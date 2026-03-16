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GTC 2026

NVIDIA kündigt das Vera-CPU-Rack für CPU-only Inferencing an

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NVIDIA kündigt das Vera-CPU-Rack für CPU-only Inferencing an
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Bisher waren die CPU-Eigenentwicklungen von NVIDIA in Form der Grace-CPUs nur das Beiwerk zu den GPU-Beschleunigern und dienten primär als Host für die Rechenknoten. Theoretisch aber hatte NVIDIA schon mit der Grace-CPU ein weitaus breiteres Anwendungsfeld ins Auge gefasst.

Mit der Vera-CPU will man dies nun endlich umsetzen. Meta hat als einer der größten Hyperscaler bereits angekündigt, dass man CPU-only Vera-Racks in seinen Rechenzentren einsetzen wird. Wie auch bei Rubin CPX beziehungsweise der heutigen Ankündigung von Groq 3 LPX muss NVIDIA inzwischen mehr bieten, als nur einen starken KI-Beschleuniger – die eierlegende Wollmilchsau hat ausgesorgt und es braucht vermehrt anwendungsspezifische Hardware.

Basis der Vera-CPU ist der eigens entwickelte Olympus-Kern, der auf die Ausführung von KI-Anwendungen ausgelegt ist. Sogenannte Agentic Workloads und das Reinforcement Learning sollen die Spezialgebiete für den Einsatz der Vera-CPU sein.

Gegenüberstellung der ARM-Host-Prozessoren von NVIDIA

Grace-CPU Vera-CPU
Anzahl der Kerne 72 88
Anzahl der Threads 72 176
L2-Cache 1 MB2 MB
L3-Cache 114 MB 162 MB
Speicherbandbreite 512 GB/s 1,2 TB/s
Speicherkapazität 480 GB LPDDR5X 1,5 TB LPDDR5X
SIMD 4x 128b SVE2 6x 128b SVE2 FP8
NVLink-C2C 900 GB/s 1,8 TB/s
PCIe/CXL PCIe 5.0 PCIe 6.0 / CXL 3.1

Neben den reinen Hardware-Faktoren hat NVIDIA die Olympus-Kerne beispielsweise auf eine 10-Wide-Instruction-Pipeline ausgeweitet. Hinzu kommen nun zwei Sprungvorhersagen pro Taktzyklus und eine Optimierung auf die Ausführung von PyTorch für den Instruction Buffer. Die IPC-Leistung soll um 50 % gegenüber der Grace-CPU steigen.

Die deutlich gesteigerte Speicherbandbreite von nun 1,2 TB/s bedeutet, zusammen mit einem schnelleren Fabric, dass den einzelnen der 88 Kernen theoretisch 80 GB/s an Speicherbandbreite zur Verfügung stehen.

NVIDIA GTC 2026: Vera-CPU
NVIDIA GTC 2026: Vera-CPU

Für die Agentic Workloads und das Reinforcement Learning verspricht sich NVIDIA eine Leistungssteigerung von 80 bis 120 % im Vergleich zu Systemen mit der Grace-CPU.

Ein komplettes NVIDIA Vera CPU Rack besteht dabei aus 256 Vera-CPUs, die miteinander verbunden sind. Insgesamt stehen somit 400 TB an LPDDR-Speicher zur Verfügung, die auf eine kumulierte Speicherbandbreite von 300 TB/s kommen. Teil des Racks sind aber auch 64 BlueField-4-DPUs. Alle Komponenten sind wassergekühlt und über eine Spectrum-X-Ethernet mit 800 GbE pro Port miteinander verbunden.

HPE GX240 bringt es auf 640 Vera-CPUs

HPE zur GTC 2026
HPE zur GTC 2026
HPE zur GTC 2026
HPE zur GTC 2026
HPE zur GTC 2026

HPE stellt mit dem Cray Supercomputing GX240 Compute Blade eine eigene Racklösung vor. Hier befinden sich acht Knoten mit jeweils zwei Vera-CPUs in einem Compute-Blade. Bis zu 40 dieser Compute-Blades lassen sich in einem Rack unterbringen und somit kommt ein solches System auf 640 Vera-CPUs in einem Rack. Fast dreimal so viele wie bei NVIDIAs Vera-CPU-Rack.

Laut HPE wird das Cray Supercomputing GX240 Compute Blade mit Vera-CPUs ab 2027 zur Verfügung stehen. Ob NVIDIA mit anderen Partnern eine frühere Bereitstellung umsetzen kann, wissen wir aktuell nicht. 

Quellen und weitere Links

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