Anfang März stellte Intel mit Bartlett Lake die Core-Series-2-Prozessoren, rein mit Performance-Kernen ausgestattet, final vor. Bartlett Lake setzt weiterhin auf den Sockel LGA1700, der bereits bei Intels Core-Prozessoren der 12. bis 14. Generation zum Einsatz kam. Allerdings richtet sich Bartlett Lake-S nicht an Endkunden oder Selbstschrauber. Wie schon bei den Meteor-Lake-Ablegern für den LGA1700 sind auch diese Modelle für den Einsatz in Netzwerk- und Edge-Systemen vorgesehen. In einem herkömmlichen Desktop-Mainboard lassen sich die Prozessoren daher nicht betreiben.

X-Nutzer @GPUsAreMagic hat einen Core 9 273PQE, also das Spitzenmodell mit zwölf Performance-Kernen, auf einem entsprechenden Mainboard zum Einsatz gebracht. Einher geht dies mit der Unterstützung von DDR4 und DDR5. AVX512 ist für Bartlett Lake im Übrigen nicht aktiv.

Der maximale Takt des Core 9 273PQE liegt bei 5,3 GHz. Die TDP wird mit 125 W angegeben. Laut Intel sind die Prozessoren standardmäßig mit PL2 = 253 W und PL1 = 125 W konfiguriert. Validiert ist der Speichercontroller für DDR5-5600. Im Falle der Tests ist er mit 128 GB DDR4-3200, verteilt auf vier Modulen und dementsprechend zwei Modulen je Speicherkanal, betrieben worden.

Wir haben die von GPUsAreMagic gezeigten Werte einmal mit den Werten aus unserem Testsystem mit den aktuellen Desktop-Modellen verglichen.

Cinebench R23 Multi Threaded Intel Core Ultra 7 270K Plus (Performance) 43287XX Intel Core Ultra 9 285K (Performance) 41897XX AMD Ryzen 9 9950X3D 41196XX AMD Ryzen 9 9950X 39727XX AMD Ryzen 9 7950X 37314XX Intel Core i9 14900K (Performance) 37169XX Intel Core Ultra 7 265K (Performance) 35795XX AMD Ryzen 9 7950X3D 35586XX Intel Core i7 14700K (Performance) 33293XX Intel Core Ultra 5 250K Plus (Performance) 32167XX Intel Core 9 273PQE 30323XX AMD Ryzen 9 7900X 28726XX Intel Core Ultra 5 245K (Performance) 24937XX Intel Core i5 14600K (Performance) 23297XX AMD Ryzen 7 9850X3D 23097XX AMD Ryzen 7 9800X3D 22975XX AMD Ryzen 7 9700X 19722XX AMD Ryzen 7 7700X 19521XX AMD Ryzen 7 7800X3D 18095XX AMD Ryzen 5 9600X 15958XX AMD Ryzen 5 7600X 15137XX AMD Ryzen 7 5800X3D 13683XX AMD Ryzen 5 7600X3D 13426XX AMD Ryzen 5 7500X3D 12872XX Cinebench-Punkte Mehr ist besser

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Cinebench R23 Single Threaded Intel Core Ultra 7 270K Plus (Performance) 2435XX Intel Core Ultra 9 285K (Performance) 2406XX Intel Core Ultra 5 250K Plus (Performance) 2353XX Intel Core i9 14900K (Performance) 2336XX Intel Core Ultra 7 265K (Performance) 2327XX Intel Core 9 273PQE 2289XX AMD Ryzen 9 9950X3D 2265XX AMD Ryzen 9 9950X 2249XX AMD Ryzen 7 9850X3D 2228XX AMD Ryzen 7 9700X 2204XX Intel Core Ultra 5 245K (Performance) 2203XX Intel Core i7 14700K (Performance) 2167XX AMD Ryzen 5 9600X 2159XX AMD Ryzen 7 9800X3D 2092XX Intel Core i5 14600K (Performance) 2051XX AMD Ryzen 9 7950X3D 2043XX AMD Ryzen 9 7900X 2014XX AMD Ryzen 9 7950X 1995XX AMD Ryzen 7 7700X 1988XX AMD Ryzen 5 7600X 1947XX AMD Ryzen 7 7800X3D 1820XX AMD Ryzen 5 7600X3D 1707XX AMD Ryzen 5 7500X3D 1630XX AMD Ryzen 7 5800X3D 1466XX Cinebench-Punkte Mehr ist besser

