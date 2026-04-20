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Bis zur offiziellen Vorstellung von Intels Nova-Lake-Prozessoren vergehen noch einige Monate, doch bereits in der letzten Woche ist eine breite Palette an Prozessor-Modellen mit ersten technischen Eigenschaften durchgesickert. Bei Enthusiasten besonders interessant sind die Prozessoren, die über den bLLC (big Last-Level-Cache) verfügen und nun wurde die Zusammensetzung des bLLCs bei insgesamt fünf CPU-SKUs entschlüsselt. Ein wichtiger Faktor zur Berechnung ist folgende Formel: Pro P-Cluster sind es zwei 12-MB-Slices und pro E-Cluster ein 12-MB-Slice.

Alle Nova-Lake-CPUs mit acht Performance-Kernen, die über einen bLLC verfügen, sind Teil der D-Serie und bringen sich mit den vier P-Clustern für den Großteil der bLLC-Kapazität ein. Jeder P-Cluster bringt zwei Coyote-Cove-Rechenkerne sowie zwei L3-Slices mit 12 MB an Kapazität mit. Somit kommt man rechnerisch bereits auf 96 MB. Hinzu kommt dann noch der L3-Cache der E-Cluster, von denen jeder vier Kerne unterbringen kann und ein 12-MB-Slice mitbringt. Im Falle des Core Ultra 7 400D sind es dann eben 132 MB bLLC (96 MB + 36 MB).

Für das LGA1954-Flaggschiff in Form des "Core Ultra 9 400D" sind es acht Performance-, 16 Effizienz- und vier Low-Power-Kerne, sprich in Summe 28 Kerne. Der 144 MB große bLLC setzt sich aus 96 MB von den Performance- und 48 MB von den Effizienz Kernen zusammen. Die kleinsten bLLC wird laut den Leaks ein Core Ultra 9 400 sein, der über sechs Performance-, 12 Effizienz- und vier Low-Power-Kerne verfügen soll. Bei drei P-Clustern sind es 72 MB (3x 24 MB) Cache und zusammen mit den 36 MB (3x 12 MB) Cache aus den drei E-Clustern kommt man am Ende bei 108 MB an bLLC heraus.

Gegenüberstellung der Core-Ultra-400-Serie Modell Kerne Kern-Konfiguration

P+E+LP zusätzlicher Cache Cache-Konfiguration

Tile-Konfiguration Speicher TDP Core Ultra 400DX 52 (8+16)+(8+16)+4 288 MB bLLC 2x(96 + 48 MB) Dual-Tile DDR5-8000 175 W Core Ultra 400DX 44 (8+12)+(8+12)+4 264 MB bLLC 2x(96 + 36 MB) Dual-Tile DDR5-8000 175 W Core Ultra 9 400D 28 8+16+4 144 MB bLLC 96 + 48 MB Single-Tile DDR5-8000 125 W Core Ultra 9 400 28 8+16+4 - - Single-Tile DDR5-8000 125 / 65 W Core Ultra 9 400 22 6+12+4 108 MB bLLC 72 + 36 MB Single-Tile DDR5-8000 65 W Core Ultra 7 400D 24 8+12+4 132 MB bLLC 96 + 36 MB Single-Tile DDR5-8000 125 W Core Ultra 7 400 24 8+12+4 - - Single-Tile DDR5-8000 125/65 W Core Ultra 7 400 16 4+8+4 - - Single-Tile DDR5-8000 65/35 W Core Ultra 5 400 22 6+12+4 - - Single-Tile DDR5-8000 125/65 W Core Ultra 5 400 12 4+4+4 - - Single-Tile DDR5-8000 65/35 W Core Ultra 5 400 8 4+0+4 - - Single-Tile DDR5-8000 65/35 W Core Ultra 3 400 6 2+0+4 - - Single-Tile DDR5-8000 65/35 W

Zwei Core Ultra 400DX sind für HEDT/WS

Während die Single-Tile-Modelle für das Mainstream-, Gaming- bis Performance-Segment konzipiert sein werden, sind die Core-Ultra-400DX-Prozessoren mit zwei Tiles für den HEDT- bzw. Workstation-Markt gedacht, setzen jedoch ebenfalls auf den Sockel LGA1954. Das Top-Modell kommt auf insgesamt 52 Kerne und bringt zwei vollständige Tiles mit. Die kleinere Variante muss pro Tile auf vier Effizienz-Kerne verzichten, sodass es in Summe 44 Kerne und 264 MB anstatt 288 MB an bLLC sind.

Die dazugehörige 900-Chipsatzserie kündigte sich mit den vermeintlichen Spezifikationen bereits an und wird die Basis für zahlreiche LGA1954-Mainboards bilden.