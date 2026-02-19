Werbung

Nach den Informationen zur Chipgröße der in N2 bei TSMC gefertigten CCDs mit bis zu 12 Zen-6-Kernen scheint nun auch deutlich zu werden, mit welchem Kern-Aufgebot AMD in die nächste Generation gehen wird. Genau wie auch schon bei der Chipgröße liefert Leaker @9550pro das eher wenig überraschende Kern-Aufgebot der Ryzen-10000-Serie – oder wie auch immer AMD die kommende Generation nennen wird.

Bei maximal 12 Kernen je CCD ist zu erwarten, dass es ein Ryzen-Modell mit 24 Kernen geben wird. Mit jeweils zwei und vier deaktivierten Kernen sind offenbar auch Modelle mit 20 und 16 Kernen geplant. Mit einem CCD abgedeckt werden sollen die Modellvarianten mit 6 bis 12 Kernen. Damit dürfte AMD das Einsteiger-Segment bis hin zu den High-End-Prozessoren abdecken können.

Mit maximal 24 Kernen wird AMD dann gegen Intels Aufgebot antreten müssen. Da man hier mit Nova Lake gleich zwei Compute-Tiles mit jeweils 8P+16E-Kernen anbieten wird, hat Intel vielmehr noch als aktuell schon die Nase vorn, wenn es um die reine Anzahl der Kerne geht. Satte 52 Kerne, vermutlich ohne SMT, treten also gegen 24 Kerne mit SMT an.

Mit 52 vs. 48 Threads ist der Unterschied letztlich deutlicher kleiner, als dies 52 vs. 24 Kerne zunächst vermuten lassen. Allerdings sprechen wir bei Intel auch von einem hybriden Aufbau, während bei AMD die Kerne allesamt identisch sind.

Aber die Anzahl der Kerne ist sicherlich nicht das alleinige Merkmal eines CPU-Designs. Es gehört noch viel mehr dazu: Plattform, Speicher-Transferraten, TDP, Single/All-Core-Takt und vieles mehr.

Erstmals plant Intel mit Nova Lake offenbar einen direkten Gegenspieler der X3D-Modelle. Dazu soll es Compute-Tiles mit einem größeren L3-Cache geben.

Während Intel noch in diesem Jahr zumindest eine Ankündigung von Nova Lake plant, ist noch nicht bekannt, wann AMD die nächste Ryzen-Generation vorstellen wird.