Cinebench 2026 nT Intel Core Ultra 7 270K Plus (Performance) 9600XX AMD Ryzen 9 9950X3D 9434XX Intel Core Ultra 9 285K (Performance) 9334XX AMD Ryzen 9 9950X 8955XX Intel Core i9 14900K (Performance) 8722XX Intel Core i7 14700K (Performance) 8055XX AMD Ryzen 9 7950X 8038XX AMD Ryzen 9 7950X3D 7979XX Intel Core Ultra 7 265K (Performance) 7924XX Intel Core Ultra 5 250K Plus (Performance) 7271XX AMD Ryzen 9 7900X 6409XX Intel Core Ultra 5 245K (Performance) 5785XX Intel Core i5 14600K (Performance) 5616XX Intel Core 9 273PQE 5550XX AMD Ryzen 7 9850X3D 5536XX AMD Ryzen 7 9800X3D 5498XX AMD Ryzen 7 9700X 4711XX AMD Ryzen 7 7700X 4524XX AMD Ryzen 7 7800X3D 4385XX AMD Ryzen 5 9600X 3780XX AMD Ryzen 5 7600X 3545XX AMD Ryzen 5 7600X3D 3314XX AMD Ryzen 5 7500X3D 3175XX AMD Ryzen 7 5800X3D 3132XX Cinebench-Punkte Mehr ist besser

Geekbench 6 Single Threaded AMD Ryzen 7 9850X3D 3489XX AMD Ryzen 9 9950X 3411XX AMD Ryzen 9 9950X3D 3397XX AMD Ryzen 7 9700X 3323XX AMD Ryzen 7 9800X3D 3310XX AMD Ryzen 5 9600X 3308XX Intel Core Ultra 9 285K (Performance) 3307XX Intel Core Ultra 7 270K Plus (Performance) 3283XX Intel Core i9 14900K (Performance) 3252XX Intel Core Ultra 7 265K (Performance) 3191XX Intel Core 9 273PQE 3144XX Intel Core Ultra 5 250K Plus (Performance) 3132XX Intel Core Ultra 5 245K (Performance) 3032XX AMD Ryzen 9 7950X3D 3030XX AMD Ryzen 9 7900X 3022XX AMD Ryzen 9 7950X 3003XX Intel Core i7 14700K (Performance) 2966XX AMD Ryzen 7 7700X 2952XX AMD Ryzen 5 7600X 2936XX Intel Core i5 14600K (Performance) 2805XX AMD Ryzen 7 7800X3D 2724XX AMD Ryzen 5 7600X3D 2670XX AMD Ryzen 5 7500X3D 2541XX AMD Ryzen 7 5800X3D 2097XX Punkte Mehr ist besser

Geekbench 6 Multi Threaded Intel Core Ultra 7 270K Plus (Performance) 21859XX AMD Ryzen 9 9950X3D 21418XX Intel Core Ultra 9 285K (Performance) 21261XX Intel Core i9 14900K (Performance) 20609XX AMD Ryzen 9 9950X 20604XX Intel Core Ultra 7 265K (Performance) 19993XX Intel Core Ultra 5 250K Plus (Performance) 19576XX Intel Core i7 14700K (Performance) 19360XX AMD Ryzen 9 7950X3D 18667XX AMD Ryzen 9 7950X 18499XX AMD Ryzen 7 9850X3D 18303XX AMD Ryzen 7 9800X3D 18004XX Intel Core Ultra 5 245K (Performance) 17558XX AMD Ryzen 9 7900X 17328XX Intel Core i5 14600K (Performance) 16852XX AMD Ryzen 7 9700X 16112XX Intel Core 9 273PQE 15906XX AMD Ryzen 7 7800X3D 14887XX AMD Ryzen 7 7700X 14792XX AMD Ryzen 5 9600X 14379XX AMD Ryzen 5 7600X 12993XX AMD Ryzen 5 7600X3D 12366XX AMD Ryzen 5 7500X3D 11932XX AMD Ryzen 7 5800X3D 9824XX Punkte Mehr ist besser

Im Multi-Threaded-Test des Cinebench R23 liegt der Core 9 273PQE über dem Ryzen 9 7900X mit zwölf Zen-4-Kernen. Deutlich langsamer ist er im Multi-Threaded-Test des Cinebench 2026, der offenbar doch recht stark von der Speicherbandbreite abhängig ist.

Der Single-Threaded-Test des Cinebench R23 zeigt den Core 9 273PQE dann etwas hinter Raptor Lake und Arrow Lake von Intel, aber schneller als jedes Zen-Design von AMD. Auch der Geekbench hat, zumindest für den Multi-Threaded-Teil, eine gewisse Abhängigkeit von der Speicherbandbreite, und das zeigt sich dann auch in den Ergebnissen.

Die Tests können als Fenster auf das gesehen werden, was mit einer reinen P-Kern-CPU möglich wäre. Mit einer Vielzahl an Efficiency-Kernen hat Intel die Multi-Threaded-Leistung deutlich steigern können, ohne dass dabei die Leistungsaufnahme durch die Decke ging. Der Faktor des Betriebes mit DDR4-3200 sollte bei den hier präsentierten Ergebnissen beachtet werden. Viel mehr werden wir von diesen Prozessoren aber wohl nicht mehr sehen. Für den Endkunden sind sie aufgrund der Einschränkungen ohnehin weitestgehend uninteressant.