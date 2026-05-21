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Der Ryzen 7 5800X3D (Test) dürfte die Speerspitze des Sockel AM4 darstellen. Die Langlebigkeit dieses Sockels ist hinlänglich bekannt und um den Erfolg des Ryzen 7 5800X3D gebührend zu feiern, hat AMD eine 10th Anniversary Edition aufgelegt. Gerüchte zu einem solchen Modell gab es in Vergangenheit bereits.

In Indien scheint der Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition bereits im Handel zu sein. Einerseits in Online-Shops (via momomo_us auf X), andererseits auch im Einzelhandel (via EkanshMathnikar auf X) tauchen Produktfotos und solche vom Package selbst auf.

Auch wenn es mit dem Ryzen 7 7800X3D (Test), dem Ryzen 7 9800X3D (Test) oder dem Ryzen 7 9850X3D (Test) bereits schnellere Varianten mit unverändert acht Rechenkernen gibt, kann der Ryzen 7 5800X3D durch den besonders großen L3-Cache in vielen Spielen überzeugen.

An den technischen Daten des Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition ändert sich zum originalen Modell nichts. Acht Zen-4-Kerne, ein Boost-Takt von 4,5 GHz sowie ein L3-Cache von 64 + 32 MB bei einer TDP-Auslegung von 105 W.

Somit bleibt es beim "10th Anniversary Edition" als Aufdruck auf der Verpackung. Die Lasergravur auf dem Heatspreader scheint auf diesen Zusatz zu verzichten. Noch offen ist, wann und zu welchem Preis der Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition auch hierzulande erhältlich sein wird.

Preise und Verfügbarkeit AMD Ryzen 7 5800X3D Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar