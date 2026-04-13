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Gerüchte zu Nova Lake, der nächsten Generation der Desktop-Prozessoren von Intel, gibt es bereits zahlreich. Bis zu 52 CPU-Kerne, 144 MB an zusätzlichem Cache pro Compute-Tile und vieles mehr sollen den blauen Chipriesen wieder an die Spitze führen.
Videocardz will nun die fast vollständigen Spezifikationen und Konfigurationen der CPU-Modelle und Plattform in Erfahrung gebracht haben. Allen Modellen der Core-Ultra-400-Serie gemein sind vier Low-Power-Efficiency-Kerne, eine NPU 6, ein Dual-Channel-Speicherinterface sowie auf Seiten der I/O-Funktionen zweimal Thunderbolt 5 sowie 24 PCI-Express-5.0-Lanes.
Spannend ist die Aufführung der Tile-Konfigurationen im Zusammenhang mit der jeweiligen Modellserie. Die kleinste Variante sieht vier Performance-Kerne, aber keinerlei Efficiency-Kerne vor. Hoch geht es bis zur Dual-Compute-Tile-Konfiguration mit insgesamt 52 Kernen und insgesamt 288 MB zusätzlichem Cache.
|Modell
|Kerne
|Kern-Konfiguration
|Tile-Konfiguration
|Speicher
|TDP
|TBA
|52
|16+32+4
|Dual-Tile
|DDR5-8000
|175 W
|TBA
|44
|16+24+4
|Dual-Tile
|DDR5-8000
|175 W
|Core Ultra 9
|28
|8+16+4
|Dual-Tile
|DDR5-8000
|125 W
|Core Ultra 9
|28
|8+16+4
|Single-Tile
|DDR5-8000
|125 / 65 W
|Core Ultra 9
|22
|6+12+4
|Dual-Tile
|DDR5-8000
|65 W
|Core Ultra 7
|24
|8+12+4
|Dual-Tile
|DDR5-8000
|125 W
|Core Ultra 7
|24
|8+12+4
|Single-Tile
|DDR5-8000
|125/65 W
|Core Ultra 7
|16
|4+8+4
|Single-Tile
|DDR5-8000
|65/35 W
|Core Ultra 5
|22
|6+12+4
|Single-Tile
|DDR5-8000
|125/65 W
|Core Ultra 5
|22
|6+12+4
|Single-Tile
|DDR5-8000
|125/65 W
|Core Ultra 5
|12
|4+4+4
|Single-Tile
|DDR5-8000
|65/35 W
|Core Ultra 5
|8
|4+0+4
|Single-Tile
|DDR5-8000
|65/35 W
|Core Ultra 3
|6
|2+0+4
|Single-Tile
|DDR5-8000
|65/35 W
Allen Modellen gemein sind wie zuvor besprochen zweimal Thunderbolt 5 sowie 24 PCI-Express-5.0-Lanes und eine NPU der 6. Generation. Die integrierte Grafikeinheit verwendet jeweils zwei Xe3-Kerne. Ein Core-Ultra-5-Modell soll als F-Variante gänzlich auf eine integrierte Grafikeinheit verzichten.
Die TDP von 175 W erreichen nur die Spitzenmodelle mit Dual-Compute-Tile. Dass es auch 65-W-Modelle geben wird, sollte nicht weiter überraschen. Den zusätzlichen Cache soll es sowohl in den Single-Tile- und Dual-Tile-Konfigurationen geben. Wie genau dies dann aufgeschlüsselt werden wird, ist noch nicht bekannt. Verwirrend an dieser Stelle: Bei den Core Ultra 9 und Core Ultra 7 sollen sich demnach Modelle mit Dual-Die-Aufbau und gemeinsamem Last-Level-Cache (bLLC) mit Varianten im Single-Die-Design ohne bLLC abwechseln. Zudem ist an anderer Stelle davon die Rede, dass ein Core Ultra 5 teilweise mehr Kerne als ein Core Ultra 7 besitzen könnte.
Noch Ende 2026 will Intel die Core-Ultra-400-Serie vorstellen. Ob die ersten Modelle dann auch noch in diesem Jahr erhältlich sein werden, bleibt abzuwarten. Mit der Einführung der Core-Ultra-200S-Plus-Prozessoren deutete Intel bereits an, dass es intern eine Neuorientierung gegeben hat, die mit Nova Lake erste Früchte tragen soll. Intel will wieder zurück an die Spitze.