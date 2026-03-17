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#Intel #Core-Ultra-200HX-Plus #CPU #Prozessor #Arrow-Lake #Refresh

Core Ultra 200HX Plus

Auch die Notebook-CPUs bekommen den Refresh

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Auch die Notebook-CPUs bekommen den Refresh
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Nach der offiziellen Vorstellung der Core-Ultra-200S-Plus-Serie aka Arrow Lake-Refresh für den Desktop, hat Intel nun auch die Core-Ultra-200HX-Plus-Serie für Notebooks angekündigt.

Anders als bei den beiden Desktop-Modellen Core Ultra 7 270K Plus und Core Ultra Plus 250K, denen Intel unter anderem vier weitere Efficiency-Kerne gönnt, bleibt dieses Plus bei den Notebook-Modellen aus. Neu sind aber auch hier nur zwei Modelle: Der Core Ultra 9 290HX Plus und der Intel Core Ultra 7 270HX Plus.

Im Vergleich zum Core Ultra 7 285HX und Intel Core Ultra 7 265HX bekommen die beiden Refresh-Modelle ebenfalls das um 900 MHz beschleunigte D2D-Interface spendiert. Zudem werden sie genau wie die Desktop-Modelle die Unterstützung des Intel Binary Optimization Tool erhalten.

Intel, Core Ultra 200HX Plus
Intel, Core Ultra 200HX Plus
Intel, Core Ultra 200HX Plus
Intel, Core Ultra 200HX Plus
Intel, Core Ultra 200HX Plus
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Intel, Core Ultra 200HX Plus
Intel, Core Ultra 200HX Plus
Intel, Core Ultra 200HX Plus
Intel, Core Ultra 200HX Plus
Intel, Core Ultra 200HX Plus
Intel, Core Ultra 200HX Plus

Für den Core Ultra 9 290HX Plus spricht Intel von einem Leistungsplus in Spielen von 8 % und eine um 9 % höhere Single-Threaded-Leistung. Diese Verbesserungen gehen auf die Optimierungen durch das Intel Binary Optimization Tool sowie das beschleunigte D2D-Interface zurück.

Für den DDR5-Speicher bleibt es bei 6.400 MT/s. Der Speichercontroller der Desktop-Prozessoren wurde auf 7.200 MT/s beschleunigt. Allerdings will Intel den Notebook-Herstellern sicherlich eine weitere Validierung ihrer Plattformen ersparen.

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 und Thunderbolt 5 sollen zusammen mit den Refresh-Prozessoren ebenfalls Einzug in die neuen Notebooks halten. Notebooks mit den Prozessoren der Core-Ultra-200HX-Plus-Serie sind ab heute, dem 17. März, erhältlich. Ab dem 26. März sind die beiden Desktop-Modelle Core Ultra Plus 270K und Core Ultra Plus 250K im Handel. Kurz zuvor ist mit den Tests zu rechnen.

Intel, Core Ultra 200HX Plus
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