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Bereits im Oktober des vergangenen Jahres präsentierte Intel die wichtigsten technischen Daten zu den Xeon-6+-Prozessoren alias Clearwater Forest. Das kleine Plus im Produktnamen soll deutlich machen, dass es sich dabei um ein Upgrade der Xeon-6-Plattform handelt, was auch eine Sockel- und Plattform-Kompatibilität beinhaltet.

Heute nun fällt der offizielle Startschuss für Xeon 6+ und Intel ergänzt dies um weitere Details, wie die Vorstellung von Intel Application Energy Telemetry (Intel AET) als zusätzliche Funktion.

Die Plattformkompatibilität wird mit der Wiederverwendung des I/O-Tiles erreicht. Zwei dieser Chips, die in Intel 7 gefertigt werden, kommen zum Einsatz. Hinzu kommen drei Active-Base-Tiles aus der Fertigung in Intel 3 und die Compute-Tiles mit den Efficiency-Kernen werden in Intel 18A gefertigt. Zusammen mit den Compute-Tiles von Panther Lake ist Clearwater Forest somit das zweite Produkt, welches auf eine Teilfertigung in Intel 18A setzt.

Wie bereits Panther Lake, setzt auch Clearwater Forest auf Effizienzkerne der Darkmont-Architektur. Unterschiede auf Ebene der Mikroarchitektur gibt es dabei nicht: Die Umsetzung der Darkmont-Kerne entspricht jener in Panther Lake. Für weiterführende Details zu Aufbau und Funktionsweise der E-Kerne verweisen wir daher auf unseren Artikel zu Panther Lake.

Besonders interessant ist hingegen der Aufbau von Clearwater Forest. In der größten Ausbaustufe kombiniert Intel zwölf Compute-Tiles mit drei Base-Tiles. Die Compute-Tiles werden im Intel-18A-Prozess gefertigt, während die Base-Tiles aus Intels Intel-3T-Verfahren stammen.

Die E-Kerne sind erneut in Cluster mit jeweils vier Kernen organisiert. Jedem Cluster stehen 4 MB L2-Cache zur Verfügung. Intel beziffert die Cache-Bandbreite auf 200 GB/s pro Kern, während die Anbindung der Cluster über einen Fabric-Interconnect mit 35 GB/s erfolgt. Insgesamt soll Clearwater Forest bis zu 288 Kerne bieten. Verteilt auf zwölf Compute-Tiles entspricht dies 96 Kernen, bzw. 24 CPU-Clustern pro Compute-Tile.

Komplettiert wird das Design durch zwei I/O-Tiles, die das Package an Ober- und Unterseite abschließen. Auch diese stammen aus Intels eigener Fertigung und werden im Intel-7-Prozess hergestellt. Ihre Aufgabe ist das Routing des Fabric-Interconnects sowie die Bereitstellung von Controllern und PHYs für PCIe, UPI, CXL und verschiedene Beschleuniger.

Eine wesentliche Änderung betrifft die Speicheranbindung: Die DDR5-Speichercontroller befinden sich nicht mehr auf den Compute-Tiles, sondern auf den Base-Tiles, wo auch ein großer Last-Level-Cache (LLC) integriert ist. Die Verbindung zwischen Base und I/O-Tiles erfolgt über EMIB, während die Compute-Tiles mittels Foveros Direct 3D auf die Base Tiles gestapelt werden.

Insgesamt besteht ein Clearwater-Forest-Prozessor damit aus 17 aktiven Chips. Der Aufbau erinnert unweigerlich an Ponte Vecchio – dieses Mal jedoch mit deutlich weniger Risiko und hoffentlich erfolgreicherer Umsetzung.

