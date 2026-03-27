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#Intel #Core-Ultra-200S-Serie #CPU #Prozessor #Arrow-Lake #Core-Ultra-7-270K-Plus #Core-Ultra-5-250K-Plus

Core-Ultra-200S-Serie

Core Ultra 7 270K Plus landet preisattraktiv im Markt

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Core Ultra 7 270K Plus landet preisattraktiv im Markt
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Das Hinzufügen von vier Effizienzkernen bei Beibehaltung der groben Preisstruktur macht die Core-Ultra-200S-Serie (Test) einerseits extrem interessant, allerdings ist das Ende der LGA1851-Plattform bereits absehbar. Nach dem Test des Core Ultra 5 250K Plus und Core Ultra 7 270K Plus Anfang der Woche, landeten die insgesamt drei neuen Modelle gestern im Handel und so wollen wir einen Blick auf die Preise werfen, zu denen sie aktuell gehandelt werden.

An dieser Stelle möchten wir noch darauf verweisen, dass Intel auf Nachfrage von PCGH noch einmal offiziell bestätigt hat, dass es keinen Core Ultra 9 290K Plus geben wird. Allerdings sei an dieser Stelle auch gesagt, dass nun nicht mehr damit zu rechnen war, denn sonst hätte Intel diesen im Rahmen der Core-Ultra-200S-Serie vorgestellt.

Intel is excited to deliver exceptional value with our Intel Core Ultra 200S Plus series processors. The Intel Core Ultra 7 270K Plus and Intel Core Ultra 5 250K Plus are positioned to deliver outstanding gaming performance and incredible value compared to our competition. Our objective was to maximize performance for the desktop SKUs that are most widely available. As a result, Intel is not launching a U9 290K Plus SKU.
- Florian Maislinger, Sprecher Intel Deutschland

Kommen wir nun aber zur preislichen Einordnung: Der Core Ultra 5 250K Plus ist aktuell noch eingeschränkt verfügbar. Diese Preise sollten sich bei besserer Verfügbarkeit noch verbessern. Stand gestern und mit einigen Tagen Lieferzeit kostet der Core Ultra 5 250K Plus ab 220 Euro. Damit ist er 40 Euro teurer als der Core Ultra 5 245K.

Der Core Ultra 7 270K Plus ist mit 320 Euro gute 100 Euro teurer. Ein Core Ultra 7 265K ist ab 285 Euro zu haben – auch hier also ein preislicher Unterschied von etwa 40 Euro, genauer gesagt 45 Euro.

Technische Spezifikationen der Core-Ultra-200S-Plus-Serie
Modell Kerne Basis/Boost-Takt (P-Kerne)Basis/Boost-Takt (E-Kerne)Smart CacheBase-PowerTurbo-PowerArbeitsspeicherPreis
Core Ultra 9 285K 8P + 16E 3,7 / 5,7 GHz3,2 / 4,6 GHz36 MB125 W250 WDDR5-6400500 Euro
Core Ultra 7 270K Plus 8P + 16E 3,7 / 5,5 GHz3,2 / 4,7 GHz36 MB125 W250 WDDR5-7200320 Euro
Core Ultra 7 265K 8P + 12E 3,9 / 5,5 GHz3,3 / 4,6 GHz30 MB125 W250 WDDR5-6400285 Euro
Core Ultra 5 250K Plus 6P + 12E 4,2 / 5,3 GHz3,5 / 4,7 GHz30 MB125 W159 WDDR5-7200220 Euro
Core Ultra 5 245K 6P + 8E
 4,2 / 5,2 GHz3,6 / 4,6 GHz24 MB125 W159 WDDR5-6400180 Euro
Intel Core Ultra 200S Plus

Für den Core Ultra 7 270K Plus natürlich interessant ist der Blick auf den Core Ultra 9 285K, denn das neue Core-Ultra-7-Modell ist schneller als das bisherige Spitzenmodell. Dieser kostet aktuell ab 500 Euro und ist somit deutlich teurer. Warum ein Core Ultra 9 285K gegenüber dem Core Ultra 7 270K Plus in Betracht gezogen werden sollte, erschließt sich uns nicht.

Preise und Verfügbarkeit
Intel Core Ultra 5 250K Plus
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 219,90 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Intel Core Ultra 5 250K Plus
Nicht lagernd 219,90 EUR
Nicht lagernd 237,18 EUR
Nicht lagernd 244,90 EUR
Nicht lagernd 253,40 EUR

Preise und Verfügbarkeit
Intel Core Ultra 7 270K Plus
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 319,90 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Intel Core Ultra 7 270K Plus
Nicht lagernd 319,90 EUR
Lagernd 333,90 EUR
Nicht lagernd 342,18 EUR
Nicht lagernd 356,00 EUR
Nicht lagernd 360,80 EUR

Quellen und weitere Links

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