Werbung

Das Hinzufügen von vier Effizienzkernen bei Beibehaltung der groben Preisstruktur macht die Core-Ultra-200S-Serie (Test) einerseits extrem interessant, allerdings ist das Ende der LGA1851-Plattform bereits absehbar. Nach dem Test des Core Ultra 5 250K Plus und Core Ultra 7 270K Plus Anfang der Woche, landeten die insgesamt drei neuen Modelle gestern im Handel und so wollen wir einen Blick auf die Preise werfen, zu denen sie aktuell gehandelt werden.

An dieser Stelle möchten wir noch darauf verweisen, dass Intel auf Nachfrage von PCGH noch einmal offiziell bestätigt hat, dass es keinen Core Ultra 9 290K Plus geben wird. Allerdings sei an dieser Stelle auch gesagt, dass nun nicht mehr damit zu rechnen war, denn sonst hätte Intel diesen im Rahmen der Core-Ultra-200S-Serie vorgestellt.

Intel is excited to deliver exceptional value with our Intel Core Ultra 200S Plus series processors. The Intel Core Ultra 7 270K Plus and Intel Core Ultra 5 250K Plus are positioned to deliver outstanding gaming performance and incredible value compared to our competition. Our objective was to maximize performance for the desktop SKUs that are most widely available. As a result, Intel is not launching a U9 290K Plus SKU. - Florian Maislinger, Sprecher Intel Deutschland

Kommen wir nun aber zur preislichen Einordnung: Der Core Ultra 5 250K Plus ist aktuell noch eingeschränkt verfügbar. Diese Preise sollten sich bei besserer Verfügbarkeit noch verbessern. Stand gestern und mit einigen Tagen Lieferzeit kostet der Core Ultra 5 250K Plus ab 220 Euro. Damit ist er 40 Euro teurer als der Core Ultra 5 245K.

Der Core Ultra 7 270K Plus ist mit 320 Euro gute 100 Euro teurer. Ein Core Ultra 7 265K ist ab 285 Euro zu haben – auch hier also ein preislicher Unterschied von etwa 40 Euro, genauer gesagt 45 Euro.

Technische Spezifikationen der Core-Ultra-200S-Plus-Serie Modell Kerne Basis/Boost-Takt (P-Kerne) Basis/Boost-Takt (E-Kerne) Smart Cache Base-Power Turbo-Power Arbeitsspeicher Preis Core Ultra 9 285K 8P + 16E 3,7 / 5,7 GHz 3,2 / 4,6 GHz 36 MB 125 W 250 W DDR5-6400 500 Euro Core Ultra 7 270K Plus 8P + 16E 3,7 / 5,5 GHz 3,2 / 4,7 GHz 36 MB 125 W 250 W DDR5-7200 320 Euro Core Ultra 7 265K 8P + 12E 3,9 / 5,5 GHz 3,3 / 4,6 GHz 30 MB 125 W 250 W DDR5-6400 285 Euro Core Ultra 5 250K Plus 6P + 12E 4,2 / 5,3 GHz 3,5 / 4,7 GHz 30 MB 125 W 159 W DDR5-7200 220 Euro Core Ultra 5 245K 6P + 8E

4,2 / 5,2 GHz 3,6 / 4,6 GHz 24 MB 125 W 159 W DDR5-6400 180 Euro

Für den Core Ultra 7 270K Plus natürlich interessant ist der Blick auf den Core Ultra 9 285K, denn das neue Core-Ultra-7-Modell ist schneller als das bisherige Spitzenmodell. Dieser kostet aktuell ab 500 Euro und ist somit deutlich teurer. Warum ein Core Ultra 9 285K gegenüber dem Core Ultra 7 270K Plus in Betracht gezogen werden sollte, erschließt sich uns nicht.

Preise und Verfügbarkeit Intel Core Ultra 5 250K Plus Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 219,90 EUR Zeigen >>