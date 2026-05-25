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In der vergangenen Woche offenbarte ein Blick in zwei interne Präsentationsfolien, welche Pläne Intel über die kommenden Core-Generationen verfolgt. Die Commercial Times in Taiwan präsentiert nun einige Vermutungen zur Fertigung der Chips mit AMDs Zen-7-Kernen, die ab 2028 ihr Werk verrichten sollen. Einher geht dies auch mit der Ankündigung seitens AMD aus der vergangenen Woche, nach der man in naher Zukunft 10 Milliarden US-Dollar in seine taiwanesischen Partner investieren möchte. Zu den genannten Unternehmen gehören auch solche, die das Packaging der Chips übernehmen sollen, die auf absehbare Zeit von TSMC für AMD gefertigt werden.

Um die Interconnect-Dichte zwischen den CCDs und den IODs weiter steigern zu können, soll AMD ein Fan-Out Panel-Level Packaging (FOPLP) von PTI (Powertech Technology Inc.) zum Einsatz bringen. Die dazugehörigen CCDs mit den Zen-7-Kernen soll AMD den bisherigen Gerüchten zufolge in A14 bei TSMC fertigen lassen. Genau wie in der Fertigung in N2 für die CCDs der Epyc-Prozessoren "Venice" streben AMD und TSMC ein ähnliches Vorgehen auch für die Fertigung in A14 an – HPC-first und AMD kommt als erstes zum Zuge.

Die Anzahl der Kerne soll für die siebte Zen-Generation bei 16 liegen. Mit Zen 6 in diesem Jahr sind es 12 - immer ausgehend von den großen Kern-Designs und nicht den kompakteren, wenn auch im Funktionsumfang identischen Dense-Kernen. Das Aufsetzen des zusätzlichen L3-Caches, sowohl für die Ryzen- als auch Epyc-Prozessoren, übernimmt weiterhin TSMC mittels SoIC-X.

Das Packaging auf Substratebene dürfte via Elevated Fanout Bridge (EFB) erfolgen. Erstmals setzte AMD mit der Instinct-MI200-Serie darauf. Bis 2028 sprechen wir aber von einer weiterentwickelten 2.5D Elevated Fanout Bridge. Schon die nächste Zen-6-Generation soll auf EFB setzen. Eine höhere Bandbreite, geringere Latenzen und ein geringerer Stromverbrauch verhelfen den AMD-Prozessoren somit zu einem gewissen Gleichgewicht aus Kern-Leistung und der Leistung des Packages.

Allerdings werden potenzielle Käufer eines Ryzen-Prozessors Geduld beweisen müssen. Für das zweite Halbjahr 2026 steht der Start der Epyc-Prozessoren mit Zen-6-Kernen an. Die Desktop-Variante wird erst 2027 folgen. Zen 7 ist für 2028 angedacht – auch hier zunächst einmal im professionellen Umfeld. Ob dann schon 2028 oder doch erst 2029 die entsprechenden Ryzen-Prozessoren auf den Markt kommen werden, wird sich zeigen müssen.