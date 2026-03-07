Werbung

Nach der Nennung der technischen Basisinformationen schon im Oktober des vergangenen Jahres stellte Intel seine Core-Ultra-300-Serie dann zum Jahreswechsel offiziell vor. In einer Leistungsanalyse haben wir uns die Modelle Core Ultra X9 388H und Core Ultra X7 358H schon genauer zu Gemüte geführt.

In einer Analyse hat sich Kurnal einen Panther-Lake-Chip genauer angeschaut. Das Package aus drei Chiplets wurde dazu zerlegt, die einzelnen Chiplets abgeschliffen und Fotos der Chips gemacht, die dann auch gleich eine Kennzeichnung erfahren haben.

Die aktiven Komponenten von Panther Lake bestehen aus drei Chiplets. Der Compute-Tile mit den CPU-Kernen und dem Speichercontroller, der in Intel 18A gefertigt wird, sowie dem Platform-Controller Tile, den Intel bei TSMC in fertigen lässt N6. Hinzu kommt ein GPU-Tile, den Intel im Falle des größeren Chips ebenfalls bei TSMC bezieht, der aber in N3E hergestellt wird. Für den kleineren GPU-Tile verwendet man die eigene Fertigung in Intel 3.

Gegenüberstellung von Temperatur und Takt Chiplet Fertigung Chipgröße Compute-Tile Intel 18A 14,32 x 8,04 mm Platform-Controller-Tile TSMC N6 12,44 x 4,00 mm

GPU-Tile TSMC N3E 8,14 x 6,78 mm



Die von Kurnal gemachten Angaben zur Größe beziehen sich auf den großen Compute-Tile mit 4P+8E+4LPE-Kernen. Es gibt auch eine weitere Variante mit 4P+4LPE-Kernen. Auch beim GPU-Tile handelt es sich um den größeren Ausbau mit 12 Xe3-Kernen und 16 MB L2-Cache.

Auf den Bildern gut zu erkennen sind die vier großen Performance-Kerne. Hinzu kommen drei Efficiency-Kern-Cluster mit den 4 MB L2-Cache für jeweils vier Kerne. Auch der 18 MB große L3-Cache für die Performance- und Efficiency-Kerne ist zu erkennen. In den Randbereichen zu erkennen ist ein 128 Bit breites Speicherinterface für den LPDDR5-Speicher. Gleiches gilt für die PHYs der Die-to-Die-Interfaces (D2D) – einmal zum Platform-Controller- und einmal zum GPU-Tile.

Der GPU-Tile zeigt viele gleichmäßige und sich wiederholende Strukturen – bei 12 Xe3-Kernen nicht weiter verwunderlich. Auch der recht große L2-Cache belegt einiges an Fläche. Der Platform-Controller-Tile hingegen wird im Randbereich von vielen PHYs dominiert.

Eine Anmerkung hat Kurnal zur Erstellung der Die-Shots – vorwiegend beim Compute-Tile, der in Intel 18A gefertigt wird. Hier bringt Intel erstmals eine rückseitige Strom- und Spannungsversorgung (Backside Power Delivery Network, BSPDN) namens PowerVia zum Einsatz. Dies macht es beim Abschleifen und der Bearbeitung der Chips schwieriger, an die logischen Strukturen des Chips zu gelangen.