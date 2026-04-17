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Die Zeit vergeht! Der Sockel AM4 auf PGA-Basis (Pin Grid Array) feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen und ist gerade aufgrund der Speicherkrise ein beliebtes Zugpferd – besonders mit neueren AM4-Prozessoren. Am 20. April 2022 veröffentlichte AMD den Ryzen 7 5800X3D (Test), der erstmals den zusätzlichen, 64 MB großen 3D-V-Cache in erster Generation bereitstellt und zusammen mit dem 32 MB großen L3-Cache eine Gesamtkapazität von 96 MB mitbringt. Laut eines X-Posts von HXL könnte AMD den Ryzen 7 5800X3D zum zehnjährigen Geburtstag des Sockels AM4 neu aufleben lassen, den es schon seit langer Zeit nicht mehr neu zu kaufen gibt.

Auch wenn es mit dem Ryzen 7 7800X3D (Test), dem Ryzen 7 9800X3D (Test) oder dem Ryzen 7 9850X3D (Test) bereits schnellere Varianten mit unverändert acht Rechenkernen gibt, kann der Ryzen 7 5800X3D durch den besonders großen L3-Cache in vielen Spielen überzeugen. Ob am Ryzen 7 5800X3D in der 10-Years-Anniversary-Edition etwas dran ist, lässt sich derzeit nicht mit Sicherheit festhalten, doch wenn dieser erscheint, wird sich an den technischen Daten nichts verändern, was aufgrund der vorliegenden Zen-3-Architektur (Vermeer) und dem CCD-Cache-Aufbau der ersten Generation verständlich ist. Denn beim AMD Ryzen 7 5800X3D befindet sich der 64-MB-3D-V-Cache oberhalb des CCDs mit acht Zen-3-Kernen.

Anhand des von HXL auf der X-Plattform geposteten Screenshots sind die altbekannten Spezifikationen einsehbar. Acht Kerne inklusive SMT resultieren in 16 Threads und die maximale Turbotaktfrequenz wird mit 4,5 GHz bei einer TDP von 105 W angegeben. Die 100 MB an Cache teilen sich in achtmal 512 KB an L2- und in Summe 96 MB (32 + 64 MB) an L3-Cache auf. Insgesamt wäre dies für diejenigen Spieler interessant, die aufgrund der Speicherkrise nicht den Schritt auf aktuellere Plattformen wagen und ihrem AM4-System noch einmal neues Leben einhauchen möchten.

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Die Ryzen-X3D-CPUs mit acht Kernen in der Übersicht Sockel Architektur Kerne / Threads Basis / Boost L3-Cache L2-Cache TDP Preis Ryzen 7 9850X3D AM5 Zen 5 8 / 16 4,7 / 5,6 GHz 96 MB 8 MB 120 W 460 Euro Ryzen 7 9800X3D AM5 Zen 5 8 / 16 4,7 / 5,2 GHz 96 MB 8 MB 120 W 429 Euro Ryzen 7 7800X3D AM5 Zen 4 8 / 16 4,2 / 5,0 GHz 96 MB 8 MB 120 W 349 Euro Ryzen 7 5800X3D AM4 Zen 3 8 / 16 3,4 / 4,5 GHz 96 MB 4 MB 105 W nicht mehr erhältlich Ryzen 7 5700X3D AM4 Zen 3 8 / 16 3,0 / 4,1 GHz 96 MB 4 MB 105 W nicht mehr erhältlich

Um preislich attraktiv zu sein, müsste der durch AMD wiederbelebte Ryzen 7 5800X3D in der Jubiläums-Ausgabe schon deutlich unterhalb von 300 Euro liegen. Wenn man den Ryzen 7 7800X3D als direkten Nachfolger nimmt, wechselt dieser aktuell noch ab 349 Euro den Besitzer, benötigt für die Inbetriebnahme jedoch zwingend ein Sockel-AM5-Mainboard samt DDR5-Arbeitsspeicher.