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Nova Lake soll als Design fast die komplette CPU-Produktpalette bei Intel umfassen. Über Nova Lake-S wurde in den vergangenen Wochen und Monaten bereits vielfach spekuliert. Bis zu 52 Kerne, 144 MB an L3-Cache und eine enorme Leistungsaufnahme sind nur einige der Eckpunkte, die bereits hitzig diskutiert wurden.

Neben den Desktop-Modellen wird Nova Lake aber auch bei den Notebooks eine Rolle spielen. Leaker Jaykihn liefert die vermeintliche Kern-Anzahl für zwei der Chip-Konfigurationen.

Genau wie bei Panther Lake wird es eine 4P+8E+4LPE-Konfiguration mit vier Performance-, acht Efficiency- und wiederum vier Low-Power-Efficiency-Kernen geben. Hinzu gesellt sich eine GPU mit zwei Xe-Kernen. Die zweite, große Ausbaustufe, kommt in einer 8P+16E+4LPE-Konfiguration mit analog acht Performance-, 16 Efficiency- und wiederum vier Low-Power-Efficiency-Kernen.

Als Nova Lake-HX werden wir diese Konfigurationen vermutlich hauptsächlich mit einer dedizierten GPU sehen – genau wie Arrow Lake-HX. Informationen zu Nova Lake-H gibt es weiterhin keine.

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Für den Desktop realisiert Intel die bis zu 52 Kerne über gleich zwei Compute-Tiles. Diese bieten eine 8P+16E+4LPE-Konfiguration – mal zwei genommen landen wir also bei 16 Performance-, 32 Efficiency- und vier Low-Power-Efficiency-Kernen – letztgenannte befinden sich aber im SoC-Tile. Nova Lake bLLC soll zudem über 144 MB an L3-Cache im Compute-Tile verfügen, was natürlich Auswirkungen auf die Chipfläche hat.

Bis Ende des Jahres werden wir uns noch gedulden müssen, bis wir die offiziellen Details zu Nova Lake kennen. Nach der Core-Ultra-200S-Plus-Serie täte Intel sicherlich gut daran, mal wieder einen Höhepunkt zu setzen – abseits eines guten Preis/Leistungsverhältnis.