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Mit der achten Generation der TPUs richtet Google seine eigenen KI-Chips auf die immer größeren Large Language Models (LLMs) und massiven Mixture-of-Experts (MoEs) und damit auf das kommende Agentic-AI-Zeitalter aus. Wie bereits in den vorherigen Generationen hat Google dabei zwei unterschiedliche Designs entworfen, die sich an die unterschiedlichen Anwendungsbereiche richten: TPU 8t für das Training der KI-Modelle und TPU 8i für das Inferencing dieser.

Der TPU 8t setzt unter anderem auf den sogenannten SparseCore. Dabei handelt es sich um einen spezialisierten Beschleuniger, der auf die unregelmäßigen Speicherzugriffsmuster bei sogenannten Embedding-Lookups ausgelegt ist. Während die Matrix Multiply Unit (MXU) die klassische Matrixarithmetik übernimmt, lagert der SparseCore datenabhängige All-Gather-Operationen und andere kollektive Kommunikationsschritte aus. Dadurch werden sogenannte "Zero-Op"-Engpässe vermieden, wie sie bei universellen Prozessorarchitekturen häufig auftreten.

Der TPU 8t ist zudem darauf ausgelegt, die bereitgestellte Rechenleistung in Form der FLOPS möglichst vollständig auszunutzen. Eine ausgewogenere Skalierung der Vector Processing Unit (VPU) reduziert dabei die Zeit, in der Vektoroperationen isoliert ausgeführt werden müssen. Das ermöglicht eine stärkere Überlappung von Operationen wie Quantisierung, Softmax und Layer-Normalisierung mit den Matrixberechnungen in der MXU. In der Praxis führt das dazu, dass der Chip weniger Leerlaufzeiten hat und Rechenressourcen effizienter genutzt werden.

Erstmals wird zudem die Unterstützung für FP4 eingeführt, um Engpässe bei der Speicherbandbreite zu reduzieren. Dies erlaubt eine Verdopplung des Durchsatzes der MXU, ohne die Modellgenauigkeit bei großen neuronalen Netzen wesentlich zu beeinträchtigen, selbst bei geringerer numerischer Präzision. Durch die reduzierte Bitbreite pro Parameter sinkt zudem der energieintensive Datentransfer, während gleichzeitig größere Modellanteile in den lokalen Pufferspeichern gehalten werden können. Dies trägt maßgeblich zu einer höheren Gesamtauslastung der Recheneinheiten bei.

Gegenüberstellung der TPUs

TPU 8t TPU 8i Verwendung Training Inferencing SRAM-Kapazität 128 MB 384 MB HBM-Kapazität 216 GB HBM3E 288 GB HBM3 HBM-Bandbreite 6.528 GB/s 8.601 GB/s FP4-Rechenleistung 12,6 PFLOPS 10,1 PFLOPS

Optimiert für Post-Training und das Reasoning wurde der TPU 8i mit einer besonders großen On-Chip-SRAM-Ausstattung, einer neuen Collectives Acceleration Engine (CAE) sowie einer speziell für Inferenz- und Serving-Szenarien ausgelegten Netzwerk-Topologie namens "Boardfly" konzipiert. Diese Kombination zielt darauf ab, Speicherzugriffe zu minimieren, Kommunikationslatenzen zu reduzieren und die Effizienz bei gleichzeitig hoher Anfragekonkurrenz deutlich zu steigern.

Mit einer im Vergleich zur Vorgängergeneration verdreifachten On-Chip-SRAM-Kapazität kann die TPU 8i einen deutlich größeren Key-Value-Cache (KV-Cache) vollständig im Chip vorhalten. Dies reduziert insbesondere bei der Verarbeitung langer Kontexte die Leerlaufzeiten der Recheneinheiten, da weniger Daten zwischen externem Speicher und Chip bewegt werden müssen.

Zur Beseitigung von Engpässen beim Sampling setzt die TPU 8i auf die sogenannte Collectives Acceleration Engine. Diese aggregiert Ergebnisse über mehrere Recheneinheiten hinweg nahezu latenzfrei und beschleunigt gezielt Reduktions- und Synchronisationsschritte, wie sie etwa beim autoregressiven Decoding oder bei "Chain-of-Thought"-Verfahren anfallen. Pro TPU-8i-Chip sind zwei Tensor Cores auf den Chips vorhanden sowie eine CAE auf einem separaten Chiplet integriert, die die vier SparseCores der vorherigen Ironwood-Generation ersetzt. Durch diese Architektur sinkt die Latenz kollektiver Operationen um den Faktor fünf. Geringere Latenzen führen direkt zu höherem Durchsatz, was insbesondere für den parallelen Betrieb sehr vieler KI-Agenten entscheidend ist.

Während eine 3D-Torus-Topologie die Kopplung tausender Chips ermöglicht, geht sie mit steigender Systemgröße auch mit längeren Kommunikationswegen und höheren All-to-All-Latenzen einher. Bei der TPU 8i wurde daher die Verbindungsstruktur überarbeitet: Chips werden zunächst auf vollständig vernetzten Boards organisiert und anschließend zu größeren Gruppen zusammengefasst. Dieses sogenannte High-Radix-Design erlaubt die direkte Verbindung von bis zu 1.152 Chips, wodurch sich sowohl der Netzwerkdurchmesser als auch die Anzahl der notwendigen "Hops" für Datenpakete reduziert.

Beide Chips können in Clustern mit mehreren Tausend Beschleunigern zusammengefasst werden. Dabei eine wichtige Rolle spielt das neue Virgo-Netzwerk mit hoher Bandbreite und niedrigen Latenzen. Bis zu 134.000 TPU 8t können so in einem Cluster zusammengefasst werden und erreichen eine Netzwerkbandbreite von 47 PBit/s über das gesamte Netzwerk.