Auf der Embedded World in Nürnberg gibt es die ersten und konkreten Lebenszeichen zu Intels kommender Desktop-Plattform Nova Lake. Die Kollegen von ComputerBase konnten einerseits bei ECS mit dem Liva P300 eine Studie eines möglichen Mini-PC-Designs für Intel Nova Lake-S erspähen und haben zudem zwischen den Messeständen unter vorgehaltener Hand einige weitere Details erfragen können.

So soll Intel für die Core-Ultra-400-Serie tatsächlich einen Start in diesem Jahr anvisieren. Ein Großteil der Modelle auf Basis von Nova Lake wird aber erst 2027 verfügbar sein. Pauschal ist Q1 2027 weiterhin das offizielle Startfenster für Nova Lake. Alles, was Ende 2026 erscheint, dient dann wohl nur der Einhaltung des eigenen Versprechens, noch 2026 an den Start gehen zu wollen.

Technische Details gibt es auf den Ausstellungsflächen nur wenige zu sehen. ECS nennt die Unterstützung von 8.000 MT/s für den Arbeitsspeicher. In Anbetracht dessen, dass der Speichercontroller in Arrow Lake bereits für 6.400 MT/s validiert wird, was mit dem Refresh wohl auf 7.200 MT/s angehoben wird, ist eine weitere Steigerung für Nova Lake mehr als nur denkbar.

Details oder eine weitere Einschätzung zur Anzahl der Kerne, geplant sind offenbar Desktop-Modelle mit bis zu 52 Kernen, gibt es indes nicht. ComputerBase spricht davon, "dass viele Gerüchte bisher zutreffen oder zumindest nah dran liegen".

Ein kleines Detail gibt es aber doch noch. Nova Lake wird zumindest auf dem Desktop kein Stromsparwunder werden. ECS soll sein Mini-System Liva P300 mit einem Netzteil von 210 bis 240 W planen. Aktuell wird das System mit 120 W versorgt. Die Nova-Lake-CPUs scheinen sich also etwas mehr Energie zu genehmigen, was auch nicht weiter schlimm ist, wenn das Leistungs-/Verbrauchs-Verhältnis stimmt. Von einer TDP von 175 W für das Topmodell sprechen die Kollegen, was sich wohl auf die Base-Power bezieht. Aktuell liegt diese beim Core Ultra 9 285K bei 125 W.

Im Verlaufe des aktuellen Jahres dürften wir noch einige Male etwas zu Nova Lake hören. Interessant ist dabei auch, dass Intel für Nova Lake wieder auf TSMC für den Compute-Tile zurückgreifen wird, während die aktuellen Notebook-Chips der Core-Ultra-300-Serie (Panther Lake) in Intel 18A gefertigt werden. Es wird spekuliert, dass Intel einige kleinere Varianten des Compute-Tile später selbst in Intel 18A fertigen wird. Für die Desktop-Chips aber wird Intel auf N2P von TSMC zurückgreifen – genau wie AMD für die CCDs mit den Zen-6-Kernen.