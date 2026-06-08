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Intel nutzte die diesjährige Computex im Endkundenbereich unter anderem zur Vorstellung des Arc G3 und Arc G3 Extreme als Abwandlung von Panther Lake für den Handheld-Einsatz. Die beiden Chips basieren grundsätzlich auf der Core-Ultra-300-Serie alias Panther Lake. Alle Details zu Panther Lake als Plattform findet ihr in einem gesonderten Artikel. Für den Arc G3 Extreme und Arc G3 kombiniert Intel nun seine integrierten Grafiklösungen Arc B390 und B370 mit weniger CPU-Kernen, um so ein ausgewogeneres Verhältnis aus CPU- und GPU-Leistung zu erreichen.

Aber es gibt auch noch weitere Optimierungen, auf die wir nun eingehen wollen. Die OEM-Partner für den im Juli geplanten Start der Arc-G3-Serie sind unter anderem MSI mit dem Claw 8 EX AI+, aber auch Acer mit dem Predator Atlas 8.

Intel ist aber auch durchaus bewusst, dass die Zeiten für solche Hardware schwierig sind. Beworben werden die Geräte seitens Intel als Gaming-Zweitgerät. Neben den klassischen Gaming-Desktop-Systemen sollen Spieler vermehrt nach den PC-Handhelds nachfragen. Bisher haben sich die Hersteller wie Acer und MSI noch nicht zu den Preisen geäußert. In der entsprechenden Ausstattungsvariante mit 32 GB LPDDR5X und mit einer 2 TB fassenden SSD werden wir uns aber im vierstelligen Bereich bewegen. Im Vergleich wirkt eine ASUS ROG Xbox Ally X (Test) mit dem Ryzen Z2 Extreme und 24 GB LPDDR5X für 899 Euro dann doch günstig. Ob es hier die Unterstützung von FSR 4.1 für RDNA 3.5 geben wird, steht aber aktuell in den Sternen.

Gegenüberstellung des Arc G3 Extreme und Arc G3 Modell CPU-Kerne Boost-Takt GPU-Kerne GPU-Takt Arbeitsspeicher Base Power Turbo Power Arc G3 Extreme 14 (2P+8E+4LPE)

4,7 GHz 12 2,3 GHz LPDDR5X-8533 - 8 - 35 W Arc G3 14 (2P+8E+4LPE)

4,6 GHz 10 2,2 GHz LPDDR5X-8533 - 8 - 30 W Ultra X9 388H 16 (4P+8E+4LPE)

5,1 GHz 12 2,5 GHz LPDDR5X-9600 25 W 65 - 80 W Ultra X7 368H 16 (4P+8E+4LPE)

5,0 GHz 12 2,5 GHz LPDDR5X-9600 25 W 65 - 80 W Ultra X7 358H 16 (4P+8E+4LPE) 4,8 GHz 12 2,5 GHz LPDDR5X-9600 25 W 65 - 80 W Ultra 5 338H

12 (4P+4E+4LPE) 4,7 GHz 10 2,4 GHz LPDDR5X-8533 25 W 65 - 80 W

Für beide Varianten G3 und G3 Extreme identisch ist der Compute-Tile mit 14 CPU-Kernen (2P+8E+4LPE). Die GPU im Arc G3 Extreme bietet mit der Arc B390 12 Xe3-Kerne, beim Arc G3 ist es die Arc B370 mit 10 Xe3-Kernen. Der SoC bindet LPDDR5X-8533 an, der damit etwas langsamer, als bei den schnellsten Notebook-Prozessoren ist.

Intel fertigt den CPU-Tile in Intel 18A selbst. Da vermutlich weniger externe Displays angebunden werden, verzichtet Intel neben der unterschiedlichen CPU-Konfiguration auf eine Display-Engine. Darüber hinaus wird die Anzahl der Thunderbolt-Anschlüsse im Platform-Controller-Tile von vier auf zwei reduziert.

Auf der Messe zeigte Intel einige weitere Benchmarks. So soll der G3 Extreme bei 35 W im Vergleich zum Core Ultra 7 258V bei 30 W deutlich schneller sein (zwischen 20 und 60 %).

Gegenüber dem ASUS ROG XBOX Ally X mit AMD Ryzen Z2 Extreme soll der Vorteil im Schnitt bei 42 % liegen.

Die hohe Effizienz der Arc-G3-Serie zeigt sich aber nicht nur bei voller Leistung, sondern im mittleren Lastbereich. Der G3 Extreme hält bei 17 W den Vorsprung zum Core Ultra 7 258V. Bei 17 W des G3 Extreme und 35 W des Ryzen Z2 Extreme wird dies ebenfalls unterstrichen. Über viele Spiele hinweg handelt es sich hier um ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Intelligent Bias Control v3.5

Bereits für Panther Lake hat Intel einige Verbesserungen im Power-Management (Intelligent Bias Control) vorgenommen. So werden durch den Scheduler die Efficiency-Kerne primär behandelt. Für die Arc-G3-Serie hat Intel dies in der Version 3.5 weiterentwickelt.

Die Optimierungen sollen für ein höheres Power-Budget der GPU sorgen. Dabei wird der Mechanismus, welcher die Ressourcen zwischen CPU und GPU aufteilt, etwas träger bzw. weniger nervös gemacht. Insgesamt sorgt dies für eine höhere GPU-Leistung und stabilere FPS.

Mit weiter reduzierter Leistungsaufnahme und FPS-Limits von 30 und 60 FPS will Intel gemeinsam mit seinen OEM-Partnern die Akkulaufzeit deutlich verbessert haben. So soll Forza Horizon 6 mehr als fünf Stunden auf der MSI Claw 8 EX AI+ spielbar sein.

Soweit die Angaben von Intel. Nun gilt es abzuwarten, ob die Geräte die Versprechungen auch einhalten können. Ab Juli sollen diese im Handel verfügbar sein und sicherlich werden wir uns einen dieser PC-Handhelds anschauen. Neben der Frage rund um die Leistung der Hardware (zusätzlich mit XeSS-Unterstützung) steht aber vor allem auch die nach den Preisen im Raum.