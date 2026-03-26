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Mit einem kurzen Video hat AMD durch Jack Huynh, SVP & GM der Computing and Graphics Group von AMD, den neuen Prozessor AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition vorgestellt. AMD positioniert den Prozessor mit 16 Zen-5-Kernen und dem zusätzlichen 3D V-Cache auf beiden CCDs aber nicht als neues Gaming-Spitzenmodell, sondern für Entwickler und professionelle Nutzer, die von den insgesamt 192 MB an L3-Cache besonders profitieren sollen.
Zum 22. April soll der Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition im Handel erhältlich sein. Einen Preis nennt AMD zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht.
AMD spricht von einer um 5 bis 10 % höheren Leistung gegenüber dem Ryzen 9 9950X3D bei Anwendungen wie DaVinci Resolve, Blender sowie umfangreichen Quellcode-Kompilierungen wie Unreal Engine und Chromium.
Die Produktseite zum Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition verrät inzwischen auch die technischen Details des Prozessors. Demnach wird tatsächlich ein maximaler Takt von 5,6 GHz erreicht und die TDP wird auf 200 W angehoben.
Auch wenn AMD im Video viel über Content Creation und professionelle Anwendungen spricht, so soll der Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition auch die Brücke zwischen dem professionellen Umfeld und Gaming schließen.
|Modell
|Kerne /
Threads
|Grund/Boost-Takt
|L2-Cache
|L3-Cache
|Speicher
|iGPU
|TDP
|Preis
|Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition
|16 / 32
|4,3 / 5,6 GHz
|16x 1 MB
|96 + 96 MB
|DDR5-5600
|Ja
|200 W
|-
|Ryzen 9 9950X3D
|16 / 32
|4,3 / 5,7 GHz
|16x 1 MB
|96 + 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|170 W
|630 Euro
|Ryzen 9 9950X
|16 / 32
|4,3 / 5,7 GHz
|16x 1 MB
|2x 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|170 W
|510 Euro
|Ryzen 9 9900X3D
|12 / 24
|4,4 / 5,5 GHz
|12x 1 MB
|96 + 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|530 Euro
|Ryzen 9 9900X
|12 / 24
|4,4 / 5,6 GHz
|12x 1 MB
|2x 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|360 Euro
|Ryzen 7 9850X3D
|8 / 16
|4,7 / 5,6 GHz
|8x 1 MB
|96 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|460 Euro
|Ryzen 7 9800X3D
|8 / 16
|4,7 / 5,2 GHz
|8x 1 MB
|96 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|430 Euro
|Ryzen 7 9750X
|8 / 16
|4,2 / 5,6 GHz
|8x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|-
|Ryzen 7 9700X
|8 / 16
|3,8 / 5,5 GHz
|8x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|65 W
|290 Euro
|Ryzen 5 9650X
|6 / 12
|4,3 / 5,5 GHz
|6x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|-
|Ryzen 5 9600X
|6 / 12
|3,9 / 5,4 GHz
|6x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|65 W
|180 Euro
|Ryzen 5 9600
|6 / 12
|3,8 / 5,2 GHz
|6x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|65 W
|160 Euro
Ob es am 22. April auch einen Test des Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition von uns geben wird, bleibt abzuwarten.
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