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Bisher waren die CPU-Eigenentwicklungen von NVIDIA in Form der Grace-CPUs nur das Beiwerk zu den GPU-Beschleunigern und dienten primär als Host für die Rechenknoten. Theoretisch aber hatte NVIDIA schon mit der Grace-CPU ein weitaus breiteres Anwendungsfeld ins Auge gefasst.
Mit der Vera-CPU will man dies nun endlich umsetzen. Meta hat als einer der größten Hyperscaler bereits angekündigt, dass man CPU-only Vera-Racks in seinen Rechenzentren einsetzen wird. Wie auch bei Rubin CPX beziehungsweise der heutigen Ankündigung von Groq 3 LPX muss NVIDIA inzwischen mehr bieten, als nur einen starken KI-Beschleuniger – die eierlegende Wollmilchsau hat ausgesorgt und es braucht vermehrt anwendungsspezifische Hardware.
Basis der Vera-CPU ist der eigens entwickelte Olympus-Kern, der auf die Ausführung von KI-Anwendungen ausgelegt ist. Sogenannte Agentic Workloads und das Reinforcement Learning sollen die Spezialgebiete für den Einsatz der Vera-CPU sein.
|Grace-CPU
|Vera-CPU
|Anzahl der Kerne
|72
|88
|Anzahl der Threads
|72
|176
|L2-Cache
|1 MB
|2 MB
|L3-Cache
|114 MB
|162 MB
|Speicherbandbreite
|512 GB/s
|1,2 TB/s
|Speicherkapazität
|480 GB LPDDR5X
|1,5 TB LPDDR5X
|SIMD
|4x 128b SVE2
|6x 128b SVE2 FP8
|NVLink-C2C
|900 GB/s
|1,8 TB/s
|PCIe/CXL
|PCIe 5.0
|PCIe 6.0 / CXL 3.1
Neben den reinen Hardware-Faktoren hat NVIDIA die Olympus-Kerne beispielsweise auf eine 10-Wide-Instruction-Pipeline ausgeweitet. Hinzu kommen nun zwei Sprungvorhersagen pro Taktzyklus und eine Optimierung auf die Ausführung von PyTorch für den Instruction Buffer. Die IPC-Leistung soll um 50 % gegenüber der Grace-CPU steigen.
Die deutlich gesteigerte Speicherbandbreite von nun 1,2 TB/s bedeutet, zusammen mit einem schnelleren Fabric, dass den einzelnen der 88 Kernen theoretisch 80 GB/s an Speicherbandbreite zur Verfügung stehen.
Für die Agentic Workloads und das Reinforcement Learning verspricht sich NVIDIA eine Leistungssteigerung von 80 bis 120 % im Vergleich zu Systemen mit der Grace-CPU.
Ein komplettes NVIDIA Vera CPU Rack besteht dabei aus 256 Vera-CPUs, die miteinander verbunden sind. Insgesamt stehen somit 400 TB an LPDDR-Speicher zur Verfügung, die auf eine kumulierte Speicherbandbreite von 300 TB/s kommen. Teil des Racks sind aber auch 64 BlueField-4-DPUs. Alle Komponenten sind wassergekühlt und über eine Spectrum-X-Ethernet mit 800 GbE pro Port miteinander verbunden.
HPE GX240 bringt es auf 640 Vera-CPUs
HPE stellt mit dem Cray Supercomputing GX240 Compute Blade eine eigene Racklösung vor. Hier befinden sich acht Knoten mit jeweils zwei Vera-CPUs in einem Compute-Blade. Bis zu 40 dieser Compute-Blades lassen sich in einem Rack unterbringen und somit kommt ein solches System auf 640 Vera-CPUs in einem Rack. Fast dreimal so viele wie bei NVIDIAs Vera-CPU-Rack.
Laut HPE wird das Cray Supercomputing GX240 Compute Blade mit Vera-CPUs ab 2027 zur Verfügung stehen. Ob NVIDIA mit anderen Partnern eine frühere Bereitstellung umsetzen kann, wissen wir aktuell nicht.