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Bereits vor einigen Wochen gab es Hinweise darauf, dass AMD eine Ryzen-AI-Max-Pro-400-Serie auf den Markt bringen und diese mit 192 GB Arbeitsspeicher ausstatten wird. Nun, im Vorfeld der Computex 2026, die Anfang Juni in Taipeh stattfinden wird, stellt AMD eben diese Ryzen-AI-Max-Pro-400-Serie und dem gleichen Themenfeld zugehörig auch das KI-System Ryzen AI Halo vor.

Gezeigt hat man letztgenanntes System bereits mehrfach, nun aber ist klar, dass Ryzen AI Halo mit Ryzen AI Max+ 395 soll ab Juni erhältlich sein und wird 3.999 US-Dollar kosten. Die technischen Daten zum Ryzen AI Max+ 395 sind bekannt: 16 Zen-5-Kerne, 64 GB L3-Cache, eine 50 TOPS starke NPU, eine integrierte Grafikeinheit mit 40 CUs und eine konfigurierbare TDP von bis zu 120 W machen den Ryzen AI Max+ 395 zum aktuell stärksten CPU-Package.

Das Ryzen AI Halo ist sozusagen das Gegenstück zum DGX Spark (Test) von NVIDIA. Dieser kostet bei NVIDIA in der Founders Edition 4.800 Euro.

Ab dem dritten Quartal 2026 erhältlich sein soll die Ryzen-AI-Max-Pro-400-Serie. Diese besteht aus drei Modellen, die mit 8, 12 und 16 Kernen daherkommen. Maßgebliches Merkmal sind wohl die 192 GB an LPDDR5X.

Dies sind noch einmal 50 % mehr, als bei den bisher maximal möglichen 128 GB. Vermutlich kommen hier also acht LPDDR5X-Speicherchips mit jeweils 24 GB zum Einsatz. Bisher maximal umgesetzt wurden Chips mit jeweils 16 GB. Über ein 256 Bit breites Speicherinterface kommt das Package auf eine Speicherbandbreite von 256 GB/s.

Der KI-Markt scheint bereit für eine Ryzen-AI-Max-400-Serie mit bis zu 192 GB Arbeitsspeicher zu sein. Bereits die aktuellen Systeme mit bis zu 128 GB stoßen trotz Einstiegspreisen von rund 3.500 Euro in den High-End-Ausführungen offenbar auf eine solide Nachfrage. Für Modelle mit 192 GB dürfte allerdings ein nochmals spürbarer Preisaufschlag zu erwarten sein.

Gegenüberstellung von Strix Halo

Kerne Basis/Boost-Takt Cache (L3 + L2) cTDP NPU iGPU Arbeitsspeicher Ryzen AI Max+ 395 16 3,0 / 5,1 GHz 64 + 16 MB 45 - 120 W 50 TOPS 40 CUs 128 GB Ryzen AI Max+ Pro 495 16 3,1 / 5,2 GHz 64 + 16 MB 45 - 120 W 55 TOPS 40 CUs 192 GB Ryzen AI Max Pro 490 12 3,2 / 5,0 GHz 64 + 12 MB 45 - 120 W 50 TOPS 32 CUs 192 GB Ryzen AI Max Pro 485 8 3,6 / 5,0 GHz 32 + 8 MB 45 - 120 W 50 TOPS 32 CUs 192 GB

Konkrete Preise für Systeme mit Ryzen-AI-Max-Pro-400-Serie gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keine.