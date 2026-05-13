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#AMD #Ryzen #Ryzen-Pro #3D-V-Cache #CPU #Prozessor #X3D

Nun auch mit 3D V-Cache

AMD erweitert Ryzen-Pro-9000-Serie

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AMD erweitert Ryzen-Pro-9000-Serie
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AMD hat seine Ryzen-Pro-9000-Serie um zwei Modelle mit dem zusätzlichen 3D V-Cache erweitert. Damit sollen kommerzielle Notebooks und kleine Workstations entsprechend beschleunigt werden, falls hier Anwendungen zum Einsatz kommen, die vom zusätzlichen L3-Cache auch profitieren.

Die ersten Prozessoren der Ryzen-Pro-9000-Serie wurden im Herbst des vergangenen Jahres vorgestellt. In der Zwischenzeit ergänzte AMD diese initiale Vorstellung um weitere Modelle.

Neu sind nun der Ryzen 9 Pro 9965X3D mit 16 Kernen, bei dem aber nur einer der CCDs über den zusätzlichen 3D V-Cache verfügt. Es gibt hier aber noch kein Gegenstück zum Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition (Test). Das zweite neue Modell ist der Ryzen 7 Pro 9755X3D mit einem CCD, demnach acht Kernen.

AMD Ryzen Pro 9000

Die komplette Produktpalette der Ryzen-Pro-9000-Serie stellt sich nun wie folgt dar:

Gegenüberstellung der Ryzen-Pro-9000-Serie

Kerne Basis/Boost-TaktL3-CacheTDP
Ryzen 9 Pro 9965X3D 16 4,3 / 5,5 GHz128 MB170 W
Ryzen 7 Pro 9755X3D 8 4,7 / 5,2 GHz96 MB120 W
Ryzen 9 Pro 9965
 16 4,3 / 5,5 GHz64 MB170 W
Ryzen 9 Pro 9955
 12 3,4 / 5,4 GHz64 MB120 W
Ryzen 9 Pro 9945 12 3,4 / 5,4 GHz64 MB65 W
Ryzen 7 Pro 9755 8 3,8 / 5,4 GHz
32 MB120 W
Ryzen 7 Pro 9745 8 3,8 / 5,4 GHz
32 MB65 W
Ryzen 5 Pro 9655 6 3,9 / 5,4 GHz32 MB120 W
Ryzen 5 Pro 9645 6 3,9 / 5,4 GHz
32 MB65 W
Quellen und weitere Links

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