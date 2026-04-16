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Zur CES stellte Intel seine neue Core-Ultra-300-Serie alias Panther Lake offiziell vor. Zusammen mit den schon erhältlichen Modellen wurde auch Wildcat Lake als Core Series 3 erstmals erwähnt und kurze Zeit später ein baldiger Start verkündet. Nun hat Intel die Core Series 3 offiziell vorgestellt – inklusive der jeweiligen Modellvarianten.

Im Rahmen der Intel Tech Tour haben wir uns bereits ausführlich mit der technischen Basis der Core-Ultra-300-Prozessoren alias Panther Lake beschäftigt. Aus den dort veröffentlichten Informationen geht hervor, dass Intel für Panther Lake drei Chip-Konfigurationen vorsieht:

Gegenüberstellung von Temperatur und Takt

Panther Lake – Konfiguration 1 Panther Lake – Konfiguration 2 Panther Lake – Konfiguration 3 Wildcat Lake Compute-Tile 4P+4LPE (Intel 18A) 4P+8E+4LPE (Intel 18A) 4P+8E+4LPE (Intel 18A) 2P+4LPE (Intel 18A) Platform-Controller-Tile 12x PCIe, 4x TB (TSMC N6) 20x PCIe, 4x TB (TSMC N6) 12x PCIe, 4x TB (TSMC N6) 6x PCIe, 2x TB (TSMC N6) GPU-Tile 4x Xe3 (Intel 3) 4x Xe3 (Intel 3) 12x Xe3 (TSMC N3E) -

Somit kommt eine weitere Chip-Konfiguration hinzu, von denen es schon einige gibt. Insgesamt fertigt Intel drei unterschiedliche Compute-Tiles – allesamt in Intel 18A). Vom Platform-Controller-Tile gibt es ebenfalls drei unterschiedliche Varianten, wenngleich Intel hier den gleichen Chip, aber entsprechend beschnitten, verwenden könnte. Vom GPU-Tile gibt es zwei Varianten. Die kleinere wird von Intel in Intel 3 gefertigt, die größere von TSMC.

Wildcat Lake verwendet also einen neuen Compute-Tile mit zwei Performance- und vier Low-Power-Efficiency-Kernen. Der Platform-Controller-Tile liefert sechs PCI-Express-Lanes und zweimal Thunderbolt. Einen GPU-Tile gibt es nicht. Die zwei Xe3-Kerne sind im Compute-Tile integriert. Für die Verbindung zwischen Compute- und Platform-Controller-Tile erfolgt via Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe).

Der Memory Side Cache fällt mit 4 MB nur noch halb so groß aus, wie bei den Panther-Lake-Modellen. Hinsichtlich der Speicherunterstützung kann Wildcat Lake mit DDR5-6400 oder LPDDR5X-7467 verwendet werden.

Geplant sind die folgenden Modelle:

Bis auf den Core 3 304 sind bei allen weiteren Modellen alle sechs Kerne aktiv. Der Boost-Takt reicht von 4,3 bis 4,8 GHz. Beim Core 3 304 wird die Anzahl der Xe3-Kerne ebenfalls reduziert, von denen nur noch einer vorhanden ist. Die Basis-Power aller Modelle wird mit 15 W angegeben. Die maximale Turbo-Power beläuft sich auf 35 W.

Die Intel-eigenen Benchmarks sollen unterstreichen, dass die Core-Series-3-Prozessoren im günstigen Einstiegs-Segment ein deutliches Upgrade gegenüber beispielsweise dem Core 7 150U (auf Basis von Raptor Lake) darstellen. Die Akkulaufzeit soll dabei Werte von zehn Stunden für Meeting-Workloads und bis zu 18 Stunden für das Abspielen von Videos erreichen.

Hauptgegner dürfte der Qualcomm Snapdragon X2 Elite sein. Ob Wildcat Lake auch mögliche Gegenspieler des MacBook Neo möglich macht, bleibt abzuwarten. Die Notebook-Partner sollen zum heutigen Tage entsprechende Notebooks anbieten können. Zu den Partnern gehören ASUS, Acer, Dell, Honor, HP, Lenovo, MSI, Samsung und einige mehr. Allerdings werden nicht alle der genannten Partner auch heute schon entsprechende Notebooks anbieten.