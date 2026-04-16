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AMD wird eine gewisse Langlebigkeit seiner Plattformen nachgesagt. Auf dem Sockel AM4 und AM5 werden in etwa eine Handvoll CPU‑Generationen unterstützt. Währenddessen wird Intel vorgeworfen, dass Plattformen hier meist schon nach maximal zwei Generationen zurückgelassen werden.

Nun macht die Meldung die Runde, Intel plane einen weiteren Refresh von Raptor Lake. Raptor Lake wurde als 13. Core-Generation im Oktober 2020 vorgestellt und verwendet den Sockel LGA1700. Alder Lake läutete den Start des LGA1700 ein. Es folgte ein Raptor-Lake-Refresh alias 14. Core-Generation und eigentlich sollten im LGA1700 auch noch Meteor Lake und Panther Lake Platz finden. Eine veränderte Ausrichtung der Produkte sorgte dann unter anderem dafür, dass beispielsweise Meteor Lake nicht ein Desktop-Produkt wurde.

Zusammen mit Alder Lake lägen vier CPU-Generationen vor, die zumindest theoretisch für den LGA1700 vorgesehen wären. Mit einem weiteren Refresh von Raptor Lake käme nun eine fünfte hinzu. Dass Intel eine Plattform aber nicht ausschließlich für Desktop-Nutzer vorsieht, zeigt der Embedded-Einsatz von Meteor Lake. Auch Bartlett Lake nimmt auf dem Sockal LGA1700 Platz – Intel nutzt die Plattform also in ihrer vollen Breite.

Geplante und veröffentlichte CPU-Generationen auf dem LGA1700:

Alder Lake (12. Core-Generation)

Raptor Lake (13. Core-Generation)

Raptor Lake-Refresh (14. Core-Generation)

Bartlett Lake

Immerhin drei Desktop-Serien hat es für den LGA1700 also gegeben.

Geplante und veröffentlichte CPU-Generationen auf dem LGA1851:

Meteor Lake

Arrow Lake (Core-Ultra-200S-Serie)

Arrow Lake-Refresh (Core-Ultra-200S-Plus-Serie)

Beast Lake

Panther Lake

Für den LGA1851 ist die Situation eine andere. Der Endkunde wird hier nur mit Arrow Lake versorgt, während es die anderen Prozessoren für den Desktop nicht geben wird bzw. diese komplett gestrichen wurden.

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Bei den Informationen rund um einen weiteren Raptor-Lake-Refresh handelt es sich um vorläufige Informationen, die keinesfalls als gesichert gelten können. Allerdings sollte auch klar sein, dass ein weiterer Raptor-Lake-Refresh für die allermeisten Endkunden uninteressant sein dürfte. Sicherlich werden sich noch einige Nutzer auf dem LGA1700 befinden, spätestens aber mit Nova Lake Ende 2026 im LGA1954 dürfte der Leistungsunterschied zwischen Raptor Lake und eben Nova Lake so deutlich sein, dass ein Wechsel für die meisten absehbar wird.

Prozessoren für den Sockel LGA1700 sind auch für Endkunden weiterhin erhältlich. Die 14. Core-Generation ist weiterhin am Markt und soll laut Intel (via Club386) so schnell auch nicht verschwinden.