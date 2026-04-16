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AMD hat verkündet, dass man für seine zukünftigen Epyc-Prozessoren den Einsatz von LPDDR5X SOCAMM2 plant. Erstmals tauchte SOCAMM im vergangenen Frühjahr als neuer Standard auf. Einerseits der Einsatz von LPDDR5X und auf der anderen Seite der neue Formfaktor sollen die Module für den Servereinsatz prädestinieren. Inzwischen haben Samsung, Micron sowie SK Hynix SOCAMM2-Module vorgestellt, die bisher vorwiegend für den Einsatz auf NVIDIAs KI-Beschleunigern bekannt sind.

Der Einsatz von LPDDR5X auf SOCAMM2 hat nicht nur laut AMD einen wesentlichen Vorteil, wenn es um die Energieeffizienz geht. LPDDR5X wird mit niedrigeren Spannungen betrieben. Mit 8, 12 und womöglich bald 16 Speicherkanälen nimmt der Arbeitsspeicher nicht nur in den Kosten einen immer größeren Anteil ein, sondern auch bei der Leistungsaufnahme des Gesamtsystems. Für MRDIMMs mit 64 GB DDR5-4400 gab Intel eine Leistungsaufnahme von 16,5 W an. Mit zunehmender Kapazität und höheren Transferraten (aktuell 8.000 MT/s, zukünftig bis zu 12.800 MT/s) dürfte die Leistungsaufnahme weiter ansteigen.

Aber auch Vorteile im Formfaktor sieht AMD. So kommen klassische RDIMMs auf Abmessungen von 133 x 31 x 2,5 mm und werden vertikal in einen Slot mit 288 Pins gesteckt. Die Module für SOCAMM2 hingegen messen nur 86 x 14 x 1 mm und haben 694 Pins auf der Rückseite, die horizontal eingebaut Kontakt mit dem Mainboard aufnehmen. Der flache Einbau hat laut AMD Vorteile für den Luftstrom im Server und das Design der Kühlkörper. Allerdings müssen natürlich auch die SOCAMM2 gekühlt werden, was ab einer bestimmten Dichte sicherlich auch einige Herausforderungen birgt.

Während diese Eigenschaften zweifellos positiv sind, gibt es einen Bereich, in dem die LPDDR5X-Technologie weiter gestärkt werden muss, um mit den etablierten Fähigkeiten ausgereifter, für Rechenzentren geeigneter DDR-DIMMs gleichzuziehen: die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartbarkeit (RAS).

LPDDR5 wurde ursprünglich für mobile Endgeräte konzipiert und musste daher nicht die gleichen Anforderungen an Dauerbetrieb und Fehlerkorrektur erfüllen, wie sie im typischen 24/7-Servereinsatz üblich sind. Im Gegensatz dazu verfügen Server-DRAM-Module über bewährte Mechanismen wie eine On-Die-Fehlerkorrektur (ECC), die auf Ebene der Speicherzellen arbeitet. Ergänzt wird diese durch ECC-Funktionen auf DIMM-Ebene, die Fehler innerhalb des gesamten Moduls erkennen und korrigieren können – einschließlich Unterstützung für Verbindungsfehler und Mehrbitfehler.

Die sechste Generation der Epyc-Prozesssoren alias "Turin" wird DDR5 in Form von RDIMM und MRDIMM unterstützen. Es wird aber auch Modelle geben, die auf LPDDR5X SOCAMM2 setzen werden. Zunächst wird dies für die Epyc-Prozessoren auf Basis des "Verano"-Designs gelten, die erstmals im vergangenen Jahr genannt wurden und bei denen wir fälschlicherweise davon ausgegangen sind, dass diese die Zen-7-Architektur verwenden würden. AMD spricht aber auch für "Verano" von der sechsten Generation der Epyc-Prozessoren. Diese werden im kommenden Jahr erwartet, während AMD mit "Turin" in diesem Jahr starten wird. "Verano" ist von AMD als dedizierte Host-CPU für die eigenen Instinct-Beschleuniger vorgesehen.