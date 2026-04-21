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Anders als bei den bisherigen Modellen der Ryzen-9000- und auch der bisherigen Ryzen-Serien startet der Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition heute ohne einen Test bei uns. Auch andere Publikationen, die üblicherweise kurz vor oder zum Marktstart mit einem Produkttest aufwarten können, haben zum Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition keinerlei Tests. Unter anderem die Kollegen von ComputerBase.

Natürlich haben wir mit der offiziellen Ankündigung dieses Prozessors bei AMD angefragt, ob es ein Sample des Prozessors für uns geben wird. Dies wurde verneint. AMD verfolgt für dieses Modell eine andere Strategie für das Pressesampling. Unter anderem sollen einige YouTube-Kanäle mit einem Sample versorgt worden sein.

Soweit stellt dies für uns auch keinerlei Problem dar. Wir haben keinerlei Anspruch darauf, von AMD oder einem anderen Hardware-Hersteller mit Samples versorgt zu werden. Also haben wir uns auf die Suche nach alternativen Bezugsmöglichkeiten gemacht und bei diversen Shops nachgefragt, ob diese uns mit einem Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition versorgen können. Die selbst auferlegte Vorgabe war hier natürlich, dass der Test erst mit der offiziellen Verfügbarkeit des Prozessors erscheinen wird.

Allesamt teilten uns die Shops mit, dass es ein Embargo seitens AMD gebe. Auch dies kennen wir aus der Vergangenheit bereits, allerdings konnten wir uns in der Vergangenheit in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Shop und AMD um eine Genehmigung bemühen, sodass wir den Prozessor unter Embargo auch schon vorher erhalten haben.

Nicht so in diesem Fall, denn auch diese Möglichkeit wurde uns seitens AMD versagt.

Warum AMD so vorgeht, ist uns nicht bekannt. Sicherlich ist der Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition ein Spezialfall, der nur in wenigen Anwendungen schneller als der Ryzen 9 9950X3D sein wird. AMD selbst spricht von 5 bis 11 % über verschiedene Anwendungen hinweg.

Zusammen mit einem Preis von 899 US-Dollar wird ein Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition somit sicherlich keine generelle Empfehlung für AM5-Nutzer bekommen und Spieler sind besser beim Ryzen 7 9850X3D (Test) oder Ryzen 7 9800X3D (Test) aufgehoben. Auf die Spiele-Leistung ist AMD bisher gar nicht eingegangen und gerne hätten wir etwas Licht auf diesen Anwendungsbereich geworfen. Die entsprechenden Ergebnisse wird es von uns oder anderen Publikationen geben, dann eben nicht zum Marktstart, sondern eben etwas später. Daran werden AMDs Maßnahmen in der Strategie für das Pressesampling nichts ändern.

Die Ryzen-9000-Prozessoren im Überblick Modell Kerne /

Threads

Grund/Boost-Takt L2-Cache L3-Cache Speicher iGPU TDP Preis Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition 16 / 32 4,3 / 5,6 GHz 16x 1 MB 96 + 96 MB DDR5-5600 Ja 200 W 910 Euro Ryzen 9 9950X3D 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 630 Euro Ryzen 9 9950X 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 510 Euro Ryzen 9 9900X3D 12 / 24 4,4 / 5,5 GHz 12x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 530 Euro Ryzen 9 9900X 12 / 24 4,4 / 5,6 GHz 12x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 360 Euro Ryzen 7 9850X3D 8 / 16 4,7 / 5,6 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W 460 Euro Ryzen 7 9800X3D 8 / 16 4,7 / 5,2 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W 430 Euro Ryzen 7 9750X 8 / 16 4,2 / 5,6 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W - Ryzen 7 9700X 8 / 16 3,8 / 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 290 Euro Ryzen 5 9650X 6 / 12 4,3 / 5,5 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W - Ryzen 5 9600X 6 / 12 3,9 / 5,4 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 180 Euro Ryzen 5 9600 6 / 12 3,8 / 5,2 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 160 Euro

Einen Tag vor dem Start des Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition kennen wir nun immerhin den Preis. 910 Euro soll der 16-Kerner mit zweimal zusätzlichem Cache kosten.

Ob wir noch einen Test des Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition umsetzen werden, wird sich in den kommenden Tagen entscheiden.