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Auf den ersten Blick beschränkt sich Clearwater Forest auf eine "einfache" Verdopplung in der Anzahl der Kerne. Aber es steckt mehr in den Xeon-6+-Prozessoren und Intel vereint hier aus vielen Abteilungen die neu eingeschlagenen Wege.

Wir fokussieren uns gerne auf die rein technischen Spezifikationen und dazu gehört auch die Tatsache, dass Intel die Compute-Tiles in Intel 18A fertigen lässt, man für die restlichen Tiles die ausgereiften Prozesstechnologien zum Einsatz bringt und dies am Ende mit den fortschrittlichsten Packaging-Technologien wie EMIB und Foveros zusammenbringt. Intel wirft hier also seine komplette Foundry-Technik in den Ring.

Auf der Computex 2026 hatten wir die Gelegenheit, ein Gespräch mit Kira Boyko Rowe zu führen, die als Product-Line-Director bei Intel für die Xeon-E-Serie zuständig ist.

Bereits mit Sierra Forest und der ersten reinen E-Kern-Xeon-Serie wurde Intel klar, dass KI-Workloads von der Effizienz und der Vielzahl an Efficiency-Kernen profitieren können. Wir stellten uns daher die Frage, ob Clearwater Forest womöglich dahingehend optimiert wurde – trotz der extrem langen Entwicklungszeit für solche Chips. Chiphersteller wie AMD und NVIDIA sollen neue KI-Hardware in einem jährlichen Rhythmus auf den Markt bringen. Dies soll sie in die Lage versetzen, einerseits den immer höheren Bedarf an Rechenleistung decken zu können, aber auch nur so kann man auf die anhaltend veränderlichen Trends in diesem Segment reagieren. Ein gutes Beispiel stellt Rubin CPX dar. Der für größere Kontextfenster optimierte Chip wurde im vergangenen Jahr vorgestellt, in diesem Jahr aber erhielt die Groq LPU 3 den Vorzug. Der Markt ändert sich schnell und so können auch milliardenschwere Entwicklungen schnell auf dem Abstellgleis landen.

Mit dieser schnellen Kadenz wird Intel bei den Prozessoren nicht mithalten können – so viel muss man sich selbst eingestehen. Aber darauf ist Intel nach eigener Aussage auch nicht angewiesen. Der Fußabdruck in den Rechenzentren ändert sich nicht so schnell. Zwar will NVIDIA im zweiten Halbjahr diesen Jahres die ersten Vera-Rubin-Systeme ausliefern, ein Großteil der ausgelieferten Systeme wird aber noch auf Blackwell basieren. Nach außen hin ist der Markt schnell, ein Großteil der Hardware kann diesem schnellen Rhythmus aber nicht folgen. Dies gilt auch für die KI-Dienstleister, deren Hardware nur partiell erneuert wird.

In gewisser Weise könnte man nun sagen, dass sich Intel zur richtigen Zeit am richtigen Ort befindet und vom aktuellen Agentic-AI-Hype profitiert, ohne seine Produkte spezifisch darauf ausgerichtet zu haben. Aber diesen Vorwurf könnte man auch AMD machen, deren CPUs aktuell ebenfalls sehr gefragt sind, die aber abseits einer langfristig geplanten strategischen Weiterentwicklung ihrer Prozessoren dazu wenig beigetragen hat.

Intel positioniert den Xeon 6990E+ in mehreren Server- und Cloud-Anwendungen deutlich vor dem Xeon 6780E. Besonders groß fallen die Zugewinne laut Hersteller bei Datenbank- und Analyse-Workloads aus. Genannt werden unter anderem Leistungssteigerungen um den Faktor 2,39 bei PostgreSQL HammerDB, 2,31 bei MySQL HammerDB sowie 2,24 bei einer 5G-Control-Plane-Anwendung. In weiteren Szenarien bewegen sich die Vorteile zwischen 2,09- und 2,29-facher Leistung. Angesichts der Verdopplung der Anzahl der CPU-Kerne entspricht dies weitgehend den Erwartungen.

