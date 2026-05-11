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Mit einem Umsatzplus von 57 % im Data-Center-Geschäft rückten bei AMD klassische Server-CPUs in KI-Clustern wieder stärker in den Vordergrund. Nach den jüngsten Quartalszahlen sieht das Unternehmen nicht nur Beschleuniger wie die Instinct-MI450-Serie als Gewinner des KI‑Ausbaus. Auch die EPYC-Prozessoren sollen stärker von Inference und agentischer KI profitieren. Gemeint sind Systeme, die nicht nur eine einfache Chat-Antworten erzeugen, sondern ganze Aufgaben planen, Werkzeuge aufrufen und mehrere Zwischenschritte koordinieren können.

Für das erste Quartal 2026 hatte AMD einen Umsatz von 10,3 Milliarden US-Dollar gemeldet – ein Plus von 38 % gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark wuchs das Data-Center-Geschäft, das mit 5,8 Milliarden US-Dollar inzwischen zu den wichtigsten Wachstumstreibern geworden ist. Konzernchefin Lisa Su führte die Entwicklung unter anderem auf die steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur zurück. Neben GPUs und Beschleunigern nannte sie ausdrücklich High-Performance-CPUs als Profiteure von Inference- und Agentic-AI-Workloads.

In vielen bisherigen KI-Servern dient die CPU vorwiegend dazu, mehrere Beschleuniger anzusteuern. AMD und Intel beschreiben typische Konfigurationen mit einer CPU für vier oder acht GPUs. Bei agentischen Workloads könne sich dieses Verhältnis laut AMD in bestimmten Szenarien deutlich verschieben, teils sogar bis in Richtung 1:1. Das macht die CPU nicht zum Ersatz für die GPU. Die eigentliche Modellberechnung bleibt stark beschleunigerlastig. Mehr Gewicht bekommt aber die Orchestrierung: Agenten müssen Daten abrufen, Tools ansprechen, Ergebnisse prüfen, weitere Inferenzschritte starten und ihre Arbeitsschritte koordinieren.

Damit verliert die CPU ihre Rolle als reine Begleitlogik und gewinnt in einem KI-Cluster mehr an Bedeutung. In größeren KI-Clustern entscheidet die Hostseite mit darüber, wie gut GPUs ausgelastet werden, wie schnell Daten bereitstehen und wie komplexe Workflows skalieren. Das Unternehmen bewertet den langfristigen Markt für Server-CPUs inzwischen deutlich größer und erwartet bis 2030 ein Volumen von mehr als 120 Milliarden US-Dollar. Parallel will AMD EPYC verstärkt für solche Einsatzfelder positionieren. Neben allgemeinen Server-Prozessoren sollen künftige Generationen auch Varianten für KI-Infrastruktur, HPC, Cloud und agentische KI-Aufgaben bedienen, was bereits mit Venice und Verano als nächste EPYC-Generation auf Zen-6-Basis passieren könnte. Venice soll als breitere Server-Plattform dienen, während Verano stärker auf KI-Infrastruktur zugeschnitten wird.

GPUs bleiben für Training und Inferenz zentral, was primär NVIDIA freuen dürfte, die erst kürzlich an der Börse eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar erreicht und zuletzt neue Umsatzrekorde geschrieben hatten. Doch Datenbewegung, Speicherzugriffe, Scheduling und Kontrolllogik könnten künftig eben wieder mehr an Gewicht gewinnen.