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Wer aktuell einen Blick in die einschlägigen Preisvergleichsportale wirft, wird feststellen, dass die Ryzen-9000X3D-Modelle von AMD in den vergangenen Tagen deutlich günstiger geworden sind.

Das neueste Modell dieser Serie, der Ryzen 7 9850X3D (Test) kostet beispielsweise etwa 440 Euro und ist damit rund 60 Euro günstiger als zum Start Ende Januar. Zwischenzeitlich schon einmal günstiger zu bekommen war der Ryzen 7 9800X3D (Test), aber auch hier gibt es tendentiell eher fallende Preise zu beobachten, die wieder in Richtung des Allzeit-Tiefspreist führen könnten. 430 Euro kostet die sparsamere Gaming-Speerspitze aktuell.

In den vergangenen Tagen immer wieder in Angeboten zu finden ist auch der Ryzen 9 9950X3D (Test), der dann für 640 Euro zu haben war. Auch der wegen seiner Kernzuteilung mit dem zusätzlichen Cache eher weniger beliebte Ryzen 9 9900X3D fällt aktuell im Preis. Ob 535 Euro hier aber eine gute Investition sind, ist eher zu bezweifeln. Spieler sollten lieber zum Ryzen 7 9850/9800X3D greifen.

Echte Schnäppchen sehen anders aus, so viel ist klar. Bis auf den Ryzen 7 9850X3D waren alle erwähnten Prozessoren zwischenzeitlich schon einmal günstiger, verblieben aber grundsätzlich auch auf einem recht hohen Preisniveau. Der Trend zeigt nun tendentiell eher fallende Preise.

Mit der Ankündigung der Core-Ultra-200S-Plus-Prozessoren seitens Intel könnte ein gewisser Preisdruck entstehen, denn mit den zusätzlichen vier Efficiency-Kernen dürften die beiden neuen Modelle im Preis-Leistungs-Verhältnis ein gutes Angebot sein. Rein auf die Spiele-Leistung bezogen aber werden die Achtkern-X3D-Modelle weiterhin deutlich schneller sein.