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Ende 2026 oder Anfang 2027 soll der Start erfolgen, dann soll Intels Nova-Lake-Generation den Chipriesen auf dem Desktop wieder in die Spur bringen. Offiziell hat sich Intel bisher nur zu einer Veröffentlichung zum Jahreswechsel verpflichtet, aber es gibt auch schon viele Details zu den technischen Daten und Spezifikationen.

Auf der Computex 2026 konnten wir beispielsweise bei Gigabyte ein Mainboard ausmachen, welches vermutlich auf den neuen Sockel LGA1954 und Chipsatz für Nova Lake setzt. Weiterhin aber zeigten sich die Mainboard-Hersteller sehr zurückhaltend und Nova Lake war noch kein großes Thema.

Aber im Umfeld der Computex gab es dennoch einige Neuigkeiten zur kommenden Desktop-Plattform von Intel. So gab es den 2L-ILM zu sehen (LC Tech Leaks auf X), der beim von uns genannten Mainboard von Gigabyte nicht sichtbar war. ILM steht bei Intel für Independent Loading Mechanism. Dabei handelt es sich um den Metallrahmen mit Hebel, der den Prozessor im LGA-Sockel fixiert und mit definierter Kraft auf die Kontaktpins presst.

Mit Nova Lake soll Intel auf den 2L-ILM setzen. Bei diesem kommen gleich zwei Hebel zum Einsatz, um den Prozessor in den Sockel zu drücken. Dies soll einen gleichmäßigen Druck der Pins im Sockel ermöglichen und zugleich eine Verformung des Heatspreaders verringern.

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Ein paar Tage nach der Computex tauchte nun ein Bild der Rückseite eines Nova-Lake-S-Chips auf (PoTAToOOOO auf X). Die Vorderseite das Chip-Package mitsamt des Heatspreaders sieht laut der Quelle genauso aus, wie die von Alder Lake.

Das Schwarz-Weiß-Foto zeigt ein für Intel typisches Layout. Der Bereich in der Mitte, in dem viele Widerstände zu finden sind, scheint aber etwas kleiner zu werden und besitzt zudem weniger Bauteile. Ansonsten fällt noch auf, dass die Pins deutlich weiter an den Rand wandern und Intel den zur Verfügung stehenden Platz besser ausnutzt.

Hier ein Bild von Arrow Lake (Core Ultra 200S) mit LGA1851 (links) und Raptor Lake mit LGA1700 (rechts):

Zudem wird Intel mit LGA1954 wieder auf zwei gegenüberliegende Einkerbungen setzen. Darüber hinaus können aus den Bildern kaum weitere Erkenntnisse gewonnen werden.