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Gerüchte zu Nova Lake, der nächsten Generation der Desktop-Prozessoren von Intel, gibt es bereits zahlreich. Bis zu 52 CPU-Kerne, 144 MB an zusätzlichem Cache pro Compute-Tile und vieles mehr sollen den blauen Chipriesen wieder an die Spitze führen.

Videocardz will nun die fast vollständigen Spezifikationen und Konfigurationen der CPU-Modelle und Plattform in Erfahrung gebracht haben. Allen Modellen der Core-Ultra-400-Serie gemein sind vier Low-Power-Efficiency-Kerne, eine NPU 6, ein Dual-Channel-Speicherinterface sowie auf Seiten der I/O-Funktionen zweimal Thunderbolt 5 sowie 24 PCI-Express-5.0-Lanes.

Spannend ist die Aufführung der Tile-Konfigurationen im Zusammenhang mit der jeweiligen Modellserie. Die kleinste Variante sieht vier Performance-Kerne, aber keinerlei Efficiency-Kerne vor. Hoch geht es bis zur Dual-Compute-Tile-Konfiguration mit insgesamt 52 Kernen und insgesamt 288 MB zusätzlichem Cache.

Gegenüberstellung der Core-Ultra-400-Serie Modell Kerne Kern-Konfiguration Tile-Konfiguration Speicher TDP TBA 52 16+32+4 Dual-Tile DDR5-8000 175 W TBA 44 16+24+4 Dual-Tile DDR5-8000 175 W Core Ultra 9 28 8+16+4 Dual-Tile DDR5-8000 125 W Core Ultra 9 28 8+16+4 Single-Tile DDR5-8000 125 / 65 W Core Ultra 9 22 6+12+4 Dual-Tile DDR5-8000 65 W Core Ultra 7 24 8+12+4 Dual-Tile DDR5-8000 125 W Core Ultra 7 24 8+12+4 Single-Tile DDR5-8000 125/65 W Core Ultra 7 16 4+8+4 Single-Tile DDR5-8000 65/35 W Core Ultra 5 22 6+12+4 Single-Tile DDR5-8000 125/65 W Core Ultra 5 22 6+12+4 Single-Tile DDR5-8000 125/65 W Core Ultra 5 12 4+4+4 Single-Tile DDR5-8000 65/35 W Core Ultra 5 8 4+0+4 Single-Tile DDR5-8000 65/35 W Core Ultra 3 6 2+0+4 Single-Tile DDR5-8000 65/35 W

Allen Modellen gemein sind wie zuvor besprochen zweimal Thunderbolt 5 sowie 24 PCI-Express-5.0-Lanes und eine NPU der 6. Generation. Die integrierte Grafikeinheit verwendet jeweils zwei Xe3-Kerne. Ein Core-Ultra-5-Modell soll als F-Variante gänzlich auf eine integrierte Grafikeinheit verzichten.

Die TDP von 175 W erreichen nur die Spitzenmodelle mit Dual-Compute-Tile. Dass es auch 65-W-Modelle geben wird, sollte nicht weiter überraschen. Den zusätzlichen Cache soll es sowohl in den Single-Tile- und Dual-Tile-Konfigurationen geben. Wie genau dies dann aufgeschlüsselt werden wird, ist noch nicht bekannt. Verwirrend an dieser Stelle: Bei den Core Ultra 9 und Core Ultra 7 sollen sich demnach Modelle mit Dual-Die-Aufbau und gemeinsamem Last-Level-Cache (bLLC) mit Varianten im Single-Die-Design ohne bLLC abwechseln. Zudem ist an anderer Stelle davon die Rede, dass ein Core Ultra 5 teilweise mehr Kerne als ein Core Ultra 7 besitzen könnte.

Noch Ende 2026 will Intel die Core-Ultra-400-Serie vorstellen. Ob die ersten Modelle dann auch noch in diesem Jahr erhältlich sein werden, bleibt abzuwarten. Mit der Einführung der Core-Ultra-200S-Plus-Prozessoren deutete Intel bereits an, dass es intern eine Neuorientierung gegeben hat, die mit Nova Lake erste Früchte tragen soll. Intel will wieder zurück an die Spitze.