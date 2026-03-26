Anfang März stellte Intel mit Bartlett Lake die Core-Series-2-Prozessoren, rein mit Performance-Kernen ausgestattet, final vor. Bartlett Lake setzt weiterhin auf den Sockel LGA1700, der bereits bei Intels Core-Prozessoren der 12. bis 14. Generation zum Einsatz kam. Allerdings richtet sich Bartlett Lake-S nicht an Endkunden oder Selbstschrauber. Wie schon bei den Meteor-Lake-Ablegern für den LGA1700 sind auch diese Modelle für den Einsatz in Netzwerk- und Edge-Systemen vorgesehen. In einem herkömmlichen Desktop-Mainboard lassen sich die Prozessoren daher nicht betreiben.
X-Nutzer @GPUsAreMagic hat einen Core 9 273PQE, also das Spitzenmodell mit zwölf Performance-Kernen, auf einem entsprechenden Mainboard zum Einsatz gebracht. Einher geht dies mit der Unterstützung von DDR4 und DDR5. AVX512 ist für Bartlett Lake im Übrigen nicht aktiv.
Der maximale Takt des Core 9 273PQE liegt bei 5,3 GHz. Die TDP wird mit 125 W angegeben. Laut Intel sind die Prozessoren standardmäßig mit PL2 = 253 W und PL1 = 125 W konfiguriert. Validiert ist der Speichercontroller für DDR5-5600. Im Falle der Tests ist er mit 128 GB DDR4-3200, verteilt auf vier Modulen und dementsprechend zwei Modulen je Speicherkanal, betrieben worden.
Wir haben die von GPUsAreMagic gezeigten Werte einmal mit den Werten aus unserem Testsystem mit den aktuellen Desktop-Modellen verglichen.
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Im Multi-Threaded-Test des Cinebench R23 liegt der Core 9 273PQE über dem Ryzen 9 7900X mit zwölf Zen-4-Kernen. Deutlich langsamer ist er im Multi-Threaded-Test des Cinebench 2026, der offenbar doch recht stark von der Speicherbandbreite abhängig ist.
Der Single-Threaded-Test des Cinebench R23 zeigt den Core 9 273PQE dann etwas hinter Raptor Lake und Arrow Lake von Intel, aber schneller als jedes Zen-Design von AMD. Auch der Geekbench hat, zumindest für den Multi-Threaded-Teil, eine gewisse Abhängigkeit von der Speicherbandbreite, und das zeigt sich dann auch in den Ergebnissen.
Die Tests können als Fenster auf das gesehen werden, was mit einer reinen P-Kern-CPU möglich wäre. Mit einer Vielzahl an Efficiency-Kernen hat Intel die Multi-Threaded-Leistung deutlich steigern können, ohne dass dabei die Leistungsaufnahme durch die Decke ging. Der Faktor des Betriebes mit DDR4-3200 sollte bei den hier präsentierten Ergebnissen beachtet werden. Viel mehr werden wir von diesen Prozessoren aber wohl nicht mehr sehen. Für den Endkunden sind sie aufgrund der Einschränkungen ohnehin weitestgehend uninteressant.