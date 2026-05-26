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In der vergangenen Woche hat NVIDIA die ersten Racks und Module mit der eigenen Vera-CPU an seine engsten Partner ausgeliefert. Die aktuell anlaufende Agentic-AI-Phase lässt die CPU-Hersteller frohlocken, denn nach den KI-Beschleunigern feiern nun die Prozessoren ein Comeback.

NVIDIA hat inzwischen ebenfalls erkannt, dass Serverprozessoren nicht nur als reine Host-CPUs für KI-Beschleuniger dienen. Mit der aktuellen Server-CPU führt das Unternehmen in diesem Jahr die zweite Generation seiner eigenen ARM-basierten Prozessoren ein. Diese verfügt über 88 selbst entwickelte Olympus-Kerne und unterstützt 176 Threads. Zudem stehen 162 MB L3-Cache sowie die Anbindung von bis zu 1,5 TB LPDDR5X über ein Speicherinterface mit 1,2 TB/s Bandbreite zur Verfügung. Damit handelt es sich um eine Architektur, die über die klassische Rolle einer Host-CPU hinausgeht. Als typische Einsatzbereiche gelten insbesondere sogenannte Agentic Workloads sowie Anwendungen im Bereich Reinforcement Learning, für die die Vera-CPU ausgelegt ist.

Von Phoronix stammen nun die ersten unabhängigen Benchmarks zur Vera-CPU – genauer gesagt einem Compute-Module mit gleich zwei CPUs. Jeder Vera-CPU standen 768 GB (8x 96 GB) an LPDDR5X-9600 zur Seite. Die TDP lag bei jeweils 450 W. Getestet wurde allerdings nur eine der beiden CPUs auf dem Compute-Module.

Verglichen wurde die Leistung mit der Grace-CPU, dem Vorgänger. Diese bietet 72 Neoverse-V2-Kerne von ARM und stellt diesen 256 GB an LPDDR5-8533 zur Seite. Die weiteren Vergleichskandidaten waren unter anderem:

2x AMD Epyc 9455 (48 Zen-5-Kerne, 300 W TDP, 64 GB DDR5-6400)

2x AMD Epyc 9475F (48 Zen-5-Kerne, 400 W TDP, 64 GB DDR5-6400

1x/2x AMD Epyc 9575F (64 Zen-5-Kerne)

1x/2x AMD Epyc 9755 (128 Zen-5-Kerne, 500 W TDP)

1x/2x Intel Xeon 6980P (128 Performance-Kerne, 500 W TDP)

Die von Phoronix ausgeführten Benchmarks zeigen ein eindeutiges Bild: In fast allen Benchmarks findet sich die Vera-CPU im oberen Bereich der Diagramme. In den Compiling-Tests setzt er sich hin und wieder auch an die Spitze. Unschlagbar ist er in den Speichertests. Hier spielt der schnelle LPDDR5X seine Stärken aus.

Die Vera-CPU hat demnach eine hohe Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den aktuellen x86-Prozessoren von AMD und Intel gezeigt. Über verschiedene Workloads hinweg lag die Leistung im geometrischen Mittel rund 10 % über einem AMD EPYC 9575F, etwa 1,63x über der vorherigen Grace-Generation sowie rund 1,55x über einem Intel Xeon 6980P. Insgesamt wird die CPU von Phoronix als bislang leistungsstärkster getesteter ARM-Serverprozessor beschrieben und bewegt sich in vielen Anwendungen auf dem Niveau aktueller High-End-x86-Systeme.

Neben der reinen Rechenleistung wird insbesondere die Energieeffizienz hervorgehoben. Die Vera-CPU wird mit einer TDP von rund 450 W angegeben, ergänzt durch etwa 50 W für angebundenen LPDDR5X-Speicher, wodurch sich ein Gesamtpaket von etwa 500 W ergibt. Im Vergleich dazu erreichen konkurrierende x86-Systeme ähnliche Leistungsaufnahmen bereits allein für die CPU. Zwar liegen noch keine vollständigen Daten für das Performance/Watt-Verhältnis vor, erste Ergebnisse deuten jedoch auf eine hohe Speicherbandbreite und eine starke Effizienz hin. Gleichzeitig bleibt die Bewertung vorläufig, da sich die Plattform noch im Pre-Production-Stadium befindet und weitere Tests sowie die Markteinführung im Laufe des Jahres folgen sollen.