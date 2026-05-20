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Zum Mobile World Congress Ende Februar dieses Jahres präsentierte AMD die Epyc-8005-Serie alias "Sorano". Mit diesen Epyc-Prozessoren richtet sich AMD vorwiegend an Telekommunikationsbetreiber mit vRAN-Anwendungen sowie Umgebungen mit sogenannten eingeschränkten Randbedingungen – wenig Platz, hohe Umgebungstemperaturen und dergleichen.

Der Vorgänger in Form der Epyc-8004-Serie alias "Sienna" setzte auf Zen-4c-Kerne, in der neuen Generation sind es nun die Zen-5-Kerne und vor allem der vollständige L3-Cache-Ausbau mit 32 MB auf einem CCD und acht Kernen. Bis zu 84 Kerne verteilen sich auf 12 CCDs und so bietet das Spitzenmodell mit eben 84 Kernen die vollen 384 MB an L3-Cache. Theoretisch wären 96 Kerne möglich, womöglich aber um bei gebotenem Power-Budget von 225 W die höchstmögliche Leistung zu erreichen, limitiert man hier auf 84 Kerne. Für den Sockel bleibt es beim SP6 und so können die bestehenden Systeme relativ einfach auf die Epyc-8005-Serie umgestellt werden.

Von AMD in der Epyc-8005-Serie werden sieben Modelle mit 8 bis 84 Kernen angeboten. Der Boost-Takt liegt bei maximal 4,5 GHz, der Basis-Takt kann mit 1,6 GHz aber auch deutlich geringer ausfallen. Zudem bieten die Prozessoren ein Sechskanal-Speicherinterface für DDR5-6400. Hinzu kommen 96 PCIe-5.0-Lanes.

Die Preise für die Modelle der Epyc-8005-Serie bewegen sich zwischen 529 und 5.799 US-Dollar. Je nach Anwendungsbereich und den weiteren Rahmenbedingungen können sich die Kunden in der Anzahl der Kerne, dem Preis und dem Power-Budget entscheiden. Alle weiteren Details sind auf der Produktseite bei AMD zu finden.

Leistungsvergleich

In einem Blog-Post bietet AMD zudem noch einen Leistungsvergleich einen Vergleich gegenüber dem Xeon 6 6776P-B von Intel sowie NVIDIAs Grace CPU Superchip.