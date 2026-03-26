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Lange Zeit zeigte ARM keinerlei Interesse, einen eigenen Prozessor auf den Markt zu bringen. Stattdessen bot man mit den Neoverse-Plattformen nicht nur die entsprechenden Lizenzen an, sondern zeigte auch ein Referenzdesign auf, welches viele der Kunden auf die eigenen Bedürfnisse anpassten.

Vor wenigen Tagen ist mit der AGI CPU nun aber doch ein eigenes Produkt von ARM erschienen. Der Prozessor wurde von Meta mitentwickelt, die wohl zugleich auch einer der größten Kunden sein dürften. Dabei haben viele der Hyperscaler bereits eigene Designs entwickelt und mit Ampere Computing hat ARM auch einen eigenen Kunden als direkten Konkurrenten um diesen Markt.

Die AGI CPU von ARM basiert auf dem bereits bekannten Neoverse-V3-Design. Unter anderem kommt dieses auch beim Azure Cobalt 200 von Microsoft zum Einsatz.

Drei unterschiedliche Modelle der AGI CPU werden angeboten. In der größten Version sind 136 Kerne vorhanden. Die TCO-optimierrte Version bringt es auf 128 Kerne und wer pro CPU-Kern viel Cache und Speicher benötigt, der kann auf eine Version mit 64 Kernen zurückgreifen. Gefertigt wird der Chip bei TSMC in einem N3-Verfahren.

Gegenüberstellung der ARM AGI CPU

ARM AGI CPU 136C ARM AGI CPU 128C ARM AGI CPU 64C Modellname SP113012 SP113012S SP113012A Anzahl der Kerne 136 128 64 System Level Cache 128 MB 128 MB 128 MB Takt 3,2 GHz 3,2 GHz 3,2 GHz TDP 300 W 300 W 300 W Speicher 12x RDIMM DDR5-8800 12x RDIMM DDR5-8800 12x RDIMM DDR5-8800 Speicherdurchsatz 6 GB/s pro Kern 6,3 GB/s pro Kern 13 GB/s pro Kern PCIe/CXL 96x PCIe 6.0 / CXL 3.0 Type 3 96x PCIe 6.0 / CXL 3.0 Type 3

96x PCIe 6.0 / CXL 3.0 Type 3

Die Kerne der Prozessoren verwenden ein Armv9.2-Design mit Instruktionen für BFLOAT16 und INT8. Jeder Kern bietet zwei 128 Bit breite Vektoreinheiten (2x 128 SVE) und besitzt 2 MB an L2-Cache je Kern. Allen Kernen stehen zudem noch 128 MB an System-Level-Cache zur Verfügung. Der CPU-Takt wird über alle Varianten mit 3,2 GHz angegeben. Auch die TDP ist mit jeweils 300 W für alle Modelle identisch.

Hinsichtlich der Plattform- und I/O-Funktionen sind unter anderem zwölf Speicherkanäle für DDR5 mit 8.800 MT/s vorhanden. Die theoretische Speicherbandbreite liegt bei 844,8 GB/s. Zudem vorhanden sind 96 PCI-Express-6.0-Lanes, die auch als CXL 3.0 Type 3 verwendet werden können.

ARM selbst bietet Referenzdesign-Server in einer Dual-Socket-Konfiguration an. Mit Lenovo, Supermicro und ASRock Rack hat man allerdings auch schon die ersten Partner an der Hand.

Für das kommende Jahr sollen die CSS-V4-Plattform und damit auch schon die zweite Generation der AGI CPU erscheinen. Auch eine dritte Generation ist bereits geplant.