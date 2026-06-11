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Leaks sind meist mit Vorsicht zu genießen, wobei man auch hier unterscheiden muss, woher die Informationen stammen. Nun meldet sich Moore's Law Is Dead zu Wort, der weitere Details zu den kommenden Ryzen-Prozessoren auf Basis von Zen 6 erfahren haben will.

Auffällig ist insbesondere die Aussage zu den Taktraten von Zen 6. Demnach sollen diese "bestätigt" die Marke von 6,5 GHz überschreiten – ein Wert, der im PC-Segment bislang von noch keinem Serienprozessor erreicht wurde.

Der bisher höchste Takt ab Werk wurde vom Intel Core i9-14900KS erreicht, der auf einen Boost-Takt (Thermal Velocity Boost und Adaptive Boost Technology) von 6,2 GHz kommt. Die schnellsten Ryzen-Prozessoren kommen auf 5,7 GHz.

While I cannot confirm final clocks yet, I can today 100% confirm that Zen 6 will clock above 6.5 GHz, and people at AMD have high confidence they'll achieve 6.6 GHz or higher. - so Moore's Law Is Dead

Ein hoher Boost-Takt sagte heute nur noch bedingt etwas über die tatsächliche Leistung aus. Moderne Prozessoren, wie ein AMD Ryzen 9 9950X3D, erreichen trotz niedrigerer Taktraten oft eine höhere Anwendungs- oder Spieleleistung, da Architektur, Cache-Größe und Energieeffizienz inzwischen einen größeren Einfluss haben als einige hundert Megahertz mehr Takt.

Für das Prestige aber sind hohe Taktraten noch immer wichtig. In jeder Präsentation eines Prozessors wird der Boost-Takt angegeben, und stünden hier 6+ GHz, wäre dies sicherlich etwas, was AMD gerne kommunizieren würde.

Die finalen Taktraten der Prozessoren dürften aktuell schwer abzuschätzen sein. Daher beruhen die Angaben vermutlich auf Hochrechnungen, die wiederum einigen Annahmen zugrunde liegen. Kann nur eine dieser Annahmen nicht eingehalten werden, hat dies auch Auswirkungen auf die Hochrechnung des maximalen Taktes. Eine große Unbekannte dürfte die N2X-Fertigung der Zen-6-CCDs bei TSMC sein. Zudem muss AMD ein ausgewogenes System aus hoher Single-Threaded- und Multi-Threaded-Leistung und vorhandenem Power-Budget finden.

Interessanterweise berichtet der YouTuber zudem von einem zusätzlichen, in 3 nm gefertigten I/O-Die (IOD) mit zwei Low-Power-Kernen, der auch bei den Desktop-Varianten mit Zen 6 zum Einsatz kommen soll. Bislang wurde angenommen, dass dieser 3-nm-IOD – ergänzend zum bekannten 6-nm-IOD – ausschließlich für mobile Prozessoren vorgesehen ist. Dort soll er ermöglichen, die regulären CPU-Kerne in Leerlaufphasen vollständig abzuschalten und stattdessen lediglich die beiden besonders effizienten Low-Power-Kerne zu nutzen. Ein Einsatz dieses Designs im Desktop-Segment wäre daher überraschend. Sollte sich die Information bestätigen, könnte die maximale Kernzahl von Ryzen-Prozessoren mit Zen 6 auf insgesamt 26 CPU-Kerne ansteigen.

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Wie bei allen inoffiziellen Vorabinformationen ist jedoch auch bei den Angaben von Moore’s Law Is Dead Vorsicht geboten. Zwar lag der YouTuber in der Vergangenheit mit einzelnen Prognosen richtig, ebenso fanden sich unter seinen Vorabinformationen aber bereits zahlreiche Details, die sich später nicht bestätigten oder nur teilweise zutrafen. Gerade bei Produkten, die sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, können sich Spezifikationen, Taktraten oder Ausstattungsmerkmale bis zur Markteinführung noch mehrfach ändern. Entsprechend sollten derartige Gerüchte stets als Hinweise auf mögliche Entwicklungen und nicht als gesicherte Informationen betrachtet werden.