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#Intel-Core #9-273PQE #CPU #Prozessor #Benchmark #Performance #Bartlett-Lake

12 P-Kerne im Benchmark

Intels Core 9 273PQE zeigt, was er kann

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Intels Core 9 273PQE zeigt, was er kann
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Anfang März stellte Intel mit Bartlett Lake die Core-Series-2-Prozessoren, rein mit Performance-Kernen ausgestattet, final vor. Bartlett Lake setzt weiterhin auf den Sockel LGA1700, der bereits bei Intels Core-Prozessoren der 12. bis 14. Generation zum Einsatz kam. Allerdings richtet sich Bartlett Lake-S nicht an Endkunden oder Selbstschrauber. Wie schon bei den Meteor-Lake-Ablegern für den LGA1700 sind auch diese Modelle für den Einsatz in Netzwerk- und Edge-Systemen vorgesehen. In einem herkömmlichen Desktop-Mainboard lassen sich die Prozessoren daher nicht betreiben.

X-Nutzer @GPUsAreMagic hat einen Core 9 273PQE, also das Spitzenmodell mit zwölf Performance-Kernen, auf einem entsprechenden Mainboard zum Einsatz gebracht. Einher geht dies mit der Unterstützung von DDR4 und DDR5. AVX512 ist für Bartlett Lake im Übrigen nicht aktiv.

Intel Core 9 273PQE (Quelle: GPUsAreMagic)
Intel Core 9 273PQE (Quelle: GPUsAreMagic)
Intel Core 9 273PQE (Quelle: GPUsAreMagic)

Der maximale Takt des Core 9 273PQE liegt bei 5,3 GHz. Die TDP wird mit 125 W angegeben. Laut Intel sind die Prozessoren standardmäßig mit PL2 = 253 W und PL1 = 125 W konfiguriert. Validiert ist der Speichercontroller für DDR5-5600. Im Falle der Tests ist er mit 128 GB DDR4-3200, verteilt auf vier Modulen und dementsprechend zwei Modulen je Speicherkanal, betrieben worden.

Wir haben die von GPUsAreMagic gezeigten Werte einmal mit den Werten aus unserem Testsystem mit den aktuellen Desktop-Modellen verglichen.

Cinebench R23

Multi Threaded

43287XX
41897XX
41196XX
39727XX
37314XX
37169XX
35795XX
35586XX
33293XX
32167XX
30323XX
28726XX
24937XX
23297XX
23097XX
22975XX
19722XX
19521XX
18095XX
15958XX
15137XX
13683XX
13426XX
12872XX
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser

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Cinebench R23

Single Threaded

2435XX
2406XX
2353XX
2336XX
2327XX
2289XX
2265XX
2249XX
2228XX
2204XX
2203XX
2167XX
2159XX
2092XX
2051XX
2043XX
2014XX
1995XX
1988XX
1947XX
1820XX
1707XX
1630XX
1466XX
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser

Cinebench 2026

nT

9600XX
9434XX
9334XX
8955XX
8722XX
8055XX
8038XX
7979XX
7924XX
7271XX
6409XX
5785XX
5616XX
5550XX
5536XX
5498XX
4711XX
4524XX
4385XX
3780XX
3545XX
3314XX
3175XX
3132XX
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser

Geekbench 6

Single Threaded

3489XX
3411XX
3397XX
3323XX
3310XX
3308XX
3307XX
3283XX
3252XX
3191XX
3144XX
3132XX
3032XX
3030XX
3022XX
3003XX
2966XX
2952XX
2936XX
2805XX
2724XX
2670XX
2541XX
2097XX
Punkte
Mehr ist besser

Geekbench 6

Multi Threaded

21859XX
21418XX
21261XX
20609XX
20604XX
19993XX
19576XX
19360XX
18667XX
18499XX
18303XX
18004XX
17558XX
17328XX
16852XX
16112XX
15906XX
14887XX
14792XX
14379XX
12993XX
12366XX
11932XX
9824XX
Punkte
Mehr ist besser

Im Multi-Threaded-Test des Cinebench R23 liegt der Core 9 273PQE über dem Ryzen 9 7900X mit zwölf Zen-4-Kernen. Deutlich langsamer ist er im Multi-Threaded-Test des Cinebench 2026, der offenbar doch recht stark von der Speicherbandbreite abhängig ist.

Der Single-Threaded-Test des Cinebench R23 zeigt den Core 9 273PQE dann etwas hinter Raptor Lake und Arrow Lake von Intel, aber schneller als jedes Zen-Design von AMD. Auch der Geekbench hat, zumindest für den Multi-Threaded-Teil, eine gewisse Abhängigkeit von der Speicherbandbreite, und das zeigt sich dann auch in den Ergebnissen.

Die Tests können als Fenster auf das gesehen werden, was mit einer reinen P-Kern-CPU möglich wäre. Mit einer Vielzahl an Efficiency-Kernen hat Intel die Multi-Threaded-Leistung deutlich steigern können, ohne dass dabei die Leistungsaufnahme durch die Decke ging. Der Faktor des Betriebes mit DDR4-3200 sollte bei den hier präsentierten Ergebnissen beachtet werden. Viel mehr werden wir von diesen Prozessoren aber wohl nicht mehr sehen. Für den Endkunden sind sie aufgrund der Einschränkungen ohnehin weitestgehend uninteressant.

Quellen und weitere Links

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