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Netzteil-, Powerbank- und Balkonsolar-Hersteller Anker hat mit dem Thus seinen ersten eigenen KI-Chip angekündigt. Dieser soll zunächst in den eigenen In-Ear-Headsets Soundcore zum Einsatz kommen. Andere Anwendungsbereiche nennt Anker vorerst nicht.

In den In-Ear-Headsets soll der Thus dazu dienen, die Audioqualität und die Geräuschunterdrückung zu verbessern. Hersteller wie Sony und Apple verwenden dazu ebenfalls eigene Chips, die den eigenen Bedürfnissen nach angepasst wurden. Nun will auch Anker diesen Schritt gehen. Die bisher verwendeten Alternativen scheinen für Anker nicht ausreichend zu sein.

Beim Thus handelt es sich um einen NOR-Flash-Speicherbaustein. Ein dazugehöriger Controller moduliert die Widerstände der verbauten NOR-Gatter dergleichen, dass die notwendigen Matrizen gebildet werden. Das dahinterliegende Konzept nennt sich Compute in Memory (CIM) und ist für zahlreiche NPUs bereits ein geplantes Konzept. Vor allem die hohe Effizienz von CIM macht dies zu einer Alternative.

Der Thus-Chip ist nur wenige Quadratmillimeter groß und verbraucht dank CIM auch nur wenige Milliwatt an Leistung. Allerdings ist die Rechenleistung auch kaum mit dem vergleichbar, was die NPUs in den Notebook-Prozessoren aktuell erreichen. Die KI-Modelle, die auf dem Thus ausgeführt werden, sind allerdings auch nur wenige Millionen Parameter groß. Kompakte und effiziente KI-Modelle, die auf den NPUs ausgeführt werden können, kommen ansonsten auf mehrere hundert Millionen Parameter.

Hergestellt werden soll der Anker Thus in Dresden. Infrage kommen hier vorwiegend Globalfoundries und X-Fab. Wer nun aber genau der Auftragsfertiger ist, ist nicht bekannt.

Erster Einsatzbereich des Thus sind wie zuvor erwähnt die In-Ear-Headsets der Marke Soundcore. Anker will aber eine komplette Plattform entwickeln, die in vielen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommt.