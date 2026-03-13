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Bereits vor einigen Wochen tauchten erste Hinweise auf, dass der chinesische Mini-PC- und Notebook-Hersteller Chuwi Systeme ausgeliefert haben könnte, bei denen der verbaute Prozessor nicht dem entspricht, was beworben wurde. Die Kollegen von Notebookcheck hatten bereits im Sommer ein Chuwi CoreBook X getestet, sind damals aber noch nicht auf die Ungereimtheiten gestoßen.

Fakt ist: In der Ausstattung wird das von Chuwi verkaufte CoreBook X und CoreBook Plus mit einem Ryzen 5 7430U alias Barcelo-R beworben. Hier sollten demnach sechs Zen-3-Kerne mit einem Boost-Takt von bis zu 4,3 GHz und 16 MB L3-Cache vorhanden sein. Tatsächlich aber verbaut ist ein Ryzen 5 5500U (Codename Lucienne) mit sechs Zen-2-Kernen und nur halb so viel L3-Cache. Auch der Takt fällt mit 4 GHz niedriger aus.

Aber warum ist der Einsatz des anderen und deutlich älteren Prozessors nicht schon früher aufgefallen? Die Täuschung ist gut gemacht, denn weder Windows noch Tools wie CPU-Z erkennen den verbauten Prozessor als Ryzen 5 5500U, sondern auch im BIOS wird dieser als Ryzen 5 7430U gemeldet. Dies gilt selbst für die Angaben der Taktraten und auch die Kapazität des L3-Cache.

Die einzige Möglichkeit, erkennen zu können, um welchen Prozessor es sich wirklich handelt, wäre die Prüfung der Befehlssatzerweiterungen gewesen, denn hier gibt es Unterschiede zwischen der Zen-2- und Zen-3-Architektur. Die Kapazität des L3-Cache ließe sich erkennen, wenn man die Bandbreite und Latenzen misst, denn hier würde auffallen, dass nach 8 MB bereits in den Arbeitsspeicher ausgelagert werden muss und die Latenzen steigen.

Aber dies sind sicherlich keine Standardprüfungen für den Test eines Notebooks. Auch wir verlassen uns hier auf die Angaben des Herstellers und prüfen allenfalls mit CPU-Z gegen.

Es dürfte bei den etablierten Herstellern auch unwahrscheinlich sein, dass es zu einem solchen Vorfall kommt. Noch aber ist auch völlig unklar, ob Chuwi bekannt ist, welche CPUs hier verbaut sind.

Chuwi hat tatsächlich geantwortet, jedoch nicht explizit einen Fehler eingestanden. Stattdessen wird auf verschiedene Produktionschargen, genauer gesagt noch im Umlauf befindliche Restbestände verwiesen. Auf diese Geräte habe man keinen direkten Einfluss mehr. Weiterhin räumt der Hersteller ein, dass dieses Thema sehr ernst genommen wird und eine interne Prüfung in die Wege geleitet wurde, um die genaue Ursache zu klären. - Statement von Chuwi an Notebookcheck

Ein Vorsatz lässt sich Chuwi nach aktuellem Kenntnisstand nicht nachweisen. Der Betrug könnte auch in der Zulieferkette stattgefunden haben. Allerdings weist die Product ID Tray "100-000000375" den gezeigten Prozessor klar als Ryzen 5 5500U aus und dies hätte Chuwi auffallen müssen.