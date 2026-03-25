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Zur CES stellte Intel seine neue Notebook-Serie offiziell vor bzw. nutzte die Messe für einen baldigen Marktstart – zusammen mit seinen Notebook-Partnern. Die Core-Ultra-3-Serie bringt die Leistung von Arrow Lake mit der Effizienz von Lunar Lake zusammen. In einer detaillierten Leistungsanalyse haben wir uns nun die Modelle Core Ultra X9 388H und Core Ultra X7 358H genauer angesehen.

Zusammen mit Panther Lake wurde aber auch eine weitere Package-Konfiguration gezeigt. Diese verwendet einen abermals kleineren Platform-Controller-Tile mit nur noch sechs PCIe-Lanes, zweimal Thunderbolt 4, insgesamt zehnmal USB sowie Wi-Fi 7 und Bluetooth.

Neben dem klassischen Compute-Tile gibt es eine weitere Variante, die zusätzlich eine GPU integriert. Auch dieser Tile entsteht im Intel-18A-Prozess. In dieser Ausführung trägt der Chip den Codenamen Wildcat Lake. Der Compute-Tile bietet sechs CPU-Kerne (2P + 4LPE) sowie die NPU 5. Die integrierte Grafikeinheit basiert auf der Xe3-Architektur, ist jedoch nur mit zwei Xe3-Kernen ausgestattet.

Im Rahmen des Pro-Events wurde die Core Series 3 nun erneut erwähnt. Der offizielle Start soll bald erfolgen.

Intel beschreibt die Notebooks mit Prozessor der Core Series 3 als kostenbewusst, leistungsstark mit hoher Akkulaufzeit und für dünne Notebook-Modelle.

Womöglich könnte Wildcat Lake damit eine Basis für die Windows-Konkurrenz zum MacBook Neo werden. Die PC-Industrie zeigte sich nach dem Start des kostengünstigen MacBooks mit A18-Pro-SoC geschockt und scheint bisher keinerlei Antwort auf das Angebot von Apple zu haben. Ob Wildcat Lake die Antwort sein kann, hängt aber auch von der restlichen Ausstattung der Notebooks und deren Ausrichtung ab.