Gegenüberstellung der Xeon-6+-Prozessoren Modell Kernanzahl Basis-Takt All-Core-Boost-Takt Max-Turbo-Takt L3-Cache TDP Speichercontroller UPI-Links PCIe-Lanes Xeon 6+ 6990E+ 288 2,2 2,8 3,2 576 MB 450 W 12x DDR5-8000 6 96 Xeon 6+ 6990E+ 288 1,7 2,4 3,2 576 MB 330 W 12x DDR5-8000 6 96 Xeon 6+ 6980E+

264 2,1 2,7 3,2 528 MB 400 W 12x DDR5-8000 6 96 Xeon 6+ 6980E+

264 1,6 2,2 3,2 528 MB 300 W 12x DDR5-8000 6 96 Xeon 6+ 6970E+ 192 2,3 3,0 3,2 480 MB 400 W 12x DDR5-8000 6 96 Xeon 6+ 6960E+ 144 2,4 3,0 3,2 432 MB 330 W 12x DDR5-8000 6 96

Die beiden Spitzenmodelle Xeon 6+ 6990E+ verfügen über jeweils 288 Kerne und damit doppelt so viele wie beim Vorgänger Xeon 6 6780E. Die beiden Modelle des Xeon 6+ 6990E+ unterscheiden sich in der TDP und damit dem maximal möglichen All-Core-Takt. Allen Xeon-6+-Modellen gemein ist das Speicherinterface mit zwölf Kanälen, die jeweils DDR5-8000 ansprechen können. Mit 6 UPI-Links können zwei CPUs in einem Server zusammenarbeiten. Die Plattform bietet weiterhin 96 PCI-Express-Lanes.

Für den Xeon 6+ 6990E+ steigt die TDP von bisher 330 W beim Xeon 6 6780E auf nun 450 W an. Dies liegt noch immer im Bereich der Kompatibilität für die Plattform, die 288 Kerne von Clearwater Forest kann Intel aber auch nicht aus dem freien Raum heraus befeuern und so steigt die Leistungsaufnahme an. Bei doppelt so vielen Kernen sprechen wir aber immerhin nicht auch von der doppelten Leistung.

Zudem wurden die Transferraten von 8.000 MT/s bisher nur von den Xeon-6-Modellen mit Performance-Kernen (Granite Rapids) genutzt. Für Clearwater Forest und Xeon 6+ validiert Intel den Speichercontroller ebenfalls für DDR5-8000. Mit 12 Speicherkanälen kann Intel somit die Speicherbandbreite pro CPU-Kern weiter hochhalten.

Intel Application Energy Telemtry

Eine wichtige neue Funktion der Xeon-6+-Prozessoren ist die Intel Application Energy Telemtry (Intel AET). Intel AET ist eine von Intel entwickelte Telemetrie-Technologie für Rechenzentren, die den Energieverbrauch von Anwendungen deutlich detaillierter erfassen soll als bisherige Monitoring-Lösungen. Während sich klassische Messungen meist auf den gesamten Server, einzelne Prozessoren oder virtuelle Maschinen beschränken, verfolgt AET das Ziel, den Energiebedarf einzelner Anwendungen und Workloads direkt auf Ebene der CPU-Kerne transparent zu machen.

Die Grundlage bildet dabei eine mehrstufige Erfassung und Aufbereitung von Energiedaten. Auf Hardware-Ebene liefern die Prozessoren zunächst Rohdaten zum Energieverbrauch über die bestehende Plattformtelemetrie von Intel. Diese Informationen werden anschließend mithilfe von Intel RDT (Resource Director Technology) bestimmten Anwendungen, Containern oder Prozessen zugeordnet. Dadurch entsteht eine direkte Verbindung zwischen dem tatsächlichen Energieverbrauch und den jeweiligen Software-Workloads.

Innerhalb der Telemetrie-Pipeline werden die Daten zunächst gesammelt und aggregiert. Anschließend erfolgt eine anwendungsspezifische Zuordnung der Verbrauchswerte. Die Plattform berechnet daraus den Energiebedarf einzelner Anwendungen und stellt diese Werte über entsprechende Schnittstellen für Monitoring-, Reporting- und Management-Tools bereit. Das Ergebnis ist ein detailliertes Energierapporting, das nicht nur den Gesamtverbrauch eines Servers zeigt, sondern auch aufschlüsselt, welche Anwendung oder welcher Dienst welchen Anteil daran verursacht.

