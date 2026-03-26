News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#AMD #Ryzen-9-9950X3D2 #X3D #3D-V-Cache #CPU #Prozessor #Ryzen-9-9950X3D2-Dual-Edition #AM5

Zweimal 3D V-Cache

AMD stellt den Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition vor

Portrait des Authors


AMD stellt den Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition vor
20

Werbung

Mit einem kurzen Video hat AMD durch Jack Huynh, SVP & GM der Computing and Graphics Group von AMD, den neuen Prozessor AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition vorgestellt. AMD positioniert den Prozessor mit 16 Zen-5-Kernen und dem zusätzlichen 3D V-Cache auf beiden CCDs aber nicht als neues Gaming-Spitzenmodell, sondern für Entwickler und professionelle Nutzer, die von den insgesamt 192 MB an L3-Cache besonders profitieren sollen.

Zum 22. April soll der Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition im Handel erhältlich sein. Einen Preis nennt AMD zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht.

AMD spricht von einer um 5 bis 10 % höheren Leistung gegenüber dem Ryzen 9 9950X3D bei Anwendungen wie DaVinci Resolve, Blender sowie umfangreichen Quellcode-Kompilierungen wie Unreal Engine und Chromium.

AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition
AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition
AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition
AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition

Die Produktseite zum Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition verrät inzwischen auch die technischen Details des Prozessors. Demnach wird tatsächlich ein maximaler Takt von 5,6 GHz erreicht und die TDP wird auf 200 W angehoben.

AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition

Auch wenn AMD im Video viel über Content Creation und professionelle Anwendungen spricht, so soll der Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition auch die Brücke zwischen dem professionellen Umfeld und Gaming schließen.

Die Ryzen-9000-Prozessoren im Überblick
Modell Kerne /
Threads
Grund/Boost-Takt L2-Cache L3-Cache Speicher iGPU TDP Preis
Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition 16 / 32 4,3 / 5,6 GHz 16x 1 MB 96 + 96 MB DDR5-5600 Ja 200 W -
Ryzen 9 9950X3D 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 630 Euro
Ryzen 9 9950X 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 510 Euro
Ryzen 9 9900X3D 12 / 244,4 / 5,5 GHz 12x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 530 Euro
Ryzen 9 9900X 12 / 24 4,4 / 5,6 GHz 12x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 360 Euro
Ryzen 7 9850X3D 8 / 16 4,7 / 5,6 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W 460 Euro
Ryzen 7 9800X3D 8 / 16 4,7 / 5,2 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W 430 Euro
Ryzen 7 9750X 8 / 16 4,2 / 5,6 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W -
Ryzen 7 9700X 8 / 16 3,8 / 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 290 Euro
Ryzen 5 9650X 6 / 12 4,3 / 5,5 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W -
Ryzen 5 9600X 6 / 12 3,9 / 5,4 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 180 Euro
Ryzen 5 9600 6 / 12 3,8 / 5,2 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja65 W 160 Euro

Ob es am 22. April auch einen Test des Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition von uns geben wird, bleibt abzuwarten.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.

Ihr Hardwareluxx-Team

Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen

Quellen und weitere Links

    Werbung

    #AMD
    #Ryzen-9-9950X3D2
    #X3D
    #3D-V-Cache
    #CPU
    #Prozessor
    #Ryzen-9-9950X3D2-Dual-Edition
    #AM5
    KOMMENTARE (20)
    Back to top