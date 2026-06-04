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Nach der offiziellen Vorstellung von RTX Spark gleich zu Beginn der Messe konnten wir uns heute etwas ausgiebiger mit NVIDIAs ARM-Chip mit starker Blackwell-GPU für Windows beschäftigen. NVIDIA machte dabei noch einmal deutlich, dass der GB10 Grace Blackwell Superchip, der im DGX Spark steckt, zwar technisch identisch zum N1X für RTX Spark sei, es sich aber nicht um den gleichen Chip handelt.

Bis zu 20 ARM-Kerne insgesamt (10x Cortex-X925 + 10x Cortex-A725) sowie eine Blackwell-GPU mit 6.144 Shadereinheiten sind es aber auch beim Chip RTX Spark – zumindest die größte Ausbaustufe. Viele weitere technische Details wollte NVIDIA aber nicht verraten und verweist auf die Einführung der Hardware später im Jahr.

Bei den zahlreichen Demos wird aber deutlich, dass der Fokus bei den großen Ausbaustufen liegen wird. Gezeigt werden ausschließlich Systeme mit 128 oder 64 GB. Diese dürften dann auch entsprechend teuer werden. 3.500 Euro kostet eine Variante des DGX Spark mit 128 GB mindestens.

Für viele der KI-Demos verwendete NVIDIA ein Microsoft Surface Laptop Ultra mit 128 GB. Der Speicher war dabei zumeist zu 64/64 GB für CPU und GPU aufgeteilt. Gezeigt wurden Agentic Workloads, für die zahlreiche KI-Modelle zusammenarbeiten. Wie gut RTX Spark schon heute unter Windows läuft, sollten auch Demos belegen, in denen die Unreal Engine, Blender oder Adobe Premier ausgeführt wurden. Für die Demo der Unreal Engine wurde dabei auch die Emulationsschicht Prism von Microsoft verwendet, da der Editor noch nicht in einer nativen ARM-Variante verfügbar ist.

Qualcomm hat hier sicherlich einiges an Vorarbeit geleistet, von der NVIDIA nun profitiert. Die drei Jahre Zusammenarbeit zwischen Microsoft und NVIDIA in Vorbereitung auf den Start von RTX Spark wird aber ebenfalls herausgestellt.

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Prism arbeitet als Software-Emulator und übersetzt x86- bzw. x64-Code zur Laufzeit in ARM64-Befehle. Dabei werden Programmbereiche nicht einfach byteweise "nachgebaut", sondern als Blöcke per Just-in-Time-Kompilierung umgewandelt, zwischengespeichert und bei erneutem Aufruf wiederverwendet, damit die Leistung nicht jedes Mal von vorn leidet.

Für 32-Bit-x86-Programme nutzt Windows zusätzlich die WOW64-Schicht, also eine Kompatibilitätsebene, die Dateisystem- und Registry-Umleitungen bereitstellt und das Verhalten für die Anwendung möglichst wie auf einem klassischen Windows-System aussehen lässt. 64-Bit-x64-Programme werden auf Windows 11 on Arm ebenfalls unterstützt, aber nur im Benutzermodus; Treiber müssen weiterhin nativ für ARM64 vorliegen.

Eine solche Emulationsschicht bedeutet natürlich auch immer, dass die Umwandlung einen gewissen Overhead erzeugt. Allerdings hat NVIDIA dedizierte Hardware in den Chip integriert, um die Emulation zu beschleunigen.

Die Gaming-Leistung ist beeindruckend

Eine integrierte GPU mit 6.144 Shadereinheiten und viel sowie schnell angebundenem Grafikspeicher ist natürlich auch prädestiniert dafür Spiele darauf zu spielen. Gezeigt wurde Pragmata, Alan Wake 2 und Fortnite. Von Alan Wake 2 gibt es bereits eine native ARM-Version. Die anderen Spiele liefen über die Emulation.

Über die Leistung der GPU im Vergleich zu anderen Lösungen wollte sich NVIDIA noch nicht äußern. Bei den Einstellungen verwendete NVIDIA meist auch DLSS 4.5 und nutzte somit zumindest die Upscaling-Technik. Die Spiele-Demos wussten zu beeindrucken. Die gezeigten Spiele liefen flüssig und ohne Ruckler.

Ein Vorteil von RTX Spark wird sein, dass alle Techniken der GeForce-RTX-50-Serie auch ins Notebook wandern. Die Konfiguration des RTX Spark war hier zumeist eine Speicherkonfiguration mit 64 GB. Dieser wurde 32/32 GB aufgeteilt, so dass der GPU eben diese 32 GB zur Verfügung standen.

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Windows 11 26H1 für RTX Spark

Die Version 26H1 von Windows 11 wird für die RTX-Spark-Systeme vorbereitet. In dieser Version wird Microsoft einige Änderungen am Scheduler vornehmen, damit dieser besser mit den ARM-Prozessoren und den verschiedenen Kernen zusammenarbeitet. Zum Beispiel wird bei den Systemen mit x86-Prozessoren meist der Kern 0 als der leistungsstärkste Kern definiert, was bei den ARM-Prozessoren aber nicht der Fall ist.

Um einen SoC mit starker CPU und GPU besser zusammenarbeiten zu lassen, optimiert Microsoft auch die Page Sizes des Speichers. CPUs arbeiten am besten mit möglichst kleinen Page Sizes, während GPUs mit großen arbeiten.

Geräte von ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft und MSI

Vor Ort anschauen konnten wir uns zahlreiche RTX-Spark-Systeme von ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft und MSI. In den Bildergalerien könnt ihr euch selbst einen Eindruck davon verschaffen.

ASUS ProArt P16 und ProArt P14:

Dell XPS 16 Creator Edition:

HP OmniBook X 14 und HP OmniBook Ultra 16:

Lenovo Yoga Pro 9n:

Microsoft Surface Laptop Ultra:

MSI Prestige N16 Flip AI:

Die Erwartungen sind hoch

NVIDIA verspricht sich von RTX Spark und den Notebooks nicht nur ein Stück des Kuchens abzubekommen, sondern will diesen Bereich vollkommen neu definieren. Microsoft sitzt mit im Boot und rührt dementsprechend stark die Werbetrommel. Bei AMD und Intel dürften die Alarmglocken schrillen, denn das, was NVIDIA, Microsoft und die Notebook-Partner hier zeigen, ist nicht weniger als ein Rütteln an der x86-Vormachstellung.

Ob NVIDIA und Microsoft dies am Ende gelingen wird, wird sich allerdings erst zeigen müssen. Später im Jahr soll der offiziell Startschuss erfolgen. Ob RTX Spark zu einem Erfolg werden wird, hängt aber nicht von zahlreichen technischen Aspekten ab, sondern davon, wie weit NVIDIA das Produkt im Preis herunterskalieren kann.