Im Vergleich zum AMD EPYC 9965 sieht Intel überwiegend moderate, aber durchgängig vorhandene Vorteile bei der Thread-Leistung. Je nach Anwendung werden Zugewinne von 29 % bei Integer Throughput, 33 % bei General Compute, 37 % bei WordPress und 45 % bei MediaWiki ausgewiesen. Darüber hinaus hebt Intel eine höhere Energieeffizienz pro Thread hervor.

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass Intel keine Durchschnittswerte über ein breites Spektrum an Server-Workloads präsentiert, sondern ausgewählte Benchmarks mit jeweils angepassten Konfigurationen. Die Ergebnisse liefern daher vor allem eine Orientierung hinsichtlich der Leistungscharakteristik der neuen Prozessoren. Besonders stark zeigen sich die Xeon-6+-Modelle in Szenarien mit hoher Thread-Anzahl, ausgeprägter Speicher- oder I/O-Last sowie klassischen Datenbank- und Web-Diensten. In allgemeineren Compute- oder Java-Workloads fallen die Leistungsgewinne dagegen deutlich moderater aus und bewegen sich meist im Bereich von etwa 10 bis 40 %.

Intel Application Energy Telemetry

Im Demo-Bereich bei Intel konnten wir uns Application Energy Telemetry (Intel AET) noch einmal genauer anschauen, schließlich soll dies als Funktion in Xeon 6+ erstmalig zum Einsatz kommen.

Mit AET stellt Intel eine Telemetrie-Technologie für Rechenzentren vor, die den Energieverbrauch deutlich granularer erfassen soll als bisherige Monitoring-Lösungen. Während herkömmliche Ansätze den Strombedarf meist nur auf Server-, Prozessor- oder VM-Ebene ausweisen, soll AET den Energieverbrauch einzelner Anwendungen und Workloads bis auf die Ebene der CPU-Kerne nachvollziehbar machen.

In einer Demo wird ein System mit zwei Xeon 6+ 6990E+ mit jeweils 288 Kernen gezeigt – insgesamt also derer 576. Für die Demo wurden Scalar- und Matrix-Workloads mit jeweils 100 virtuellen Kernen gestartet. AET führt explizit aus, welchen aktuellen Verbrauch diese vCPU-Cluster haben und wie viel Energie sie schon verbraucht haben.

Nach der Erfassung werden die Daten aggregiert und auf Anwendungsebene ausgewertet. Die Plattform berechnet daraus den Energiebedarf einzelner Dienste und stellt die Ergebnisse über entsprechende Schnittstellen für Monitoring-, Reporting- und Management-Werkzeuge bereit. Betreiber erhalten damit nicht nur Einblick in den Gesamtverbrauch eines Servers, sondern auch in die Energieanteile einzelner Anwendungen.

Für Rechenzentrumsbetreiber eröffnet dies neue Möglichkeiten bei der Optimierung ihrer Infrastruktur. Energieintensive Anwendungen lassen sich leichter identifizieren, ineffiziente Workloads schneller aufspüren und Ressourcen gezielter verteilen. Gleichzeitig können Software-Anpassungen oder die Migration auf effizientere Hardware fundierter bewertet werden.

Darüber hinaus soll AET die Erstellung von Energie- und Nachhaltigkeitsberichten erleichtern. Da sich der Stromverbrauch einzelnen Anwendungen oder Kunden zuordnen lässt, werden verursachergerechte Kostenmodelle sowie präzisere CO₂-Bilanzen möglich. Insbesondere Cloud-Anbieter, Colocation-Betreiber und große Unternehmen verlangen zunehmend nach solchen Auswertungen, da Energieeffizienz zu einem zentralen Faktor beim Betrieb moderner Rechenzentren geworden ist.

Intel bezeichnet AET daher als eine erste Lösung ihrer Art zur Erfassung des Energieverbrauchs auf Anwendungsebene. Ziel ist es, die Transparenz über den Energiebedarf von Software zu erhöhen, Optimierungspotenziale schneller sichtbar zu machen und gleichzeitig die Grundlage für detaillierteres Energie- und Nachhaltigkeitsreporting zu schaffen. Damit erweitert AET die klassische Hardware-Telemetrie um eine direkte Zuordnung des Energieverbrauchs zu den ausgeführten Anwendungen und macht Energie zu einer messbaren Ressource auf Software-Ebene.