Für Betreiber großer Rechenzentren ergeben sich daraus mehrere Vorteile. Zum einen kann nachvollzogen werden, welche Anwendungen besonders energiehungrig arbeiten und damit die Betriebskosten erhöhen. Zum anderen können ineffiziente Workloads identifiziert werden, die etwa ungewöhnlich viel Rechenzeit oder Speicherbandbreite verbrauchen. Administratoren erhalten dadurch die Möglichkeit, Software gezielt zu optimieren, Lasten anders zu verteilen oder Anwendungen auf energieeffizientere Hardware zu migrieren.

Weiterhin unterstützt AET Unternehmen bei der Erstellung genauer Energie- und Nachhaltigkeitsberichte. Da sich der Stromverbrauch einzelnen Anwendungen oder Kunden zuordnen lässt, werden verursachergerechte Kostenmodelle und präzisere CO₂-Bilanzen möglich. Gerade bei Cloud-Anbietern, Colocation-Betreibern und großen Enterprise-Rechenzentren wächst die Nachfrage nach solchen Daten, da Energieeffizienz inzwischen zu den wichtigsten Kennzahlen im Betrieb moderner IT-Infrastrukturen zählt.

Intel beschreibt AET deshalb als eine "First-to-Market"-Lösung für die Erfassung des Energieverbrauchs auf Ebene einzelner Anwendungskerne. Ziel ist es, Transparenz über den Energiebedarf von Software zu schaffen, Problem-Workloads schneller zu erkennen, die betriebliche Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Grundlage für präziseres Energie- und Nachhaltigkeitsreporting zu liefern. AET erweitert damit die bisherige Hardware-Telemetrie um eine direkte Zuordnung des Energieverbrauchs zu den tatsächlich ausgeführten Anwendungen und macht Energie zu einer messbaren Ressource auf Software-Ebene.

Intels eigene Benchmarks

Mit dem offiziellen Start der Xeon-6+-Prozessoren werden wir auch bald weitere Benchmarks dieser Modelle sehen. Intel hat aber natürlich auch eigene Benchmarks mitgebracht.

Auf der ersten Folie ist der Xeon 6990E+ in mehreren Server- und Cloud-Workloads vor dem Xeon 6780E platziert, mit den größten Vorteilen bei Datenbanken und Analytik. Intel nennt unter anderem Werte wie 2,39x bei PostgreSQL HammerDB, 2,31x bei MySQL HammerDB und 2,24x bei 5G Control Plane, während andere Szenarien näher bei 2,09x bis 2,29x liegen. Bei doppelt so vielen CPU-Kernen ist eine Verdopplung der Leistung zu erwarten gewesen.

Die zweite Folie zeigt gegen den EPYC 9965 meist moderate, aber konsistente Vorteile beim Thread-Score, etwa 1,29x bei Integer Throughput, 1,33x bei General Compute, 1,37x bei WordPress und 1,45x bei MediaWiki. Intel weist hier auch auf bessere Thread/Watt-Werte hin.

Wichtig ist, dass Intel die Ergebnisse nicht als breite Durchschnittswerte über alle Server-Workloads präsentiert, sondern als Auswahl von Benchmarks mit jeweils passenden Konfigurationen. Dadurch sind die Zahlen gut als Hinweis auf die Richtung zu verstehen, aber nicht als universelle, direkt vergleichbare Gesamtleistung. Besonders stark wirken die Xeon 6+ dort, wo viele Threads, hohe Speicher- oder I/O-Last und klassische Datenbank-/Web-Services zählen. Weniger spektakulär sind die Gewinne in allgemeinen Compute- oder Java-Workloads, wo die Vorsprünge eher im Bereich von rund 10 bis 40 % liegen.