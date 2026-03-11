Werbung

Fully Homomorphic Encryption (FHE) ist ein Verschlüsselungsverfahren, bei dem verschlüsselte Daten, genauer gesagt die dazugehörigen Berechnungen, direkt auf einem Chip ausgeführt werden können, ohne sie jemals zu entschlüsseln. Das Ergebnis bleibt weiterhin verschlüsselt. Dadurch sind selbst scheinbar vertrauenswürdige Plattformen und Instanzen zusätzlich abgesichert.

Komplexere Funktionen werden dazu als arithmetische Schaltkreise bzw. Polynome in Additionen und Multiplikationen zerlegt. Alle gängigen FHE-Schemata sind "noisy": Bei der Verschlüsselung wird absichtlich ein Fehlerterm (Rauschen) eingebracht, der die Sicherheit gewährleistet. Das Bootstrapping ist eine Korrekturmaßnahme, welche das Rauschen wieder entfernt, da sie sonst nach wenigen Operationen unbrauchbar wäre. FHE-Operationen sind um viele Größenordnungen langsamer als Berechnungen im Klartext. Das Bootstrapping ist typischerweise der dominierende Kostenfaktor.

Auf der IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) stellte Intel den FHE-Beschleuniger Heracles vor, wie IEEE Spectrum berichtet.

Der eigentliche Beschleuniger-Chip wird in Intel 3 gefertigt. Spezielle SIMD-Rechenwerke sind mit großen Caches und HBM3E verbunden. Ein sogenanntes Scratchpad-SRAM kommt alleine auf eine Kapazität von 64 MB. Die Register für die großen Speicher kommen auf 9 MB. Zweimal 24 GB HBM3E kommen mit einem jeweils 1.024 Bit breiten Speicherinterface auf eine Speicherbandbreite von 819 GB/s.

Die Leistungsangaben des Heracles auf dem ISSCC beschrieben diesen wie folgt: Es wurde eine einfache private Anfrage an einen sicheren Server gestellt. Sie simulierte die Anfrage einer Wählerin, die sich vergewissern wollte, dass ihre Stimme korrekt registriert worden war. Der Staat verfügt in diesem Fall über eine verschlüsselte Datenbank mit den Wählern und ihren Stimmen. Um ihre Privatsphäre zu wahren, möchte die Wählerin nicht, dass ihre Stimmdaten zu irgendeinem Zeitpunkt entschlüsselt werden. Daher verschlüsselt sie mithilfe von FHE ihre ID und ihre Stimme und sendet diese an die Datenbank der Regierung. Dort ermittelt das System, ohne sie zu entschlüsseln, ob sie übereinstimmt, und gibt eine verschlüsselte Antwort zurück, die sie dann auf ihrer Seite entschlüsselt.

Mit einem Xeon-Prozessor, dessen Kernanzahl nicht bekannt ist, dauerte diese Anfrage 15 ms. Intels Heracles-Beschleuniger benötigte nur 14 µs. Mit einer Vielzahl an Anfragen, multipliziert sich der Unterschied in der Rechenleistung entsprechend. Für einige entscheidende mathematische Transformationen in der FHE sieht Intel einen Leistungsvorteil von Faktor 1.000 bis 5.000. Angaben zur Leistungsaufnahme machte Intel leider nicht.

Verschiedene Forschungseinrichtungen arbeiten aktuell an FHE-Beschleunigern. Diese werden in den USA von Darpa, einer Forschungsbehörde des US-Verteidigungsministeriums unterstützt. Dazu gehört auch der Heracles-Chip von Intel.