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Auf seiner eigenen Social-Media-Plattform X hat Elon Musk das Package des Tesla AI5 gezeigt und damit den Tape-Out des Chips verkündet. Dies ist der eigens entwickelte KI-Chip für das autonome Fahren der eigenen Tesla-Fahrzeuge. Tesla hält sich zu den technischen Daten weitestgehend zurück und nennt allenfalls ein paar Leistungsdaten zur KI-Rechenleistung, die sich allerdings nur schwer mit anderen Chips vergleichen lassen.

Das Chip-Package zeigt einen Compute-Chip, den Tesla sowohl bei Samsung als auch bei TSMC fertigen lassen will. In welcher Chipfabrik der Tape-Out nun stattgefunden hat, ist nicht bekannt. Auch die Fertigungsgröße ist nicht bekannt. Der AI6 soll im kommenden Jahr in 2 nm vom Band rollen.

Bisher ging man auch davon aus, dass Tesla 144 GB an HBM für den AI5 einsetzen wird. Das Bild zeigt aber indessen klar den Einsatz von LPDDR5X von SK Hynix. Wie hoch die Kapazität ausfällt, ist bisher nicht bekannt.

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Eingesetzt werden soll der AI5 neben den eigenen Tesla-Fahrzeugen auch im geplanten Robotaxi sowie im Optimus-Roboter.