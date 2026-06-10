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Venice ist schneller als NVIDIAs Vera-CPU

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Venice ist schneller als NVIDIAs Vera-CPU
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Vor der Computex präsentierte Phoronix die ersten unabhängigen, aber kuratierten Benchmarks zur Vera-CPU auf Basis der neuen Olympus-Kerne. Im Vergleich zur Konkurrenz aus dem Hause AMD und Intel scheint die Vera-CPU tatsächlich ein extrem leistungsstarkes CPU-Design zu sein, welches sich vor allem für die aufkommenden Agentic-AI-Workloads eignen soll.

Nun geht das übliche Benchmark-Ping-Pong los. In einem Blog-Post spricht AMD über die Leistung der kommenden EPYC-Venice-Prozessoren. Mit dem zunehmenden Einsatz von Agentic-AI-Anwendungen rückt die zugrunde liegende Infrastruktur stärker in den Fokus. Neben den eigentlichen KI-Modellen, müssen auch die begleitenden Dienste wie Orchestrierungssoftware, Datenbanken, Web-Frontends, Caches, Middleware und APIs möglichst effizient betrieben werden können. 

AMD sieht seine Epyc-Prozessoren in diesem Umfeld im Vorteil. Auf Basis eines modellierten 100-kW-Racks soll ein EPYC 9965 eine um den Faktor 2,37 höhere Rack-Leistung erreichen als NVIDIAs Vera-Plattform und rund 60 % mehr Durchsatz bieten als ein Intel Xeon 6980P. Für die kommende EPYC-Generation Venice prognostiziert AMD sogar einen Vorsprung um den Faktor 3,3 gegenüber Vera. Zudem hebt AMD hervor, dass entsprechende Systeme bereits heute auf der etablierten x86-Plattform verfügbar sind.

AMD Epyc Venice

Über verschiedene Server-Workloads hinweg – darunter allgemeine Rechenaufgaben, Java-Anwendungen, Webserver, Key-Value-Datenbanken, In-Memory-Caching sowie relationale Datenbanken – sieht AMD seine EPYC-Prozessoren bei der Rack-Leistung deutlich vor der Konkurrenz.

AMD mit Benchmarks zu Epyc Venice
AMD mit Benchmarks zu Epyc Venice
AMD mit Benchmarks zu Epyc Venice

Neben der Rack-Leistung und Energieeffizienz verweist AMD auch auf die Bedeutung der Pro-Kern-Leistung, die insbesondere bei Datenbanken, Analytik-Anwendungen, Simulationen und als Host-Prozessor in Multi-GPU-Servern eine wichtige Rolle spielt. Für einen 64-Kern-Prozessor der kommenden Venice-Generation prognostiziert AMD einen Leistungsvorsprung pro Kern von 27 % gegenüber NVIDIAs Vera-Prozessor mit 88 Kernen. Selbst eine Venice-Ausführung mit 96 Kernen soll laut den Schätzungen noch eine um 11 % höhere Pro-Kern-Leistung erreichen.

Vermutlich am 23. Juli auf dem "Advancing AI 2026"-Event wird AMD die kommende Epyc-Generation vorstellen. Ebenfalls erwartet wird dann die Vorstellung der Instinct-MI400-Serie bei den KI-Beschleunigern.

Quellen und weitere Links

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