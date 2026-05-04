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Mit Strix Halo adressiert AMD nun schon seit einiger Zeit den Markt der High-End-SoCs. Mit der Neuausrichtung auf den boomenden KI-Markt scheint AMD hier eine Lücke füllen zu können, die man mit dem Start der Entwicklung dieser CPU-Serie wohl nicht im Auge hatte. Zur CES 2026 in diesem Jahr stellte AMD weitere Modelle der Ryzen-AI-Max-300-Serie vor, der aber weiterhin auf den gleichen Chips basieren.

Bis zu 16 Zen-5-Kerne und eine mit 40 Compute Units stark ausgebaute interne Grafikeinheit sind die Hauptfeatures der Ryzen-AI-Max-400-Serie. Für KI-Anwendungen ist auch die Möglichkeit wichtig, bis zu 128 GB an LPDDR5X-Speicher an den SoC koppeln zu lassen. Dies ist über ein 256 Bit breites Speicherinterface möglich, und so kommen die Prozessoren auf eine Speicherbandbreite von 256 GB/s.

In der Online-Datenbank des Passmark (via Videocardz) sind nun die Benchmark-Werte eines bisher unbekannten Ryzen AI Max+ Pro 495 aufgetaucht. Dieser ist mit einem Boost-Takt von bis zu 5,2 GHz für die Zen-5-Kerne und einem Takt von bis zu 3 GHz für die integrierte GPU noch einmal etwas schneller als der Ryzen AI Max+ 395.

Viel interessanter an diesem Eintrag ist allerdings, dass das Strix-Halo-Package offenbar mit 192 GB an LPDDR5X-Speicher ausgestattet ist. Dies sind noch einmal 50 % mehr, als bei den bisher maximal möglichen 128 GB. Vermutlich kommen hier also acht LPDDR5X-Speicherchips mit jeweils 24 GB zum Einsatz. Bisher maximal umgesetzt wurden Chips mit jeweils 16 GB.

Der KI-Markt dürfte bereit für eine Ryzen-AI-Max-400-Serie mit bis zu 192 GB sein. Die aktuellen Systeme mit bis zu 128 GB verkaufen sich trotz der Preise ab 3.500 Euro in den High-End-Konfigurationen wohl recht gut. Für 192 GB dürfte man noch einmal eine deutliche Schippe mehr bezahlen.

Wann AMD die Ryzen-AI-Max-400-Serie vorstellen wird, ist nicht bekannt. Die Computex in gut vier Wochen bietet sich aber natürlich an.