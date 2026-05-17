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Mit der Core-Ultra-200S-Plus und hier vorwiegend dem Core Ultra 7 270K Plus (Test) ist Intel in diesem Frühjahr ein echter Überraschungshit gelungen. Besagter Core Ultra 7 270K Plus bietet 8P+16E-Kerne mit hohem Takt und überflügelt sogar den Core Ultra 9 285K als bisheriges Spitzenmodell und das zu einem Preis von knapp unter 300 Euro.

Thermal Grizzly hat den Core Ultra 7 270K Plus nun auch unter die Modelle aufgenommen, die geköpft sowie mit Garantie und Gewährleistung angeboten werden. Ob und inwiefern es Unterschiede zum Core Ultra 8 285K hinsichtlich des Aufwands beim Köpf-Vorgang gibt, ist nicht bekannt. Im Oktober 2024 hieß es hier noch, dass eine komplexere Anordnung einiger SMD-Bauteile auf dem Substrat neben dem Heatspreader sowie ein längeres Aufheizen des gesamten Packages den Aufwand deutlich erhöhten.

Mit dem Köpfen des Prozessors verfällt die Herstellergarantie gegenüber Intel. Hier tritt nun die Gewährleistung bei modifizierten Produkten in Kraft. In Deutschland unterliegen modifizierte Produkte der gesetzlichen Sachmängelhaftung (Gewährleistung). In diesem Fall muss Thermal Grizzly eine mangelfreie Ware übergeben und zwei Jahre lang für Sachmängel haften. Über die Gewährleistung bei modifizierten Produkten hinaus bietet Thermal Grizzly für die TG Delid CPU eine freiwillige Garantie an, bei der Thermal Grizzly Teile aus der Herstellergarantie übernimmt. Diese Garantie wird für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Kaufdatum (laut Rechnung) gewährt.

Angaben zu Verbesserungen bei den Temperaturen macht Thermal Grizzly nicht. Wie immer liefert Thermal Grizzly ein Testprotokoll mit. Der ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Standard-Heatspreader darf laut Hersteller nicht verwendet werden. Die Verwendung führt zum Verlust der Garantie.

Der geköpfte Core Ultra 7 270K Plus ist ab sofort bei Thermal Grizzly verfügbar. Der Preis liegt bei 449 Euro und damit gut 150 Euro über dem Straßenpreis für eine nicht modifizierte CPU. Der Core Ultra 9 285K kostet bei Thermal Grizzly 799 Euro und ist im Handel ab 530 Euro verfügbar.