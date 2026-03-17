Werbung

Nach der offiziellen Vorstellung der Core-Ultra-200S-Plus-Serie aka Arrow Lake-Refresh für den Desktop, hat Intel nun auch die Core-Ultra-200HX-Plus-Serie für Notebooks angekündigt.

Anders als bei den beiden Desktop-Modellen Core Ultra 7 270K Plus und Core Ultra Plus 250K, denen Intel unter anderem vier weitere Efficiency-Kerne gönnt, bleibt dieses Plus bei den Notebook-Modellen aus. Neu sind aber auch hier nur zwei Modelle: Der Core Ultra 9 290HX Plus und der Intel Core Ultra 7 270HX Plus.

Im Vergleich zum Core Ultra 7 285HX und Intel Core Ultra 7 265HX bekommen die beiden Refresh-Modelle ebenfalls das um 900 MHz beschleunigte D2D-Interface spendiert. Zudem werden sie genau wie die Desktop-Modelle die Unterstützung des Intel Binary Optimization Tool erhalten.

Für den Core Ultra 9 290HX Plus spricht Intel von einem Leistungsplus in Spielen von 8 % und eine um 9 % höhere Single-Threaded-Leistung. Diese Verbesserungen gehen auf die Optimierungen durch das Intel Binary Optimization Tool sowie das beschleunigte D2D-Interface zurück.

Für den DDR5-Speicher bleibt es bei 6.400 MT/s. Der Speichercontroller der Desktop-Prozessoren wurde auf 7.200 MT/s beschleunigt. Allerdings will Intel den Notebook-Herstellern sicherlich eine weitere Validierung ihrer Plattformen ersparen.

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 und Thunderbolt 5 sollen zusammen mit den Refresh-Prozessoren ebenfalls Einzug in die neuen Notebooks halten. Notebooks mit den Prozessoren der Core-Ultra-200HX-Plus-Serie sind ab heute, dem 17. März, erhältlich. Ab dem 26. März sind die beiden Desktop-Modelle Core Ultra Plus 270K und Core Ultra Plus 250K im Handel. Kurz zuvor ist mit den Tests zu rechnen.