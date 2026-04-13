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Core Ultra 400

Das sollen die Spezifikationen der Nova-Lake-Desktop-Modelle sein

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Das sollen die Spezifikationen der Nova-Lake-Desktop-Modelle sein
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Gerüchte zu Nova Lake, der nächsten Generation der Desktop-Prozessoren von Intel, gibt es bereits zahlreich. Bis zu 52 CPU-Kerne, 144 MB an zusätzlichem Cache pro Compute-Tile und vieles mehr sollen den blauen Chipriesen wieder an die Spitze führen.

Videocardz will nun die fast vollständigen Spezifikationen und Konfigurationen der CPU-Modelle und Plattform in Erfahrung gebracht haben. Allen Modellen der Core-Ultra-400-Serie gemein sind vier Low-Power-Efficiency-Kerne, eine NPU 6, ein Dual-Channel-Speicherinterface sowie auf Seiten der I/O-Funktionen zweimal Thunderbolt 5 sowie 24 PCI-Express-5.0-Lanes.

Spannend ist die Aufführung der Tile-Konfigurationen im Zusammenhang mit der jeweiligen Modellserie. Die kleinste Variante sieht vier Performance-Kerne, aber keinerlei Efficiency-Kerne vor. Hoch geht es bis zur Dual-Compute-Tile-Konfiguration mit insgesamt 52 Kernen und insgesamt 288 MB zusätzlichem Cache.

Gegenüberstellung der Core-Ultra-400-Serie
Modell Kerne Kern-KonfigurationTile-KonfigurationSpeicherTDP
TBA 52 16+32+4Dual-TileDDR5-8000175 W
TBA 44 16+24+4Dual-TileDDR5-8000175 W
Core Ultra 9 288+16+4Dual-TileDDR5-8000125 W
Core Ultra 9 28 8+16+4Single-TileDDR5-8000125 / 65 W
Core Ultra 9 22 6+12+4Dual-TileDDR5-800065 W
Core Ultra 7 24 8+12+4Dual-TileDDR5-8000125 W
Core Ultra 7 24 8+12+4Single-TileDDR5-8000125/65 W
Core Ultra 7 16 4+8+4Single-TileDDR5-800065/35 W
Core Ultra 5 22 6+12+4Single-TileDDR5-8000125/65 W
Core Ultra 5 22 6+12+4Single-TileDDR5-8000125/65 W
Core Ultra 5 12 4+4+4Single-TileDDR5-800065/35 W
Core Ultra 5 8 4+0+4Single-TileDDR5-800065/35 W
Core Ultra 3 6 2+0+4Single-TileDDR5-800065/35 W

Allen Modellen gemein sind wie zuvor besprochen zweimal Thunderbolt 5 sowie 24 PCI-Express-5.0-Lanes und eine NPU der 6. Generation. Die integrierte Grafikeinheit verwendet jeweils zwei Xe3-Kerne. Ein Core-Ultra-5-Modell soll als F-Variante gänzlich auf eine integrierte Grafikeinheit verzichten.

Die TDP von 175 W erreichen nur die Spitzenmodelle mit Dual-Compute-Tile. Dass es auch 65-W-Modelle geben wird, sollte nicht weiter überraschen. Den zusätzlichen Cache soll es sowohl in den Single-Tile- und Dual-Tile-Konfigurationen geben. Wie genau dies dann aufgeschlüsselt werden wird, ist noch nicht bekannt. Verwirrend an dieser Stelle: Bei den Core Ultra 9 und Core Ultra 7 sollen sich demnach Modelle mit Dual-Die-Aufbau und gemeinsamem Last-Level-Cache (bLLC) mit Varianten im Single-Die-Design ohne bLLC abwechseln. Zudem ist an anderer Stelle davon die Rede, dass ein Core Ultra 5 teilweise mehr Kerne als ein Core Ultra 7 besitzen könnte.

Noch Ende 2026 will Intel die Core-Ultra-400-Serie vorstellen. Ob die ersten Modelle dann auch noch in diesem Jahr erhältlich sein werden, bleibt abzuwarten. Mit der Einführung der Core-Ultra-200S-Plus-Prozessoren deutete Intel bereits an, dass es intern eine Neuorientierung gegeben hat, die mit Nova Lake erste Früchte tragen soll. Intel will wieder zurück an die Spitze.

Quellen und weitere Links

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