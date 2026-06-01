Werbung

Neben der Radeon RX 9070 GRE stellt AMD auf der Computex auch gleich zwei "neue" Prozessoren vor. Zum einen feiert AMD mit der Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition das wohl erfolgreichste AM4-Modell, welches nicht nur den Sockel AM4 in seiner aktuellen Form für eine überdurchschnittliche Lebensdauer verholfen hat, sondern auch den Begriff des Gaming-Prozessors neu definiert hat.

Die Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition dreht bereits seit einigen Wochen ihre Runden in der Gerüchteküche und ist somit keine echte Überraschung mehr. Auch wenn es mit dem Ryzen 7 7800X3D (Test), dem Ryzen 7 9800X3D (Test) oder dem Ryzen 7 9850X3D (Test) bereits schnellere Varianten mit unverändert acht Rechenkernen gibt, kann der Ryzen 7 5800X3D (Test) durch den besonders großen L3-Cache in vielen Spielen überzeugen.

An den technischen Spezifikationen des Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition nimmt AMD keine Änderungen vor. Der Prozessor bietet weiterhin acht Zen-4-Kerne, einen maximalen Boost-Takt von 4,5 GHz sowie insgesamt 96 MB L3-Cache, aufgeteilt in 64 MB 3D V-Cache und 32 MB regulären L3-Cache. Die TDP liegt unverändert bei 105 W.

Die Unterschiede beschränken sich damit offenbar auf die Vermarktung: Der Zusatz "10th Anniversary Edition" findet sich auf der Verpackung, während die Lasergravur auf dem Heatspreader diesen Hinweis nach aktuellem Stand nicht trägt.



Ab dem 25. Juni soll der Ryzen 7 5800X3D in der 10th Anniversary Edition im Handel erhältlich sein. Der Preis liegt bei 349 US-Dollar.

Vor allem wer sich noch auf der AM4-Plattform mit einem Ryzen-Prozessor der der zweiten oder dritten Generation befindet, dem will AMD nun den Ryzen 7 5800X3D schmackhaft machen.

AM5: Neue Prozessoren bis ins Jahr 2029

Ähnlich erfolgreich wie der Sockel AM4 soll auch dessen Nachfolger AM5 werden – dieses Versprechen gab AMD in der Vergangenheit bereits mehrfach. Zur Computex 2026 wiederholt man dieses und will bis ins Jahr 2029 noch Prozessoren für den Sockel AM5 liefern.

Heute hinzu kommt der Ryzen 7 7700X3D, der auf Basis der Zen-4-Architektur sicherlich nicht den "Neu-Status" vollumfänglich für sich beanspruchen kann, aber für Besitzer der AM5-Plattform eine günstige Gaming-Alternative darstellen soll. Mit acht Kernen, einem Boost-Takt von bis zu 4,5 GHz und den zusätzlichen 64 MB an L3-Cache positioniert AMD dieses Modell direkt unterhalb des Ryzen 7 7800X3D (Test). Ab dem 16. Juli soll der Ryzen 7 7700X3D zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 329 US-Dollar erhältlich sein.

Die neuen Ryzen-Prozessoren in der Übersicht Kerne / Threads Basis / Boost L3-Cache L2-Cache TDP Preis Ryzen 9 7950X3D 16 / 32 4,2 / 5,7 GHz 128 MB 16 MB 120 W 965 Euro Ryzen 9 7950X 16 / 32 4,5 / 5,7 GHz 64 MB 16 MB 170 W 900 Euro Ryzen 9 7900X3D 12 / 24 4,4 / 5,6 GHz 128 MB 12 MB 120 W 590 Euro Ryzen 9 7900X 12 / 24 4,7 / 5,6 GHz 64 MB 12 MB 170 W 270 Euro Ryzen 9 7900

12 / 24 3,7 / 5,4 GHz 64 MB 12 MB 65 W 285 Euro Ryzen 7 7800X3D 8 / 16 4,2 / 5,0 GHz 96 MB 8 MB 120 W 335 Euro Ryzen 7 7700X3D 8 / 16 4,0 / 4,5 GHz 96 MB 8 MB 120 W 329 US-Dollar Ryzen 7 7700X 8 / 16 4,5 / 5,4 GHz 32 MB 8 MB 105 W 205 Euro Ryzen 7 7700

8 / 16 3,8 / 5,3 GHz 32 MB 8 MB 65 W 245 Euro Ryzen 5 7600X 6 / 12 4,7 / 5,3 GHz 32 MB 6 MB 105 W 160 Euro Ryzen 5 7600 6 / 12 3,8 / 5,1 GHz 32 MB 6 MB 65 W 170 Euro

Der Ryzen 7 7700X3D bietet im Vergleich zum etablierten Modell Ryzen 7 7800X3D einen deutlich geringeren Boost-Takt, verbleibt aber auch bei einer TDP von 120 W.

Preislich zeigt sich in der Ryzen-7000-Familie aktuell vor allem eine deutliche Preissteigerung bei den Auslaufmodellen mit vielen Kernen (12+ Kerne). Dem setzt AMD mit dem Ryzen 7 7700X3D nun etwas entgegen, richtet sich damit aber klar an Spieler. Wer mehr als diese acht Kerne benötigt, dem kann man nur den Blick auf die entsprechenden Modelle der Ryzen-9000-Serie nahelegen.

Was den Ryzen 7 7800X3D als weiteres Modell für den Sockel AM5 und dessen Zukunft betrifft: PCI-Express 5.0 und DDR5 werden in Form des AM5 noch mindestens die Zen-6-Generation begleiten. Sobald ein Wechsel auf die nächste PCI-Express- oder DDR-Generation ansteht, wird auch bei AMD ein Sockelwechsel erfolgen. Aktuell sind aber alle Ryzen-Nutzer auf der AM5-Plattform noch gut aufgehoben.