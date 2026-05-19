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Auf den noch immer anhaltenden Boom bei den KI-Beschleunigern folgen nun die Prozessoren, die eine immer größere Nachfrage erfahren. Davon profitieren besonders AMD und Intel, aber auch die Hyperscaler wie AWS, Microsoft und Google haben mit den eigenen CPUs offenbar auf das richtige Pferd gesetzt.

Auch bei NVIDIA hat man längst erkannt, dass ein Serverprozessor mehr als nur ein Host für die KI-Beschleuniger ist. Mit der Server-CPU führt man in diesem Jahr die zweite Generation seines eigenen ARM-Prozessors ein. Dieser besitzt 88 der eigenen entwickelten Olympus-Kerne, kann 176 Threads verarbeiten, hat 162 MB an L3-Cache und bindet 1,5 TB an LPDDR5X über ein 1,2 TB/s schnelles Speicherinterface an. Damit dürfte klar sein, dass es sich um mehr als nur eine Host-CPU handelt. Sogenannte Agentic Workloads und das Reinforcement Learning sollen die Spezialgebiete für den Einsatz der Vera-CPU sein.

Nun hat NVIDIA damit begonnen die engeren Partner mit den ersten Samples zu beliefern. Öffentlichkeitswirksam hat NVIDIA per Social Media einige Posts verteilt, in denen gezeigt wird, wie Ian Buck als Vizepräsident für Hyperscale und High-Performance Computing bei NVIDIA, entsprechende Racks und CPU-Trays ausliefert.

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Die Kunden sind unter anderem OpenAI, Anthropic, SpaceX und Oracle. Im Hintergrund dürfte die Evaluierung der Vera-CPU bei diesen und weiteren Unternehmen aber schon länger laufen.

Neben den Referenzplattformen von NVIDIA bietet unter anderem HPE mit dem GX240 ein Rack an, welches es auf 640 Vera-CPUs bringt.

Nachfrage an LPDDR steigt enorm

LPDDR-Arbeitsspeicher spielt im KI-Segment derzeit noch eine untergeordnete Rolle, dürfte sich jedoch bis 2027 zu einem zentralen Wachstumsfeld entwickeln. Branchenübergreifend setzen inzwischen nahezu alle großen Anbieter auf entsprechende LPDDR-basierte Lösungen, wodurch der aggregierte Bedarf nach aktuellen Einschätzungen sogar den kombinierten Verbrauch von Apple und Samsung übersteigen könnte.

Parallel dazu etabliert sich LPDDR zunehmend auch im Server- und AI-Compute-Umfeld in Form von Modulen nach SOCAMM- und SOCAMM2-Standards, die außerhalb klassischer PC-Anwendungen vor allem in KI-Systemen zum Einsatz kommen. Eine treibende Rolle spielt dabei NVIDIA, das SOCAMM2 bereits in der aktuellen DGX-Station und für die Vera-CPU-Trays verwendet und die Technologie mit der kommenden Vera-Rubin-Generation als festen Plattformstandard etablieren will. Für die entsprechenden KI-Rechenzentren wird ein erheblich wachsender Bedarf an LPDDR-Speicher erwartet.

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Zusätzlich verstärkt sich die Nachfrage durch CPU-Plattformen: Auch AMD integriert LPDDR zunehmend in künftige Designs. So soll die für 2027 erwartete Verano-Plattform SOCAMM-kompatibel werden.