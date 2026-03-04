Werbung

Kurnal hat Die-Shots und die dazugehörigen Beschriftungen zum GB10-SoC von NVIDIA veröffentlicht. Diesen hat MediaTek gemeinsam mit NVIDIA entwickelt – MediaTek zeichnet sich für den CPU-Chiplet verantwortlich und NVIDIA hat den GPU-Chiplet beigesteuert. Viele Details zum GB10-SoC hat NVIDIA zur Hot-Chips-Konferenz im vergangenen Sommer veröffentlicht.

Was die Analyse von Kurnal und Vergleiche durch SemiAnalysis nun offenbaren, ist der Umstand, dass die Chipfläche für einzelne Funktionsbereiche der Blackwell-GPU im GB10 größer ausfällt, als wir dies von den anderen Chips kennen. Dazu sei gesagt, dass NVIDIA für die Blackwell-GPUs (KI-Beschleuniger und GeForce-Produkte) die optimierte Fertigung in 5 nm (4N) bei TSMC verwendet. Für den GB10-SoC und das GPU-Chiplet wird ein N3-Prozess von TSMC verwendet. Nominell setzt NVIDIA also auf eine neue Node-Generation.

Kurnal nennt Chipgrößen von 12,91 x 29,55 mm für den gesamten Chip. Das CPU-Chiplet kommt auf 12,91 x 16,10 mm und das GPU-Chiplet auf 12,91 x 13,45 mm.

Laut SemiAnalysis ist ein GPC (Graphics Processing Cluster, oberste skalare Einheit auf dem Chip) der Blackwell-Architektur auf dem GB10-Chip mit 12 SMs (Streaming Multiprocessor) um 12,5 % größer. Das im GPC organisierte TPC (Texture Processing Cluster, Gruppierung von SMs und Textur-Logik) wächst um 16,7 % an und der einzelne SM wird um 13,5 % größer.

Aber warum werden diese Elemente im nominell kleineren 3-nm-Prozess nun größer? Sollte eine fortschrittlichere Fertigung nicht dazu führen, dass solche Strukturen kleiner sind?

Eine einfache Antwort auf diese Fragen gibt es nicht. Zunächst einmal ist nicht klar, gegen welche Blackwell-Chips SemiAnalysis hier vergleicht. Die KI-Beschleuniger werden in 4NP gefertigt, die Endkunden-Chips für die GeForce-Karten in 4N – beides wie zuvor besprochen von TSMC und NVIDIA angepasste Fertigungsgrößen der N5-Klasse (5 nm).

Einerseits könnte das Physical-Design-Team in der Portierung unterschiedliche Zielvorgaben erhalten haben. Ein "entspannteres", da nicht so dicht gepacktes Design kann beispielsweise dabei helfen, die Ausbeute des Chips zu verbessern. Wenn auf einen neuen Prozess gewechselt wird, kann dies eine sinnvolle Maßnahme sein. Ein weiterer Punkt könnte die Tatsache sein, dass es Unterschiede in der CUDA-Kompatibilität, auch innerhalb der Blackwell-Architektur, gibt. Die ersten Blackwell-Chip (B100 und B200) basieren auf SM 10.0. Blackwell-Ultra verwendet SM 10.3 und für den GB10 nennt NVIDIA SM 12.1.

Ein "entspannteres" Chipdesign kann auch höhere Taktraten ermöglichen. Allerdings sind die Taktunterschiede zwischen den Chips nicht sonderlich groß. Ein B200-Beschleuniger kommt auf einen Boost-Takt von 2,1 GHz. Der GB10-Chip bzw. die darin befindliche GPU auf etwa 2,5 GHz. Diese Differenz im Text bzw. das Taktpotential könnten aber durchaus für das veränderte Design verantwortlich sein.

Am Ende lässt sich also nur festhalten, dass es bei der Überführung der Blackwell-Architektur auf den N3-Prozess von TSMC Änderungen im physischen Design derselbigen gegeben hat. Der Grund ist unklar, spielt für den Nutzer der Chips aber auch keine große Rolle. Zuletzt erhöhte NVIDIA aufgrund der gestiegenen Speicherpreise den Preis des DGX Spark, der den GB10-Chip einsetzt. Aktuell warten wir auf NVIDIAs Ankündigung des N1(X) als Endkunden-Version des GB10, der in Windows-Notebooks zum Einsatz kommen soll.