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Nachdem es zuletzt um NVIDIAs ARM-Prozessor N1X ausgesprochen ruhig geworden war und ihm verstärkt Probleme zugesagt wurden, rückt dessen Existenz eine Woche vor der Computex 2026 plötzlich wieder in den Vordergrund. Laut der stets gut bedienten Gerüchteküche VideoCardz.com fanden sich auf einer öffentlich erreichbaren Lenovo-ADFS-Seite kurzzeitig Einträge zu "NVIDIA N1x Portal PROD" und "NVIDIA N1x Portal Test", was ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass Lenovo intern mit NVIDIAs bislang nicht vorgestelltem ARM-SoC arbeitet.

Damit rückt die Computex 2026 als möglicher Vorstellungstermin näher. Die Messe läuft vom 2. bis 5. Juni in Taipeh und wäre für NVIDIA eine gute Gelegenheit, seinen ersten eigenen ARM-Prozessor für Notebooks anzukündigen. Offiziell bleibt der N1X weiter unangekündigt. Im Kern dürfte es sich dabei um eine modifizierte Fassung handeln, wie sie bereits im DGX Spark mit GB10 Grace Blackwell Superchip steckt. Hier nennt NVIDIA eine 20-Kern-ARM-CPU mit zehn Cortex-X925- und zehn Cortex-A725-Kernen sowie eine integrierte Blackwell-GPU.

Für Lenovo wäre ein N1X-Notebook ein weiterer ARM-Versuch neben den klassischen Geräten mit Intel- oder AMD-Prozessor. Viel mehr noch: Ein mögliches Legion-Modell würde Windows-on-ARM aus der Office- und Mobilitäts-Nische sogar in den Casual-Gaming-Bereich hieven, wo Qualcomm mit Snapdragon X bislang mit Blick auf die Treiber- und Spielekompatibilität und vor allem mit Techniken wie CUDA oder DLSS nicht mithalten konnte. Eine Spieleleistung auf dem Niveau einer NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti steht im Raum. Auf der anderen Seite bleibt die Software die Hürde. Ein schneller ARM-SoC mit starker iGPU hilft wenig, wenn Spiele, Anti-Cheat-Systeme, Launcher oder klassische x86-Anwendungen nicht sauber laufen. Frühere Gerüchte sollen die bisherigen Verzögerungen durch Kompatibilitätsprobleme verursacht haben.

Zudem schläft die Konkurrenz nicht. Qualcomm bereitet bereits die nächste Snapdragon-X-Generation vor, Apple treibt seine M-Serie weiter voran und AMD hat mit Strix Halo bereits gezeigt, wie viel GPU-Leistung in einem Notebook-Paket stecken kann, ohne eine vollwertige, dedizierte Lösung einzusetzen. Der NVIDIA N1X sollte also besser nicht zu spät erscheinen, zu teuer sein oder nur in wenigen Designs verfügbar sein, denn dann bleibt das Produkt vermutlich weiter in der Nische.

Ein Auftritt zur Computex könnte mit diesem Eindruck aufräumen und endlich finale Spezifikationen und konkrete Notebooks-Designs liefern sowie Angaben zur Akkulaufzeit und Preis und die Softwarebasis machen.