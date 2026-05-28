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Mit dem MacBook Neo hat Apple das Feld der günstigen Notebooks aufgewirbelt. Im PC-Segment wird sogar von einem Schock gesprochen, wie entsprechende Äußerungen zum Beispiel des Co-CEOs von ASUS zeigen. Auf Seiten des x86-Lagers dürfte Intels Core Series 3 (Wildcat Lake) den PC-Partnern die Option bieten, ähnlich günstige und gut ausgestattete Geräte auf den Markt zu bringen. Offiziell vorgestellt wurden die dazugehörigen Prozessoren bereits, die Notebooks haben den Markt aber noch nicht erreicht.

Mit den kleinen Snapdragon-X-Modellen kommen die so ausgestatteten Notebooks zumindest schon einmal in den Preisbereich von etwa 600 Euro. Nun wird ein weiteres Marktsegment ins Visier genommen.

Schon mit der Snapdragon-X-Serie versuchte sich Qualcomm entsprechend aufzustellen. Nun zur Computex vorgestellt, wird die Snapdragon-C-Plattform, die ausdrücklich Notebooks im Preisbereich von 300 US-Dollar adressiert. Qualcomm spricht von einer "bahnbrechenden Energieeffizienz für eine unglaubliche Akkulaufzeit in schlanken, leisen Einsteiger-Laptops" sowie einer "reaktionsschnelle Leistung für den Alltag – beim Surfen im Internet, beim Video-Streaming, bei der Arbeit und bei Videokonferenzen."

Zu den technischen Details will sich Qualcomm zum aktuellen Zeitpunkt bislang nicht äußern. So kennen wir weder die Anzahl der Kerne, noch Details zum Takt oder zur Leistung der integrierten Grafikeinheit. Offenbar aber soll die alte Kryo- anstatt der eigenen Oryon-Architektur der CPU-Kerne zum Einsatz kommen. Über eine NPU soll die Snapdragon-C-Plattform allerdings verfügen.

Erst später in diesem Jahr sollen die ersten Geräte (unter anderem von Acer, HP und Lenovo) mit einem Snapdragon-C-Prozessor auf den Markt kommen.