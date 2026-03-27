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Das Hinzufügen von vier Effizienzkernen bei Beibehaltung der groben Preisstruktur macht die Core-Ultra-200S-Serie (Test) einerseits extrem interessant, allerdings ist das Ende der LGA1851-Plattform bereits absehbar. Nach dem Test des Core Ultra 5 250K Plus und Core Ultra 7 270K Plus Anfang der Woche, landeten die insgesamt drei neuen Modelle gestern im Handel und so wollen wir einen Blick auf die Preise werfen, zu denen sie aktuell gehandelt werden.
An dieser Stelle möchten wir noch darauf verweisen, dass Intel auf Nachfrage von PCGH noch einmal offiziell bestätigt hat, dass es keinen Core Ultra 9 290K Plus geben wird. Allerdings sei an dieser Stelle auch gesagt, dass nun nicht mehr damit zu rechnen war, denn sonst hätte Intel diesen im Rahmen der Core-Ultra-200S-Serie vorgestellt.
Kommen wir nun aber zur preislichen Einordnung: Der Core Ultra 5 250K Plus ist aktuell noch eingeschränkt verfügbar. Diese Preise sollten sich bei besserer Verfügbarkeit noch verbessern. Stand gestern und mit einigen Tagen Lieferzeit kostet der Core Ultra 5 250K Plus ab 220 Euro. Damit ist er 40 Euro teurer als der Core Ultra 5 245K.
Der Core Ultra 7 270K Plus ist mit 320 Euro gute 100 Euro teurer. Ein Core Ultra 7 265K ist ab 285 Euro zu haben – auch hier also ein preislicher Unterschied von etwa 40 Euro, genauer gesagt 45 Euro.
|Modell
|Kerne
|Basis/Boost-Takt (P-Kerne)
|Basis/Boost-Takt (E-Kerne)
|Smart Cache
|Base-Power
|Turbo-Power
|Arbeitsspeicher
|Preis
|Core Ultra 9 285K
|8P + 16E
|3,7 / 5,7 GHz
|3,2 / 4,6 GHz
|36 MB
|125 W
|250 W
|DDR5-6400
|500 Euro
|Core Ultra 7 270K Plus
|8P + 16E
|3,7 / 5,5 GHz
|3,2 / 4,7 GHz
|36 MB
|125 W
|250 W
|DDR5-7200
|320 Euro
|Core Ultra 7 265K
|8P + 12E
|3,9 / 5,5 GHz
|3,3 / 4,6 GHz
|30 MB
|125 W
|250 W
|DDR5-6400
|285 Euro
|Core Ultra 5 250K Plus
|6P + 12E
|4,2 / 5,3 GHz
|3,5 / 4,7 GHz
|30 MB
|125 W
|159 W
|DDR5-7200
|220 Euro
|Core Ultra 5 245K
|6P + 8E
|4,2 / 5,2 GHz
|3,6 / 4,6 GHz
|24 MB
|125 W
|159 W
|DDR5-6400
|180 Euro
Für den Core Ultra 7 270K Plus natürlich interessant ist der Blick auf den Core Ultra 9 285K, denn das neue Core-Ultra-7-Modell ist schneller als das bisherige Spitzenmodell. Dieser kostet aktuell ab 500 Euro und ist somit deutlich teurer. Warum ein Core Ultra 9 285K gegenüber dem Core Ultra 7 270K Plus in Betracht gezogen werden sollte, erschließt sich uns nicht.
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|Nicht verfügbar
|Nicht verfügbar
|Ab 219,90 EUR
|Intel Core Ultra 5 250K Plus
|Nicht lagernd
|219,90 EUR
|Nicht lagernd
|237,18 EUR
|Nicht lagernd
|244,90 EUR
|Nicht lagernd
|253,40 EUR
|Intel Core Ultra 7 270K Plus
|Nicht verfügbar
|Nicht verfügbar
|Ab 319,90 EUR