesehen haben. Besitzer eines Prozessors der 12. oder 13. Core-Generation werden allerdings wenig Motivation verspüren, auf Raptor Lake-Next zu wechseln.

Geplante und (eventuell auch nicht) veröffentlichte CPU-Generationen auf dem LGA1700:

Alder Lake (12. Core-Generation)

Raptor Lake (13. Core-Generation)

Raptor Lake-Refresh (14. Core-Generation)

Raptor Lake-Next (als Core-200-Serie)

Bartlett Lake

Geplante und veröffentlichte CPU-Generationen auf dem LGA1851:

Meteor Lake

Arrow Lake (Core-Ultra-200S-Serie)

Arrow Lake-Refresh (Core-Ultra-200S-Plus-Serie)

Für den LGA1851 ist die Situation eine andere. Der Endkunde wird hier nur mit Arrow Lake versorgt, während es die anderen Prozessoren für den Desktop nicht geben wird bzw. diese komplett gestrichen wurden.