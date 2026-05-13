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AMD hat seine Ryzen-Pro-9000-Serie um zwei Modelle mit dem zusätzlichen 3D V-Cache erweitert. Damit sollen kommerzielle Notebooks und kleine Workstations entsprechend beschleunigt werden, falls hier Anwendungen zum Einsatz kommen, die vom zusätzlichen L3-Cache auch profitieren.
Die ersten Prozessoren der Ryzen-Pro-9000-Serie wurden im Herbst des vergangenen Jahres vorgestellt. In der Zwischenzeit ergänzte AMD diese initiale Vorstellung um weitere Modelle.
Neu sind nun der Ryzen 9 Pro 9965X3D mit 16 Kernen, bei dem aber nur einer der CCDs über den zusätzlichen 3D V-Cache verfügt. Es gibt hier aber noch kein Gegenstück zum Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition (Test). Das zweite neue Modell ist der Ryzen 7 Pro 9755X3D mit einem CCD, demnach acht Kernen.
Die komplette Produktpalette der Ryzen-Pro-9000-Serie stellt sich nun wie folgt dar:
|Kerne
|Basis/Boost-Takt
|L3-Cache
|TDP
|Ryzen 9 Pro 9965X3D
|16
|4,3 / 5,5 GHz
|128 MB
|170 W
|Ryzen 7 Pro 9755X3D
|8
|4,7 / 5,2 GHz
|96 MB
|120 W
|Ryzen 9 Pro 9965
|16
|4,3 / 5,5 GHz
|64 MB
|170 W
|Ryzen 9 Pro 9955
|12
|3,4 / 5,4 GHz
|64 MB
|120 W
|Ryzen 9 Pro 9945
|12
|3,4 / 5,4 GHz
|64 MB
|65 W
|Ryzen 7 Pro 9755
|8
|3,8 / 5,4 GHz
|32 MB
|120 W
|Ryzen 7 Pro 9745
|8
|3,8 / 5,4 GHz
|32 MB
|65 W
|Ryzen 5 Pro 9655
|6
|3,9 / 5,4 GHz
|32 MB
|120 W
|Ryzen 5 Pro 9645
|6
|3,9 / 5,4 GHz
|32 MB
|65 W