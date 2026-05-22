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Leaker und YouTuber Moore's Law Is Dead hat in einem Video Intels vermeintliche Pläne zu den zukünftigen Core-Generationen veröffentlicht. Daraus gehen einige interessante Details zur Fertigung der einzelnen Chips hervor, aber auch die zukünftige Positionierung einiger Serien wird nun etwas deutlicher.

Vorweg zur Einordnung: Das, was nun an Details behandelt wird, beschäftigt sich mit dem, was nach Nova Lake kommen wird. Nova Lake wird gegen Ende dieses Jahres erwartet und soll als Core-Ultra-400-Serie den ehemaligen Chipriesen wieder in die Spur bringen. Einige Details, darunter die Modelle mit riesigem L3-Cache und die Tatsache, dass Intel für den Compute Tile wieder auf TSMC (N2P) zurückgreifen wird, kennen wir also bereits.

Auf Nova Lake wird Razor Lake folgen und im Package wird Intel vieles von Nova auf Razor Lake auch übernehmen. Dazu gehört auch die Fertigung der größeren Compute Tiles bei TSMC in N2P, während man die kleineren Chips (ähnlich wie vermutlich bei Nova Lake auch), dann selbst in Intel 18A herstellen wird. Der deutlichste Hinweis dazu findet sich in der nun geleakten Roadmap in Form eines Prozessors, der über acht Performance-Kerne und einen großen L3-Cache verfügen wird. Auch für Razor Lake wird also gelten, dass Intel den Vorteil des großen Caches in Spielen erkannt hat, dies aber anders als bei Nova Lake nicht ausschließlich bei den Modellen mit den meisten Kernen nutzen möchte.

In den Notebooks wird Razor Lake einfach als Nova Lake weiterverwendet und umbenannt. Die Fertigungsbezeichnung "P1278.X" etc. aber zeigen, dass Intel dann auch den Platform Controller Tile oder GPU Tile größtenteils selbst fertigen wird und dies auch so von Nova Lake übernehmen wird.

Razor Lake-UL, also eine ultrasparsame Mobilvariante soll zugleich ein Testballon für Intel 14A werden. Ob und in welcher Form sich diese Fertigung dann in den weiteren Generationen zeigen wird, bleibt allerdings offen, denn hier bleibt es häufig bei TSMC N2P und Intel 18A.

Titan Lake im verbesserten Intel 18A

Titan Lake wird eine mobile Lösung sein – genau wie aktuell Panther Lake. Eine weitere Gemeinsamkeit scheint zu sein, dass Intel hier auf Intel 18A setzen wird – vermutlich die verbesserten Variante Intel 18A-P.

Zudem scheint Titan Lake die erste Core-Generation von Intel zu werden, die dann einen GPU Tile von NVIDIA einsetzen wird. Entsprechende Pläne hatten beide Unternehmen im September 2025 verkündet. Für Titan Lake wird Intel weiterhin auf TSMC und die Fertigung in N2P für den Compute Tile setzen und auch die große NVIDIA-iGPU wird bei TSMC vom Band laufen. Es wird aber auch Compute Tiles sowie Platform Controller Tiles geben, die Intel selbst fertigen wird.

Titan Lake mit Unified Core

Bis einschließlich Razor Lake wird Intel dem Performance-Hybrid-Design aus unterschiedlichen Performance- und Efficiency-Kernen treu bleiben. Mit Titan Lake aber soll der Unified Core Einzug halten. Anstatt unterschiedlichen Performance- und Efficiency-Kernen wird es dann nur noch ein Kern-Design (Copper Shark) geben, dass über die Fertigung und Packdichte (vermutlich auch die Cache-Ausstattung) unterschiedlich ausgelegt werden kann.

AMD verfolgt mit den Zen-Kernen im Dense-Design bereits seit einiger Zeit einen ähnlichen Ansatz und ist damit sehr erfolgreich. Dort, wo möglichst viele Kerne hocheffizient sein sollen, sind die Epyc-Prozessoren ausschließlich mit den Dense-Kernen ausgestattet. Dort wie absolute Leistung gefragt ist, vertraut man auf die "großen" Zen-Kerne mit mehr Cache. Bei den monolithischen Ryzen-Prozessoren setzt man diesen Kernmix auch in einem Chip ein.

Hammer Lake kommt Hyper-Threading zurück

Ebenfalls für Intel eine große Baustelle ist die Rückkehr von Hyper-Threading bzw. SMT. Die aktuellen Prozessoren, egal ob Desktop, Mobile oder Server, unterstützen bzw. werden zunächst kein Hyper-Threading unterstützen und können somit nur einen Thread pro Kern bearbeiten. Was auf dem Desktop und auch im Einsatz in Notebooks für mehr Effizienz sorgt, lässt Intel bei den Serverprozessoren aber weiter hinter die Konkurrenz zurückfallen.

Eine der ersten Ansagen des damals neuen Intel CEOs Lip-Bu Tan lautete daher: Wir bringen SMT zurück! Bis ein Tanker wie die Entwicklungsabteilung von Intel mit jahrelangen Vorlaufzeiten aber die Wende genommen hat, vergeht einige Zeit. Ende 2028 soll es bei den Xeon-Prozessoren mit Coral Rapids soweit sein. Im Endkunden-Umfeld wird man sich wohl noch bis 2029 gedulden müssen. Dann soll Hammer Lake auch hier SMT zurückbringen.

Im Zuge des Leaks haben wir unsere Übersicht der Codenamen, Zeiträume und geplanten Fertigung angepasst:

Gegenüberstellung der Core-Generationen

Serie Fertigung Kern-Architekturen Plattform Jahr Alder Lake 12. Core Generation Intel 7 Golden Cove (P)

Gracemont (E) Desktop + Mobile 2021 Raptor Lake 13./14. Core Generation Intel 7 Raptor Cove (P)

Gracemont (E) Desktop 2022 Meteor Lake Core Ultra 100H Intel 4 + TSMC N5/N6 Redwood Cove (P)

Crestmont (E) Mobile 2023 Arrow Lake Core Ultra 200S/H/HX Intel 20A + TSMC N3 Lion Cove (P)

Skymont (E) Mobile + Desktop 2024 Lunar Lake Core Ultra 200V TSMC N3B Lion Cove (P)

Skymont (E) Mobile 2024 Panther Lake Core Ultra 300 TSMC N3E + Intel 18A

Cougar Cove (P)

Darkmont (E) Mobile 2025 Nova Lake Core Ultra 400 TSMC N2P + Intel 18A Coyote Cove (P)

Arctic Wolf (E) Desktop + Mobile 2026 Razor Lake - TSMC N2P + Intel 18A

Intel 14A Griffin Cove (P)

Golden Eagle (E) Desktop + Mobile

2027 Titan Lake - TSMC N2P + Intel 18A-P

Copper Shark

Mobile

2028 Serpent Lake - - - - 2028 Hammer Lake - - Thunder Hawk

- 2029

Ob Intel mit der hier gezeigten Produktstrategie und der Fertigung (extern sowie intern) wieder in allen Marktsegment zu alten Glanzzeiten wird zurückkehren können, bleibt die große Frage, die über allem schwebt. Große Pläne hatte man in der Vergangenheit ebenfalls, diese manifestierten sich aber anders als gedacht oder viel zu spät.

Die geleakte Roadmap, von der wir ausgehen, dass sie echt ist, zeigt zumindest ein sehr flexibles Intel, welches in den kommenden Jahren weiterhin seinen Weg sucht und sich die besten Optionen offenhält.