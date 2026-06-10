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Nach einer längeren Pause gibt es wieder eine Reihe neuer Die-Shots von Fritzchens Fritz. Die Die-Shots, wie hier zum M1 von Apple besitzen für Technikinteressierte eine besondere Faszination, weil sie die sonst verborgene Architektur eines modernen Prozessors sichtbar machen.

Statt eines unscheinbaren Siliziumstücks offenbart sich eine hochkomplexe Landschaft aus unterschiedlich großen Funktionsblöcken, die trotz ihrer rein technischen Aufgabe beinahe wie eine abstrakte Kunstkomposition wirken. Die kontrastreichen Farben entstehen dabei nicht durch die eigentliche Schaltung, sondern durch spezielle Beleuchtungs- und Aufnahmeverfahren, welche die verschiedenen Metall- und Isolationsschichten des Chips hervorheben.

Auf den ersten Blick fällt die außergewöhnlich hohe Integrationsdichte auf. Die regelmäßigen, rechteckigen Strukturen deuten auf große Speicherbereiche hin, während die komplexeren und weniger gleichförmigen Regionen typischerweise Rechenwerke, Steuerlogik und Datenpfade beherbergen. Beim Apple M1 lassen sich unter anderem die CPU-Kerne, die integrierte GPU, verschiedene Cache-Ebenen, die Neural Engine für KI-Berechnungen sowie zahlreiche Ein- und Ausgabeeinheiten vermuten. Charakteristisch für Apples Design ist die vergleichsweise große Fläche, die für Caches und spezialisierte Beschleuniger reserviert wird, um Datenwege zu verkürzen und die Energieeffizienz zu erhöhen.

Gerade aus technischer Sicht zeigt ein Die-Shot eindrucksvoll, wie moderne Prozessoren aufgebaut sind. Bereiche mit hoher Rechenleistung benötigen oftmals besonders viel Platz für Datenverbindungen und Caches, während Speicherblöcke durch ihre stark repetitive Struktur auffallen. Entlang der Ränder befinden sich häufig Schnittstellenlogik, Taktverteilung und die Kontaktierung zu den äußeren Anschlüssen des Chips. Die sichtbaren Muster geben damit nicht nur Hinweise auf die funktionale Aufteilung, sondern auch auf die Prioritäten der Entwickler bei Leistung, Energieeffizienz und Flächennutzung.

Viele weitere Bilder, auch in voller Auflösung, sind im Fotostream von Fritzchens Fritz bei Flickr zu finden. Hier findet der ein oder andere sicherlich auch einen neuen schicken Bildschirmhintergrund.