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Mit einem kurzen Video hat AMD durch Jack Huynh, SVP & GM der Computing and Graphics Group von AMD, den neuen Prozessor AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition vorgestellt. AMD positioniert den Prozessor mit 16 Zen-5-Kernen und dem zusätzlichen 3D V-Cache auf beiden CCDs aber nicht als neues Gaming-Spitzenmodell, sondern für Entwickler und professionelle Nutzer, die von den insgesamt 192 MB an L3-Cache besonders profitieren sollen.

Zum 22. April soll der Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition im Handel erhältlich sein. Einen Preis nennt AMD zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht.

AMD spricht von einer um 5 bis 10 % höheren Leistung gegenüber dem Ryzen 9 9950X3D bei Anwendungen wie DaVinci Resolve, Blender sowie umfangreichen Quellcode-Kompilierungen wie Unreal Engine und Chromium.

Die Produktseite zum Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition verrät inzwischen auch die technischen Details des Prozessors. Demnach wird tatsächlich ein maximaler Takt von 5,6 GHz erreicht und die TDP wird auf 200 W angehoben.

Auch wenn AMD im Video viel über Content Creation und professionelle Anwendungen spricht, so soll der Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition auch die Brücke zwischen dem professionellen Umfeld und Gaming schließen.

Die Ryzen-9000-Prozessoren im Überblick Modell Kerne /

Threads

Grund/Boost-Takt L2-Cache L3-Cache Speicher iGPU TDP Preis Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition 16 / 32 4,3 / 5,6 GHz 16x 1 MB 96 + 96 MB DDR5-5600 Ja 200 W - Ryzen 9 9950X3D 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 630 Euro Ryzen 9 9950X 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 510 Euro Ryzen 9 9900X3D 12 / 24 4,4 / 5,5 GHz 12x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 530 Euro Ryzen 9 9900X 12 / 24 4,4 / 5,6 GHz 12x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 360 Euro Ryzen 7 9850X3D 8 / 16 4,7 / 5,6 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W 460 Euro Ryzen 7 9800X3D 8 / 16 4,7 / 5,2 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W 430 Euro Ryzen 7 9750X 8 / 16 4,2 / 5,6 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W - Ryzen 7 9700X 8 / 16 3,8 / 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 290 Euro Ryzen 5 9650X 6 / 12 4,3 / 5,5 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W - Ryzen 5 9600X 6 / 12 3,9 / 5,4 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 180 Euro Ryzen 5 9600 6 / 12 3,8 / 5,2 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 160 Euro

Ob es am 22. April auch einen Test des Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition von uns geben wird, bleibt abzuwarten.